Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. septembra 2025 o 14:52
Čas čítania 0:31
Sofia Angušová

Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur

Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
Zdroj: Ig /@anabellemallorca, Unsplash/Michael Browning
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE CESTOVNÝ RUCH GASTROPRIEMYSEL
Reštaurácia hľadá hostí, ktorí minuli vyše 63-tisíc eur.

Na Malorke sa rozprúdila debata o neuveriteľnej sume minutej v luxusnej reštaurácii. Podnik menom Annabel v prímorskom letovisku Palmanova zverejnil fotografiu účtu, ktorý šokoval nielen miestnych, ale aj turistov, informuje portál Daily Mail. 

Konečná suma presiahla až neuveriteľných 63-tisíc eur. Za stolom bolo podľa slov reštaurácie až osemnásť ľudí. Hostia si dopriali kvalitné jedlo, prvotriedne nápoje a využili aj služby valet parkingu. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Annabel Restaurant (@annabelmallorca)

Najväčšiu položku na účte však tvorili rôzne druhy rýb, ktoré vyšli dohromady na takmer 45-tisíc eur.

Fotku účtu pridala reštaurácia na svoj Instagram a napísala, že by radi vedeli, kto to zaplatil, a porozprávali sa s ním. Ľudia špekulujú, že by pri stole mohla sedieť známa americká športová hviezda, no meno hosťa, ktorý zaplatil za večeru, nepoznáme.

Anketa:
Zaplatil by si za jedlo takú veľkú sumu?
Určite nie.
Áno, keby mám financie.
Určite nie.
66 %
Áno, keby mám financie.
34 %
Náhľadový obrázok: Ig /@anabellemallorca, Unsplash/Michael Browning
