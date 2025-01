Vypočuj si najlepšie nahrávky za posledný týždeň.

Posledný januárový týždeň priniesol množstvo vzrušenia v hudobnom priemysle, keď novinky predstavili slovenské a české hviezdy, ale aj populárni interpreti z USA či Veľkej Británie. Pozri sa s nami na úplne čerstvé albumy od Sameya a The Weeknda, spoluprácu Porsche Boya s Egom alebo Playboia Cartiho v remixe známeho tracku.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.

1. Samey – Kto Sa Boji Nesmie Do Lesa

Samey dnes o polnoci vydal nový album s názvom Kto Sa Boji Nesmie Do Lesa a obalom, ktorý by mohol poslúžiť ako plagát k hororu. Ide o raperov piaty sólový projekt, ktorý prichádza takmer presne po dvoch rokoch od vydania posledného LP Slzy Ulic s hitmi ako 5, DREME na feate s Rytmusom alebo Valeriya.

Košický raper si pre svojich fanúšikov tentoraz pripravil deväť plnohodnotných trackov, pričom medzi hosťami nájdeš napríklad kolegu z Haha Crew Zaya, ale tiež WENa či talentovanú interpretku menom eli michaili. Vypočuj si album Kto Sa Boji Nesmie Do Lesa a v komentári nám napíš, ako sa ti páči, ale aj ktorú nahrávku považuješ za najlepšiu. U nás zatiaľ vyhrávajú skladby no pressure a kam patrime.

2. Porsche Boy feat. Ego – true

Radosť nám urobili tiež Porsche Boy a Ego, ktorí predstavili novinku s výstižným názvom true. Track, ktorý produkoval ​madeforhood., otvára svojou úprimnou slohou na tému vzťahov a omamných látok Porsche Boy, zatiaľ čo druhá časť patrí piešťanskej legende. Ego sa predviedol v dobrej forme, keď rozoberá život dospelého človeka so všetkými prekážkami, ktoré prináša. K nahrávke vznikol aj jednoduchý videoklip, ktorý režíroval Timotej Talapka.

Človek je šťastný tvor, keď tvorí, že hej?

Niečo zmysluplné na poli seje.

3. Majk Spirit feat. Alan Murin – OTÁZKY

Majk Spirit už niekoľko dní teasuje na svojom Instagrame nový projekt, pričom ako ochutnávku nám posiela singel s názvom OTÁZKY s Alanom Murinom.

Skladbu produkoval Hellion a ponúka Speezyho v polohe, na ktorú sme boli zvyknutí ešte z čias plného fungovania kapely H16. Predstavuje svoj pohľad na svet v charakteristickom flowe, zatiaľ čo Alan Murin zabezpečil refrén, ktorý perfektne dotvára vibe nahrávky OTÁZKY.

Pamätáš sa, kým si bola predtým, ako svet povedal ti, kým by si mala byť.

4. Nik Tendo – DEBARAS

Zastúpenie v tohtotýždňovom zozname má tiež česká rapová scéna, a to vďaka najaktívnejšiemu členovi labelu Milion Plus v posledných rokoch, ktorým je Nik Tendo.

Po tom, čo sa objavil v tracku BICCA BICCA od rapera Eddieho Fresca z Malty, tentoraz vydal krátky projekt s názvom DEBARAS, ktorý nájdeš na všetkých streamoch. Novinka obsahuje tri plnohodnotné tracky s hosťami ako Loudz1, AstralKid22 alebo Shimmi. Súčasťou je tiež sprievodný zrnitý vizuál charakteristický pre videokazety.

Stage a studio – místo, co je pro mně svatý.

Když chci sess', tak vždycky vim, kam jít, huh.

5. Latto feat. Playboi Carti – Blick Sum

Latto zverejnila novú verziu svojej nahrávky Blick Sum z posledného albumu Sugar Honey Iced Tea. V remixe hviezdi okrem 26-ročnej raperky z Atlanty tiež Playboi Carti, vďaka ktorému nájdeš novinku v našom playliste na Spotify.

Remix trvá približne 3 minúty a Carti v ňom pridáva ďalšiu slohu a refrén, ktorý perfektne zapadol do tvrdého beatu. Súčasťou je tiež videoklip plný záberov obnažených žien, rýchlych áut a flexu, ktorý režírovali Hidji World a Gunner Stahl.

The chain, it came from Dang, I got it tailored.

It's a mask on my face, I'm tryna get a lay-up.

6. Aitch – A Guy Called?

Ak sleduješ britskú rapovú scénu, určite si zachytil začínajúci konflikt Central Cee vs. Aitch, ktorý začal Cench na svojom novom albume CAN'T RUSH GREATNESS v tracku 5 STAR. Oponentovi z Manchestra posiela odkazy za výhru na ceremoniáli BRIT Awards v roku 2023 v kategórii hip-hop/grime/rap, ktorú zjavne ešte stále nedokázal spracovať.

Aitch reaguje ostrou diss nahrávkou s názvom A Guy Called? s beatom od WHYJaya, ktorú nahral na svoj Instagram s popisom „nechajte ma na pokoji,“ spolu s fotografiou výhernej trofeje. Central Cee na track reagoval komentárom „fair enough“ s emotikonom plameňa a smejúcej sa tváre. Uvidíme, či príde podobná odpoveď aj zo strany londýnskej hviezdy.

Little boy is just there to be spun, gettin' mad at the BRITs, there's bare to be won (on God).

7. The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

The Weeknd preložil kvôli devastačným požiarom v Los Angeles vydanie svojho nového albumu Hurry Up Tomorrow o niekoľko dní, ale od dnešnej polnoci je dostupný na všetkých streamoch.

Abelov posledný projekt pod pseudonymom The Weeknd obsahuje 22 plnohodnotných trackov vrátane už vydaných singlov São Paulo či Timeless a trvá skoro hodinu a pol. Na poslednej časti trilógie After Hours kanadskej superhviezde asistuje viacero známych interpretov – Anitta, Travis Scott, Future, hudobný skladateľ Giorgio Moroder, Playboi Carti či Lana Del Rey.

K albumu Hurry Up Tomorrow vyjde v máji tiež rovnomenný film, v ktorom si The Weeknd zahrá po boku Jenny Ortega a Barryho Keoghana. Zatiaľ si vychutnaj túto nahrávku.