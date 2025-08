V sobotu ráno sa na Grape naješ úplne zadarmo. Pomôž prekonať slovenský rekord

Chystáš sa na Grape a robíš si prehľad všetkého, čo nemôžeš zmeškať? Tento bod programu si zapíš, podčiarkni, nastav si upozornenie a povedz mame, aby ti zavolala, nech to neprespíš.

V sobotu ráno o 10:00 ťa čakajú rekordné raňajky zadarmo od Slovenskej mliečnej rodiny, na runway medzi športovou arénou a Suzuki stage. Tieto raňajky sú nielen chutné, ale aj historické. Prečo? Pozri sa na 3 dôvody, prečo si ich nemôžeš nechať ujsť.

1. Staneš sa rekordmanom*kou

Raňajky od Slovenskej mliečnej rodiny držia desaťročný rekord z roku 2015, kedy si viac ako 500 ľudí, rovnako na festivale Grape, sadlo za jeden stôl a hodovali. Vytvorili tak historický slovenský rekord najväčšej účasti na mliečnych raňajkách.

Ale rekordy sú na to, aby sa prekonávali! A na to, aby sa prekonal tento mliečny rekord, je potrebných aspoň 600 festivalových návštevníkov, ktorí sa pridajú k nekonečne dlhému raňajkovému stolu od 10:00 do 11:00 na runway medzi športovou arénou a Suzuki stage a spoločne vytvoria nový rekord. Buď súčasťou tohto historického momentu aj ty.

Zdroj: FB / Slovenské mlieko 2015

2. Dáš si zadarmo najlepšie raňajky

Proteíny patria k športu ako spotené pazuchy k letnej MHDčke, nie vždy je to gustiózne, ale bez toho to nie je ono. Práškové proťáky s pachuťou na jazyku aj na duši nechaj doma, namiesto toho si daj poctivé čerstvé slovenské mliečne proteíny plné vitamínov, ktoré ti budú chutiť od začiatku do konca.

Zabojuj proti rannej hladovej presilovke a naštartuj sa mliečnymi výrobkami, ktoré ti dodajú potrebnú energiu na celý deň behania po ihrisku alebo z koncertu na koncert. Bude sa podávať mlieko, syry, jogurty, kyslomliečne výrobky a ďalšie slovenské mliečne špeciality, ktoré sú ideálnym štartom do nového dňa – a to úplne zadarmo.

Pozor, ani bezlaktózovo znevýhodnení návštevníci festivalu neodídu smutní a porazení hladom.

Zdroj: FB / Slovenské mlieko 2015

3. Ochutnáš slovenskú smotánku

Kto hovorí, že festival musí byť len o hudbe? Druhou najobľúbenejšou festivalovou aktivitou je ochutnávanie všetkých špecialít, limitiek a svetových kuchýň, čo ponúka food zóna.

Vyjdi mimo tejto zóny na runway medzi športovou arénou a Suzuki stage v sobotu ráno od 10:00 do 11:00 a ochutnaj to najlepšie, čo ponúkajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka a mliečnych výrobkov (aj bezlakto):

Zdroj: FB / Slovenské mlieko 2015

Korbáčiky, nite, parenice, plátkové syry, NIVA, čerstvý aj slaný syr, Babybel, tavák v črievku, bryndza aj bryndzové oplátky, nátierky, tvaroh, cottage cheese, čerstvé mlieko, acidko, kefír, smotanové jogurty príchutí od výmyslu sveta, jogurtové nápoje, termix, maslo a k tomu kilá čerstvého chrumkavého pečiva a fresh zeleniny.

Zbiehajú sa ti slinky? Tak sa pridaj k rekordným mliečnym raňajkám od Slovenskej mliečnej rodiny, podávajú sa od 10:00 do 11:00 na Grape na runway medzi športovou arénou a Suzuki stage.

Toto všetko ťa čaká úplne zadarmo a ešte k tomu dostaneš aj cool merch, jediným platidlom je sledovanie Instagramu www.instagram.com/slovenske_mlieko/.