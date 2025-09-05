Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. septembra 2025 o 7:44
Čas čítania 0:51
Sofia Angušová

Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku

Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
Zdroj: Instagram (@pil_c)
HUDBA LUCA BRASSI10X PIL C
Bratislava však v ich zozname chýba.

Raperi Pil C a Luca Brassi včera na Instagrame oznámili, že spoločne vyrážajú na Brat Tour. V príspevku s odkazom „winter is coming, kde sa vidíme? chýba tam nejaké mesto?“ odhalili aj dátumy a mestá, kde sa zastavia. Turné ponesie názov podľa ich spoločného albumu Brat, ktorý vyšiel začiatkom tohto leta.

Pil C Pil C, Luca Brassi10x Luca Brassi10x Pil C
Zobraziť galériu
(6)
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PIL C (@pil_c)

Celé to odštartuje 19. septembra v Trstenej, o deň neskôr sa dvojica predstaví v pražskom Ox Clube. V októbri sa Brat Tour presunie do Banskej Bystrice (3.10.) a Prešova (25.10.). November prinesie niekoľko väčších zastávok – Levice (14.11.), Brno (15.11.), Považská Bystrica (21.11.), Trnava (22.11.) a Jaklovce (29.11.). Záver turné bude patriť decembru: 6.12. v Martine a 13.12. v Šuranoch.

Tour tak pokryje celé Slovensko a zastaví sa aj v Česku. Veľké slovenské mestá však v zozname nenájdeš. Raperi sa tentokrát rozhodli nezaradiť Bratislavu a Košice medzi tour zastávky. Ak si ich chceš album užiť naživo, budeš musieť vycestovať do miest v okolí. Alebo ktovie, možno si chalani pre metropoly západu a východu pripravili niečo špeciálne.

Ich posledný spoločný album obsahuje 9 skladieb a priniesol množstvo zaujímavých hudobných spoluprác. Na nahrávke sa predstavili známe mená ako Separ, Ben Cristovao, ale aj Karlo, Shimmi, Guapanova, Robin Zoot či Dollar Prync.

Anketa:
Zúčastníš sa tour?
Určite.
Asi áno, uvidíme.
Nie, nepočúvam rap.
Určite.
56 %
Asi áno, uvidíme.
25 %
Nie, nepočúvam rap.
19 %
Náhľadový obrázok: Mafia Records
