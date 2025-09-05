Bratislava však v ich zozname chýba.
Raperi Pil C a Luca Brassi včera na Instagrame oznámili, že spoločne vyrážajú na Brat Tour. V príspevku s odkazom „winter is coming, kde sa vidíme? chýba tam nejaké mesto?“ odhalili aj dátumy a mestá, kde sa zastavia. Turné ponesie názov podľa ich spoločného albumu Brat, ktorý vyšiel začiatkom tohto leta.
Celé to odštartuje 19. septembra v Trstenej, o deň neskôr sa dvojica predstaví v pražskom Ox Clube. V októbri sa Brat Tour presunie do Banskej Bystrice (3.10.) a Prešova (25.10.). November prinesie niekoľko väčších zastávok – Levice (14.11.), Brno (15.11.), Považská Bystrica (21.11.), Trnava (22.11.) a Jaklovce (29.11.). Záver turné bude patriť decembru: 6.12. v Martine a 13.12. v Šuranoch.
Tour tak pokryje celé Slovensko a zastaví sa aj v Česku. Veľké slovenské mestá však v zozname nenájdeš. Raperi sa tentokrát rozhodli nezaradiť Bratislavu a Košice medzi tour zastávky. Ak si ich chceš album užiť naživo, budeš musieť vycestovať do miest v okolí. Alebo ktovie, možno si chalani pre metropoly západu a východu pripravili niečo špeciálne.
Ich posledný spoločný album obsahuje 9 skladieb a priniesol množstvo zaujímavých hudobných spoluprác. Na nahrávke sa predstavili známe mená ako Separ, Ben Cristovao, ale aj Karlo, Shimmi, Guapanova, Robin Zoot či Dollar Prync.