Horúce novinky zo sveta aj z domova, ktoré musíš počuť.

Tohtotýždňový zoznam TOP hudobných releasov predstavuje vyváženú zmes moderného rapu, prvkov R&B a popu, ktoré sa ti dostanú pod kožu. Nahrávky predstavili hviezdy ako Lady Gaga, The Weeknd či LISA, ale aj objavy na scéne ako GELO, Doechii a Loudz1.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových hitov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie. Nájdeš medzi nimi skladby L$D od A$AP Rockyho alebo Trap Queen s rukopisom Fettyho Wapa.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. Lady Gaga – Abracadabra

Lady Gaga pokračuje v propagovaní pripravovaného albumu Mayhem, ktorý bude online 7. marca. Na novinke nájdeš 14 nových trackov, ktoré speváčka opisuje ako spojenie chaosu a krásy, pričom ako ochutnávku nám posiela nahrávku Abracadabra aj so sprievodným vizuálom.

Rodáčka z New Yorku má oblečený archívny model šiat z dielní Givenchy od Alexandra McQueena a vo výbušnej elektro-popovej skladbe má po boku synchronizovaný súbor tanečníkov. Ide o najtanečnejšiu nahrávku v podaní Lady Gaga od jej albumu Chromatica z roku 2020 a zároveň nás na chvíľu vrátila do doby, keď valcovala hudobné rebríčky s trackom Bad Romance. Tešíme sa na kompletnú verziu albumu Mayhem.

Keep your mind on the distance.

When the devil turns around.

2. The Weeknd – Open Hearts

The Weeknd je aktívny aj po vydaní očakávaného albumu Hurry Up Tomorrow, ktorý okamžite ovládol prestížny rebríček Billboard 200, a servíruje nám vizuálny zážitok k tracku Open Hearts.

Videoklip je múzou lásky, vzťahov a zlomených sŕdc, pričom obsahuje špičkové filmové prvky, ktoré podporujú umelcovu odvážnu estetiku rozprávania príbehov. Abel znovu spolupracoval so spoločnosťou Apple, podobne ako pri tvorbe vizuálu k nahrávke Dancing In The Flames, a snímok si naplno vychutnáš pomocou Apple Vision Pro.

I can hear the wind blow, even through the window.

I can hear the whisper, even with my ears closed.

3. GELO – Tweaker

LiAngelo Ball nemá takú úspešnú basketbalovú kariéru ako jeho bratia Lonzo a LaMello, avšak má našliapnuté k hviezdnej hudobnej ceste.

Ako raper vystupuje pod pseudonymom GELO a vďaka prvému vydanému tracku s názvom Tweaker podpísal zmluvu v hodnote 13 miliónov dolárov s vydavateľstvom Def Jam. K virálnemu hitu najnovšie predstavil videoklip, v ktorom sa spoločne s bratmi vezie do nočného klubu v neprehliadnuteľnom žltom džípe a popritom sype tučné bars. Takto znie rap v roku 2025 a my nemáme výhrady.

P. S. Vypočuj si remix, na ktorom je Lil Wayne.

You wanna tweak? Get up with me and I'ma show you how that go.

Like the money in my pockets, blow.

4. Tyga – NSFW

Tyga nepatrí medzi najlepších raperov na scéne, ale je hitmaker, o čom nás v priebehu svojej bohatej kariéry presvedčil niekoľkokrát. Svoju pozíciu si dobre uvedomuje aj sám a najnovšie nám ponúka album s názvom NSFW (not safe for work, pozn. redakcie), ktorý potvrdzuje raperovu lásku k explicitnému obsahu pre dospelých.

Novinka obsahuje dokopy 17 trackov vrátane predtým vydaných singlov Slave a Pop It Of, pričom medzi hosťami figurujú mená ako Lil Wayne, Big Sean, Lil Tjay či Ty Dolla $ign. 35-ročný rodák z Comptonu potvrdil, že má čo ponúknuť aj mladým poslucháčom a doručil album s viacerými chytľavými skladbami. Nájdi si svojich favoritov.

5. Doechii – Nosebleeds

Raperku Doechii môžeme s čistým svedomím označiť za objav roku 2024, keď vydala perfektný album Aligator Bites Never Heal, za ktorý v nedeľu v noci získala aj prestížnu cenu Grammy.

Rodáčka z Floridy oslávila veľké víťazstvo vydaním nového tracku s názvom Nosebleeds, ktorý produkoval Jonas Jeberg, a Doechii sa chváli svojím zatiaľ najväčším kariérnym úspechom. Čo hovoríš na údernú novinku?

I don't know, is she gonna go crazy? Is she gonna go crazy?

Everybody wanted to know what Doechii would do if she didn't win.

I guess we'll never-.

6. LISA feat. Doja Cat & RAYE – BORN AGAIN

Tohtotýždňový zoznam je vyváženou kombináciou fresh rapu, prvkov R&B a popu, a to aj vďaka releasu tracku BORN AGAIN s podpisom hviezdneho tria v zložení LISA, Doja Cat a RAYE.

Posledná ochutnávka z pripravovaného albumu Alter Ego, ktorý LISA predstaví 28. februára, má chytľavú melódiu s prvkami elektro-popu. LISA a RAYE sa vymieňajú v prvej slohe, respektíve refréne a potom odovzdajú štafetu Doja Cat, ktorý pridá slohu, keď track doznieva.

In the car, top down, black shades on, uh (lookin’ so good, can I add?).

And I just broke up with my man, like mm (a very, very silly, silly man).

7. Loudz1 feat. Yzomandias – Ice Baby Melt

Meno Loudz1 zatiaľ nie je širokej verejnosti úplne známe, avšak talentovaný raper z Česka včera vydal nový sólový projekt TOO LOUD, ktorý obsahuje 17 plnohodnotných skladieb vrátane featu s Yzomandiasom.

K tracku Ice Baby Melt vznikol tiež sprievodný videoklip od slovenského štúdia WE DON'T CARE WE CREATE. Surovú street atmosféru dopĺňajú zábery z luxusného hotelového lobby a izby, v ktorej je Yzo v sprievode obnaženej modelky.

Uvidíme, kam postupne sa Loudz1 dostane v rámci českej rapovej scény. Našliapnuté má veľmi dobre. Vypočuj si celú novinku TOO LOUD, ktorá má vysokú kvalitu.

Můj swag jsou moje slova a ne Vetements (yah).

Moje inspirace věci, co jim – M&Ms (yay).