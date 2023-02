Kanibal spolucestujúcemu v autobuse odrezal hlavu a zjedol jeho oči. Myslel si, že je mimozemšťan

Štyridsaťročný Vince Li 30. júla 2008 v Kanade dobodal v autobuse svojho spolusediaceho, odrezal mu hlavu a zjedol časti jeho tela. Tvrdil, že mu to prikázali hlasy v hlave, a myslel si, že v sebaobrane vraždí mimozemšťana.

Pre diagnózu schizofrénie sa miesto väzenia nakoniec dostal do ústavu pre duševne chorých, odkiaľ ho po dlhých rokoch úspešného liečenia prepustili. Dnes už žije na slobode so zmeneným menom.

Na našom webe nájdeš v kriminálnej sekcii ďalšie články venujúce sa zločinom zo Slovenska aj zahraničia. Pridaj sa do klubu Refresher+ a prečítaj si napríklad o slovenských vrahoch , ktorých za posledné dva roky odsúdili na doživotie.

Vince Li. Zdroj: Youtube/CBS News: The National

Keď sa otočil, videl, ako za ním bodajú muža

Dvadsaťdvaročný Tim McLean bol na ceste z kanadského Edmontonu do Winnipegu. V slúchadlách mal pustenú hudbu a opretý pri okne v autobuse zaspával. Keď si k nemu prisadol 40-ročný Vince Li, pokračoval ďalej v spánku a muža ignoroval. Približne o 20 minút neskôr Li vytiahol dlhý nôž a začal ním svojho spolucestujúceho bodať do hlavy a do hrdla.

„Práve som čítal knihu a zrazu som počul krik toho muža. Otočil som sa a videl, ako chlap, ktorý bol hneď za mnou, stojí a bodá druhého muža s takým veľkým nožom, aký mal Rambo,“ opísal hororový incident Garnet Caton, jeden z cestujúcich a svedok vraždy.

Spočiatku si vraj myslel, že Li udiera spolucestujúceho päsťami, no realita bola oveľa hrozivejšia. Krik mladého Tima McLeana prirovnal svedok k zvuku medzi „štekotom psa a plačúcim dieťaťom“. Celkovo muža dobodal 40- až 50-krát, uvádza The Guardian. Okolie sedadiel v zadnej časti autobusu pri toaletách bolo za krátku chvíľu poliate krvou.

Výpoveď svedka, ktorý sedel priamo za vrahom

Hlas Boha mu prikázal, aby zabil mimozemšťana

„Zastavte autobus! Niekoho bodajú! Všetci vypadnite!“ kričal na ľudí očitý svedok, ktorý si podľa vlastných slov zrejme ako prvý na mieste uvedomil, čo sa deje. V autobuse vznikla panika, počas ktorej vodič zastavil vozidlo a každý pasažier okrem vraha a obete z neho rýchlo utiekol.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako sa Vince Li správal pri vražde.

Čo mu hovorili hlasy v hlave.

Čo sa stalo, keď sa ho traja muži pokúsili zastaviť.

Kedy si uvedomil, že človek, ktorého zabil, nebol mimozemšťan, a ako sa potom cítil.

Ako je možné, že ho prepustili na slobodu a nikto nekontroluje, či berie lieky a navštevuje doktora.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.