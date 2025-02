Ak hľadáš novú hudbu, pokračuj nižšie. Nájdeš tam príjemnú zmes rapu, R&B a fresh popu.

Žijeme v dobe, keď nová hudba prichádza na streamy a YouTube nonstop a zachytiť všetky releasy je náročnou úlohou, ktorá si vyžaduje množstvo času. Inak tomu nebolo ani v posledný februárový týždeň – tracky, videoklipy aj albumy predstavili interpreti z rôznych častí sveta vrátane Slovenska a Česka, ktorí si zaslúžia pozornosť.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. WEN – Raputacia

WEN patrí medzi menej výrazných raperov na Slovensku, ale svojím talentom a lyrickými aj technickými zručnosťami pohodlne zatieni väčšinu scény.

Najnovšie nás o tom presvedčil na krátkom EP, ktoré nazval Raputacia a obsahuje 5 plnohodnotných trackov. Počas približne štvrťhodiny WEN v sprievode hostí ako NobodyListen a Danisen rapuje s ľahkosťou sebe vlastnou do ťažkých beatov, ktoré mu sedia perfektne. Ak by takto znel slovenský rap v najbližších rokoch, budeme radi.

2. Majk Spirit feat. Luca Brassi10x & Zayo – CEO

Majk Spirit sa rozhodol, že počas celého roku 2025 bude svojim fanúšikom servírovať každý posledný piatok v mesiaci nový track a dnes o polnoci vydal novinku s názvom CEO na feate s Lucom Brassim10x a Zayom.

Produkciu zabezpečil Cheppy Beats, ktorý má na svojom konte spolupráce aj so Separom, Ektorom či Sergeiom Barracudom. Ostrý beat otvára svojou slohou Speezy, ktorý diktuje jedno trefné prirovnanie za druhým, aby to hneď následne naplno rozbalil Ghetto Maradona a track uzatvára Zayjack.

Je pekné mať poctivú prácu, ale na veľké lóve potrebuješ páku.

Potrebuješ úroky z úrokov, inak v tvojej peňaženke vákuum.

3. Ben Cristovao feat. KOJO – Napořád

Zoznam otvárame videoklipom k tracku Napořád, ktorý nájdeš na poslednom albume Bena Cristovaa s názvom SEPTUM. Na feate je KOJO z labelu rychlý kluci.

Obaja interpreti v nahrávke s chytľavou produkciou od itsenthic opisujú svoju vysnívanú ženu, pre ktorú by urobili čokoľvek a túžia ju mať po boku navždy. Vizuál z Paríža plný flexu, rýchlych áut aj známych atrakcií je prácou Adama Debourneho.

Dobře víš, že ty jsi jediná, kterou musím mít, baby, na do smrti po svým boku.

Jediná dokonalá, z mnoha tuctů holek ona září jako zlato na mým krku.

4. Bausa feat. Jazeek – Wenn Der Himmel Weint

V redakcii máme slabosť pre nemeckú rapovú scénu, ktorá dlhodobo ukazuje nové trendy a interpretov s talentom. Jazeek patrí medzi našich obľúbencov a svoje kvality predviedol aj v novej nahrávke s názvom Wenn Der Himmel Weint od Bausa.

Melancholická nahrávka s nádychom soulu je dielom producenta menom Pacoussa a ponúka osobné výpovede oboch hviezd, keď odkryli svoje súkromie. Track otvára rapom Bausa, zatiaľ čo Jazeek zabezpečil refrén, ktorého melódiu a linky nedostaneš z hlavy, a tiež druhú slohu. Jednoduchý ateliérový videoklip režíroval DILNAS.

Wenn dir mein Leben echt so viel wert ist, dann nehm es doch, dann nehm es doch.

5. Don Toliver – TORE UP

Don Toliver nám tento týždeň pripomenul svoj minuloročný album HARDSTONE PSYCHO, keď predstavil vizuál k tracku TORE UP. Nahrávka odhaľuje menej preskúmanú hudobnú stránku 30-ročnej hviezdy z Houstonu, ktorá sa sústreďuje okolo inštrumentálu s ťažkou basou a výrazným gitarovým riffom.

V jednoduchom texte Don T spomína svoj rýchly život, otvorenosť k užívaniu drog aj tému sexu. Sprievodný videoklip, ktorý režírovali ShapXO a White Trash Tyler, je zmesou rôznych krátkych klipov. Na chvíľu môžeš vidieť rapera, ako pije drink v bare, tanečnice pri tyči v striptízovom klube či jeho priateľov jazdiacich na štvorkolkách uprostred púšte.

Ak chceš vidieť Dona Tolivera naživo, 18. mája budeš mať jedinečnú príležitosť, keďže odohrá koncert v priestoroch O2 Universum v Prahe.

I be steppin' on a bi*ch in some white 1s.

Can't control me, I think I'm too fly.

6. ADÉLA – MACHINE GIRL

Meno Adéla Jergová zatiaľ viac rezonuje v USA ako na Slovensku, čo je na jednu stranu úžasné, ale zaslúži si aj pozornosť v domácom prostredí.

Talentovaná speváčka a tanečníčka, s ktorou sme minulý rok urobili veľký rozhovor o živote a kariére v Los Angeles, tvorí v angličtine a podporu jej vyjadrila napríklad umelkyňa Grimes, ktorú môžeš vidieť aj v jej novom videoklipe k tracku MACHINE GIRL.

ADÉLA ukázala v novinke hudobný aj tanečný talent a výsledkom je chytľavý track v kombinácii s atraktívnym, veľmi energickým vizuálom. Nemáme výhrady, len tak ďalej.

She's a product of distortion.

Brutalistic in her own ways.

7. LISA – FUTW (Vixi Solo Version)

Veľký zlom vo svojej kariére má dnes za sebou thajská speváčka LISA zo známej dievčenskej skupiny Blackpink, keď vydala svoj debutový sólový album Alter Ego.

Track s názvom FUTW má dve verzie, keď v pôvodnej nahrávke pod názvom FXCK UP THE WORLD vystupuje tiež americký raper Future. V úprave Vixi Solo Version, ktorú nájdeš nižšie spoločne s divokým videoklipom, vystupuje len LISA, avšak pod jedným zo svojich alter eg Vixi. Čo hovoríš na túto novinku?

Stay as busy as I want to, takin' trips to escape a bit.

Make it shift to a different gear, takin' things to a different tier.

I know love a z domácej tvorby skús fresh release Dior od Zaya. Vypočuj si ďalšie zaujímavé novinky – Young Nudy má anjelov v srdci a démonov v hlave v tracku Angels Vs Demons , Tate McRae a The Kid LAROI majú online videoklip k nahrávkea z domácej tvorby skús fresh releaseod Zaya.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových hitov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie. Nájdeš medzi nimi nahrávky ako L$D od A$AP Rockyho alebo Trap Queen s rukopisom Fettyho Wapa.