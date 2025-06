Slovenskí raperi Pil C a Luca Brassi10x spojili sily aj minulý rok.

Pil C a Luca Brassi10x vydávajú ďalší spoločný album. Ich novinka s názvom Brat vyjde o niekoľko dní, a to konkrétne 6. júna. To, že spolu pracujú na ďalšom albume, oznámili na Brnenskom majálese. „Máme jednu informáciu, podľa mňa dosť zásadnú. Za necelý mesiac nám vychádza nový album,“ povedal Pil C počas koncertu.

Slovenskí raperi Pil C a Luca Brassi10x spojili sily aj minulý rok. Ich spoločný album s názvom VOJNA mal veľký úspech. Tento projekt priniesol osem skladieb s celkovou dĺžkou 24 minút.

Medzi fanúšikmi projekt vyvolal veľký ohlas – komentáre nešetrili chválou. K vydaniu albumu im vtedy zablahoželali aj známi kolegovia z brandže, napríklad Ektor či Frayer Flexking. Na albume nechýbalo ani pokračovanie známej série „Peroxid“, v ktorej Pil C komentuje spoločensko-politické dianie.

Anketa: Tešíš sa na nový album Pil C-ho a Luca Brassiho? Jasné, už sa neviem dočkať. Ani nie, nepočúvam ich. Jasné, už sa neviem dočkať. 70 % Ani nie, nepočúvam ich. 30 %

