REFRESHNI SI PLAYLIST: Playboi Carti vydal album, Ufo361 rapuje o dôsledkoch slávy či Chappell Roan v country štýle

Spoznaj FRESH nahrávky z domova aj zo zahraničia.

Piatkové ráno u nás v redakcii vždy patrí hudbe, keďže pozorne počúvame všetky fresh novinky, ktoré vyšli o polnoci, a zároveň sumarizujeme TOP tracky, albumy a videoklipy z domova aj zo zahraničia z celého týždňa.

Za posledných 7 dní sme počuli množstvo rapu, popu, R&B či elektronickej a alternatívnej hudby a nižšie nájdeš naše tipy. Najväčší tohtotýždňový release patrí Playboi Cartimu, ktorý konečne odhalil podobu tretieho sólového albumu I AM MUSIC, ale o tvoju pozornosť zabojuje tiež Karlo alebo Ufo361.

Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky.

1. Playboi Carti – I AM MUSIC

Jeden z najočakávanejších amerických rapových releasov posledných rokov je konečne online. Playboi Carti dnes o polnoci vydal svoj tretí sólový album s názvom I AM MUSIC.

Projekt obsahuje 30 plnohodnotných trackov a trvá viac ako hodinu. Okrem samotného Cartiho nájdeš v zozname autorov aj viacero hviezdnych hostí – The Weeknd predviedol svoj vokál v nahrávke s názvom LOSE YOU a Travis Scott doručil slohu do skladby CRUSH.

Cartiho album I AM MUSIC nájdeš na všetkých streamoch vrátane Spotify. Vychutnaj si všetky tracky so zvukom nastaveným na maximum.

2. Tyga – Adrenaline

Tyga patrí dlhodobo medzi našich obľúbených interpretov a považujeme ho za jedného z najlepších hitmakerov v rapovom prostredí, o čom nás presvedčil aj na svojom poslednom albume NSFW, ktorý obsahuje hneď niekoľko silných klubových bangrov.

K tracku s názvom Adrenaline so svižnou produkciou a trefnými bars predstavil tento týždeň videoklip plný atraktívnych štúdiových záberov. Táto poloha 35-ročnému raperovi, ktorý v minulosti tvoril pár s Kylie Jenner, sedí priam dokonale.

Yeah, only one I trust is Benjamin (Benjamin).

Gone off the drank and it's boostin' my adrenaline.

3. Murda Beatz feat. Rich The Kid – Wake Em Up

Piatok si môžeš spríjemniť aj v sprievode ďalšieho rapového bangru, ktorý vydali dnes o polnoci Murda Beatz a Rich The Kid.

Track s názvom Wake Em Up spĺňa požiadavky na klubový hit a ponúka nielen klasickú ostrú melódiu s jasným rukopisom Murda Beatz, ale tiež 32-ročného interpreta v dobrej rapovej forme. Ako býva pri podobných nahrávkach zvykom, neočakávaj žiadne hlboké myšlienky a lyrické zvraty ako od Kendricka Lamara, Wake Em Up ti navodí uvoľnenú atmosféru.

I run up them bands, Patek or Lamb', they ain't no shittin' on me.

The Richie a 'Rari, homie, with the racks, I'm never lonely.

4. Ufo361 – Private

Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname má opäť aj nemecká rapová scéna, tentoraz vďaka hviezdnemu interpretovi Ufo361.

Šéf labelu Stay High v novinke Private rapuje o dôsledkoch toho, že je úspešným raperom – peniaze, luxusná móda, drahé šperky, hudobné rebríčky, ale nakoniec cestuje sám v súkromnom lietadle. Melancholický track o životnom štýle a pocite osamelosti produkovali Gezin, Hellion, 10am a samotný Ufo361. Videoklip mapuje všetky spomínané témy a niekoľkokrát je možné vidieť vlajku Berlína, ktorý hrá v raperovom živote dôležitú úlohu.

Ja, wir sind heute da, wo gerne alle wär'n (Stay High).

Chill' in Paris, tausend Euro für Desserts.

5. Karlo – Diabol V Slabom Tele (DELUXE)

Člen labelu Milion Plus je po prepustení z väzenia mimoriadne aktívny. Vo štvrtok o polnoci predstavil rozšírenú (DELUXE) verziu svojho albumu Diabol V Slabom Tele, ktorý vyšiel 20. februára.

Novinka s obalom v obrátenej farebnej schéme obsahuje 5 nových trackov, ktoré nájdeš na začiatku albumu, pričom každý obsahuje zvučného hosťa, respektíve hostí. Spomedzi všetkých spomenieme Separa, Nik Tenda, ktorý je súčasťou prvých troch nahrávok, Smacka, či Viktora Sheena. Všetci dodali veľmi kvalitné slohy, vďaka čomu posunuli úroveň nahrávky.

Mimochodom, názov albumu Diabol V Slabom Tele je referenciou na uznávaného slovenského hudobníka Jaroslava Filipa a jeho pieseň z roku 1998.

6. Chappell Roan – The Giver

Čerstvá víťazka prestížnej hudobnej ceny Grammy za najlepšiu novú umelkyňu predstavila prvú skladbu v roku 2025. Novinka od Chappell Roan nesie názov The Giver a nesie sa na vlnách country štýlu.

27-ročná interpretka spieva do produkcie od Dana Nigra s ľahkosťou sebe vlastnou napríklad aj o oddanosti, pričom vo vyhlásení uviedla, že country hudba má v jej srdci špeciálne miesto už od detstva, keď ju počúvala každý deň v školskom autobuse. Roan sa v tomto prípade neberie vôbec vážne a len si užíva, že môže tvoriť to, čo chce. Klobúk dole.

Girl, I don't need no lifted truck.

Revvin' loud to pick you up.

'Cause how I look is how I touch.

7. JENNIE feat. Dua Lipa – Handlebars

Záver venujeme popovej nahrávke, ktorú budeš čoskoro počuť z každého rádia, a preto si ju zaraď do playlistu predtým, ako ti bude liezť na nervy.

JENNIE (speváčka zo skupiny Blackpink, pozn. redakcie) a Dua Lipa spoločne nahrali track s názvom Handlebars, ktorý nájdeš na albume Ruby od prvej uvedenej interpretky. Je o zraniteľnosti a turbulenciách, ktoré častokrát sprevádzajú vášnivé vzťahy. Novinka má hravú a opojnú energiu s odvážnym, psychedelickým videoklipom, ktorý valcuje YouTube a za chvíľu dosiahne 10 miliónov videní.

Na záver len dodáme, že sólová kariéra členkám skupiny Blackpink pristane, čoho dôkazom je nielen JENNIE, ale tiež LISA, ktorá má online album Alter Ego.

Why is it love is never kind to me?

I heard that fools rush in and, yeah, that's me.

It burns me time and time again.