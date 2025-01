Všetky tieto releasy nájdeš aj v našom oficiálnom playliste na Spotify.

Posledný týždeň vo svete hudby nepriniesol len množstvo hot informácií vrátane plánovaného návratu Justina Biebera k tvorbe a koncertovaniu kvôli peniazom či podpisu zmluvy profesionálneho basketbalistu LiAngela Balla s vydavateľstvom Def Jam len pár dní po vydaní virálneho hitu Tweaker, ale aj fresh novinky, ktoré nájdeš nižšie.

Tešiť sa môžeš na prvý track Karla po prepustení z väzenia, odložený album Saula, nového Adama Mišíka aj na LP Balloonerism s podpisom zosnulého Maca Millera.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tip.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových hitov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie. Nájdeš medzi nimi skladby L$D od A$AP Rockyho alebo Trap Queen s rukopisom Fettyho Wapa.

1. Karlo feat. 13Many – Dory

Prvá novinka v tohtotýždňovom zozname patrí slovensko-českej spolupráci v zložení Karlo a 13Many. Nahrávka s názvom Dory ponúka rodáka z Lučenca v skvelej rapovej forme, keď hovorí o tom, že je rád na slobode, ale aj o pobyte za mrežami či ľuďoch, ktorí zabudli na dlhy voči nemu. Kvalitnú slohu doručil aj 13Many.

K tvrdému tracku vznikol aj street videoklip od Tibora Kunu, v ktorom môžeš vidieť členov labelu Milion Plus vrátane Yzomandiasa či Nik Tenda, a rovnako tak Separa. Všetci svojho kolegu a kamaráta podporovali po celý čas. Vypočuj si prvú skladbu Karla po októbrovom prepustení z väzenia, ktorú produkovali YoFlair, Miku a Obi 1.

Ti, čo dlžia, zabudli tak ako Dory (Dory).

Kámo, nemám, kámo, minul som to, sorry.

Pozri si telefón, máš zmeškané hovory?

2. Saul – S.A.M.O.

Album S.A.M.O. mal byť pôvodne online ešte minulý rok, avšak Saul sa rozhodol vydanie odložiť v súvislosti so smrťou svojho blízkeho priateľa a kolegu zo spoločnej kapely Khans Nicholasa Naisona.

Od polnoci 17. januára je však novinka dostupná na všetkých streamoch a poteší všetkých fanúšikov tvorby umelca z východného Slovenska. Album S.A.M.O. obsahuje 13 trackov vrátane už vydaných singlov Pre Dni a Carmen, pričom medzi hosťami svieti Viktor Sheen, ktorý so Saulom nahral záležitosť Na Očiach Vyryté. Talentovaný umelec potvrdil, že vo svojom žánri patrí najlepších v našich zemepisných šírkach.

3. Adam Mišík – TRUST ISSUES

Česká scéna má tento týždeň v zozname dvojnásobné zastúpenie aj vďaka Adamovi Mišíkovi, ktorý potvrdil svoj hudobný talent v tracku s výstižným názvom TRUST ISSUES. Spevák v novinke, ktorú produkoval Enthic, hovorí o životnej skúsenosti zo zlého vzťahu veľmi priamo a otvorene, vďaka čomu sa ti skladba dostane pod kožu a možno sa v nej aj sám/sama nájdeš.

Ležíme vedle sebe jako bychom byli cizí.

Umíš tak dobře lhát, pořád se tomu divím.

4. Ben Cristovao – Kartáček

Producent Enthic stojí aj za druhým českým trackom v zozname. Tentoraz je na mikrofóne Ben Cristovao, o ktorého hudobných a speváckych kvalitách nemôže nikto pochybovať.

Skladba Kartáček pochádza z albumu Spektrum, ktorý účastník prvej česko-slovenskej Superstar vydal v septembri 2024, a tento týždeň dostala vizuál s textom. Cristovao do rockovej melódie s výraznou gitarou položil svoj hlas, aby prehovoril o vzťahu so ženou, aký má za sebou zrejme väčšina umelcov.

Všetko si spoločne sadlo a výsledok ti odporúčame zaradiť do tvojho playlistu napriek tomu, že nejde o hot release z posledných dní ako v prípade úplne fresh albumu Septum, ktorý je na streamoch len od dnešnej polnoci. Odporúčame najmä hneď prvý track Zasloužený na feate s raperom Hard Ricom.

Kdysi by mi dala výsměch, ale teďka chce s náma na tour do káry (fiu-fiu).

Ptala se, kam jedem příště a jestli s sebou může vzít kamarádky, okay.

5. Mac Miller – Balloonerism

Dnes o polnoci uzrel svetlo sveta aj očakávaný album Balloonerism od Maca Millera, ktorý zosnulý raper nahral ešte v roku 2014.

Druhý posmrtný projekt bývalého partnera Ariany Grande obsahuje 14 plnohodnotných trackov s jediným hosťom, ktorým je speváčka SZA v stope číslo 2. s názvom DJ's Chord Organ. Meno Delusional Thomas je alter ego Millera. Celý album Balloonerism má jedinečnú atmosféru, ktorá osloví najmä dlhoročných fanúšikov interpreta s veľkým talentom.

6. Central Cee feat. 21 Savage – GBP

Dátum 24. január, kedy Central Cee vydá nový album Can't Rush Greatness, je na spadnutie a britský raper predstavuje ochutnávku v podobe bangru s názvom GPB, na ktorom spolupracoval 21 Savage.

Track výborne spája drill a trap prirodzeným spôsobom. Obaja raperi znejú na beate ako doma a robia si svoje, pričom sa perfektne dopĺňajú, a to rovnako flowmi aj ostrým textom. Technicky sa 21 Savage síce narodil v Londýne, ale v tomto prípade zastupuje americkú stranu.

Cench prekročil hranice takým spôsobom, ako sa to predtým nepodarilo žiadnemu britskému raperovi a nepochybujeme o tom, že pripravované LP bude ďalšou nadstavbou tohto úspechu.

We ain’t got generational wealth, got a couple of mill' for my unborn child.

7. Marshmello & Jonas Brothers – Slow Motion

Tohtotýždňový zoznam uzatvárame budúcim rádiovým hitom Slow Motion, ktorý produkoval Marshmello a o lyrickú pasáž sa postarala kapela Jonas Brothers.

Obe strany sa snažia nadviazať na úspech prvej spolupráce z roku 2021, keď predstavili nahrávku Leave Before You Love Me, pričom vsadili na podobný vzorec. Nás novinka s chytľavou melódiou a ľahkým textom veľmi baví.

She don't need a guy to buy a bottle.

Just someone to spend a little time.