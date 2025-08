Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Vjosa Osmani (@vjosa.osmani)29-ročná speváčka sa narodila v Londýne albánskym rodičom, ktorí sa do Británie prisťahovali z Kosova. Do Kosova, ktoré medzičasom získalo nezávislosť, sa rodina vrátila, keď mala Lipa 11 rokov. Ako 15-ročná sa presťahovala späť do Londýna, kde začala budovať svoju hudobnú kariéru.