Naskoč na vlnu fresh rapu a R&B.

Ak máš rád rap, v tohtotýždňovom zozname TOP hudobných noviniek si určite prídeš na svoje. Vybrali sme chytľavé aj hlbšie tracky od mien ako GloRilla, Lil Durk, Playboi Carti, Lil Tecca či Shoreline Mafia, no zastúpenie má aj domáca scéna vďaka Luca Brassimu10x.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári.

1. Lil Tecca – Dark Thoughts

Lil Tecca je známym menom vo svete rapu od svojho prelomového hitu Ransom z roku 2019, pričom v novinke s názvom Dark Thoughts odhaľuje súkromie viac, než sme boli zvyknutí.

Track má pozitívnu a svižnú melódiu, avšak textový obsah s introspektívnymi témami je v ostrom kontraste a poskytuje emocionálnu hĺbku, vďaka čomu si nás získal. Tecca sa ponára do zložitostí vzťahov, rapuje o žene, ktorá bojuje s vlastnou temnotou, a vyjadruje svoju ochotu pomôcť jej.

Producent Lucas Scharff bravúrne použil sampel z tracku Frontin' od dvojice Pharrell Williams a Jay-Z a Dark Thoughts patrí medzi najlepšie nahrávky v katalógu 22-ročného interpreta z New Yorku.

I get dark thoughts too, but I keep 'em.

Shawty got a friend group of h*es, so I treesh 'em (oh, yeah).

2. Playboi Carti – EVIL J0RDAN

Playboi Carti po dlhých rokoch čakania minulý piatok, aj s menšími komplikáciami, vydal album MUSIC, s ktorým ihneď ovládol rebríčky a prekonal niekoľko rekordov vrátane počtu streamov za 24 hodín.

Najnovšie predstavil videoklip k tracku EVIL J0RDAN, ktorý je referenciou na jeho rodné meno Jordan. Podobne ako v iných singloch k novému LP je však písmeno „O“ nahradené nulou na počesť vydavateľstva Opium, ktoré Carti založil v roku 2019. V labeli figurujú aj aktuálne extrémne fresh americkí raperi ako Ken Carson či Destroy Lonely.

Rodák z Atlanty v nahrávke vykresľuje svoj široko-ďaleko nevídaný životný štýl, pričom atmosféru dotvára korešpondujúci videoklip.

We was just outside dancin', movin' off molly, feelin' insane (he's comin').

I f***ed the b**ch so nasty, we go Sephora, yeah, then we go Pink.

3. GELO feat. GloRilla – Can You Please

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že GELO (LiAngelo Ball) urobil správne rozhodnutie, keď vymenil basketbal za rap. Najnovšie predstavil videoklip natočený v striptízovom klube plnom obnažených žien k tracku s názvom Can You Please s explicitným textom, ktorý nahral s raperkou GloRillou.

GELO má na svojom konte ďalší hit, ktorý v najbližších týždňoch nájdeš v každom rapovom playliste.

So can you please shake that ass for me? (yeah).

I've been geeked up in this b**ch since eleven, it's past three (I'm geekin', I'm geekin').

4. Lil Durk feat. Jhené Aiko – Can't Hide

Lil Durk nám napriek neľahkému životnému obdobiu v posledných mesiacoch posiela ďalšiu ukážku z pripravovaného albumu Deep Thoughts, ktorý by mal byť online 28. marca.

Track s názvom Can't Hide, na ktorom spolupracoval so speváčkou Jhené Aiko, odhaľuje nepoznanú stránku v živote rapera z Chicaga, keď Durk v úvode hovorí, že je ženatý so svojou dlhoročnou milenkou. Následne opisuje všetky spôsoby, ktorými ho jeho obdiv k nej núti správať sa mimo charakteru drsného muža. Aiko svojim jemným hlasom perfektne dopĺňa nahrávku v štýle R&B.

Call you out the blue 'cause she don't send nudes, I wanna see your body again.

And I'm so selfish, I cannot deny it, that’s why I don’t trust none of your friends.

5. Jack Harlow feat. Doja Cat – Just Us

Jack Harlow je v roku 2025 v skvelej forme, o čom nás presvedčil v sólo trackoch Tranquility a Set You Free, aby nás tentoraz potešil sexy duetom so speváčkou Doja Cat. Nahrávka má svižné tempo a pomerne jednoduchý textový obsah, ktorý nerieši svetové problémy, ale podoby vzťahov medzi mužmi a ženami.

Fresh nahrávku dopĺňa vizuál plný známych osobností, ako napríklad Matt Damon, PinkPantheress alebo John Mayer, ktorí mali krátke cameo zábery. Hlavnou hviezdou je však Doja Cat v červených latexových šatách.

Two hands on my 'fro, starin' into my soul.

Leg up on that chair, hand on that arm, tongue in that throat.

6. Shoreline Mafia – Back In Bidness

Skupina Shoreline Mafia, ktorú tvorí dvojica Fenix Flexin a Ohgeesy, dlhší čas nevydala žiadnu novinku, a preto nám dnes ráno vyčaroval úsmev track s názvom Back In Bidness v charakteristickom štýle losangelských raperov.

Pilotný singel z pripravovaného albumu s rovnomenným názvom, ktorý bude online 4. apríla, má svižnú produkciu od Diega Aveho, pričom obaja interpreti doručili kvalitné slohy. K tracku vznikol aj sprievodný videoklip plný armádnych vozidiel, streľby, výbuchov aj záberov s tanečnicou.

Drug dealer, lone shark, you want somethin'? I lend somethin'.

I don't pay for pu**y but I want some I'ma spend somethin'.

7. Luca Brassi10x – SHOCK

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí slovenskému rapu, ktorý reprezentuje Luca Brassi10x s novým trackom SHOCK.

Nahrávku s ostrým beatom produkoval Mjay Beatz a ‚Ghetto Maradona‘ doručil štandardne tvrdé bars, ktoré mapujú jeho cestu za úspechom aj postoj k internetovým neprajníkom. Súčasťou je tiež videoklip zo zasnežených zjazdoviek, ktoré si interpret užíva spoločne so svojou crew, od Daniela Kristla a.k.a. Danpingdon.

Muži klamú, ženy klamú, ale čísla ah ah.

Preto som v top 10 päťkrát a ty ne ne.