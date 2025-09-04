Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur

Reštaurácia hľadá hostí, ktorí minuli vyše 63-tisíc eur.
Na Malorke sa rozprúdila debata o neuveriteľnej sume minutej v luxusnej reštaurácii. Podnik menom Annabel v prímorskom letovisku Palmanova zverejnil fotografiu účtu, ktorý šokoval nielen miestnych, ale aj turistov, informuje portál Daily Mail.
Konečná suma presiahla až neuveriteľných 63-tisíc eur. Za stolom bolo podľa slov reštaurácie až osemnásť ľudí. Hostia si dopriali kvalitné jedlo, prvotriedne nápoje a využili aj služby valet parkingu.
Najväčšiu položku na účte však tvorili rôzne druhy rýb, ktoré vyšli dohromady na takmer 45-tisíc eur.
Fotku účtu pridala reštaurácia na svoj Instagram a napísala, že by radi vedeli, kto to zaplatil, a porozprávali sa s ním. Ľudia špekulujú, že by pri stole mohla sedieť známa americká športová hviezda, no meno hosťa, ktorý zaplatil za večeru, nepoznáme.