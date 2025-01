Tento týždeň nájdeš v zozname len novinky od zahraničných interpretov.

Lil Baby pokračuje v úspešnom štarte v novom roku, online sú ukážky z pripravovaných albumov Maca Millera aj Teddyho Swimsa. Vypočuj si najlepšie tohtotýždňové hudobné releasy.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tip.

1. Mac Miller – 5 Dollar Pony Rides

Predtým, ako budúci piatok (17. januára) odhalí tím zosnulého interpreta Maca Millera album Balloonerism, ktorý mal pôvodne vyjsť ešte v roku 2014, tak dnes o polnoci predstavil nahrávku 5 Dollar Pony Rides.

Prvý oficiálny track Millera po dlhých piatich rokoch spoluprodukoval samotný rapper, pričom v texte sa zamýšľa nad zložitým, citovo vzdialeným vzťahom a mieša nostalgiu s empatiou. Názov slúži ako metafora pominuteľných radostí a z nášho pohľadu ide veľmi kvalitné dielo. Tešíme sa a sme zvedaví, ako bude znieť album Balloonerism.

Let me give you what you want (need), ooh.

And maybe later, what you need (need), yeah.

2. Lil Baby feat. Rod Wave & Rylo Rodriguez – By Myself

Lil Baby predstavil minulý piatok nový sólový album WHAM (Who Hard as Me), ktorý ihneď ovládol všetky rapové playlisty, a to aj vďaka tracku By Myself na feate s Rodom Waveom a Rylom Rodriguezom.

Hviezdna zostava nahrala k spoločnému dielu tiež videoklip, v ktorom všetci zúčastnení interpreti ukazujú svoju lásku k hazardu, keď hrajú kocky o veľké sumy peňazí. (Lil Baby počas nahrávania albumu prehral v kasíne viac ako 8 miliónov dolárov, pozn. redakcie). 30-ročný rapper z Atlanty nás tento týždeň okrem šťavnatého vizuálu k tracku By Myself potešil tiež rozšírenou verziou albumu na streamoch aj oznámením, že s Futureom majú takmer nahraný album.

There was times I needed help, I had to do it on my own.

I ain't cry, it made me strong.

3. Rod Wave – Westside Connection

Rod Wave má v tohtotýždňovom zozname dvojnásobné zastúpenie, keď okrem featu pre Lil Babyho s Rylom Rodriguezom, odhalil tiež videoklip k sólovému tracku Westside Connection.

Rapper sa v texte zamýšľa nad zložitým vzťahom, ktorý je poznačený zradou a túžbou po citovej blízkosti. Na začiatku priznáva, že je pripravený zmeniť svoj život a vyjadruje odhodlanie čeliť neľahkému boju. Neskôr spomína, ako dal všetko niekomu, kto tu pre neho nakoniec nebol, keď ho najviac potreboval, čo je pravdepodobne odkaz na matku jeho detí. Vypočuj si osobnú výpoveď interpreta z Floridy s vizuálom, v ktorom sa pripravuje na veľkú šou spoločne so svojimi malými dcérami.

I was in a dark place when you had found me.

My pain, and my problems had me surrounded.

I was already drownin' when you had found me.

4. Kodak Black – Cyber Truck

Kodak Black patrí medzi najaktívnejších rapperov na scéne a tento týždeň vydal videoklip k tracku s názvom Cyber Truck z projektu Trill Bill, ktorý vyšiel minulý rok v novembri.

Umelec s viac ako 26 miliónmi poslucháčov na Spotify nezostal nič dĺžny svojej kontroverznej povesti a počas približne 2 minút a 30 sekúnd chŕli bláznivé bars nielen o vozidle Tesla Cybertruck. Ak si fanúšikom Blackovej tvorby, prídeš si na svoje a novinku určite zaradíš do svojho playlistu.

Got a toilet in the trunk of the Cyber Truck, get too close, I'm dumpin'.

5. Rio Da Yung OG – RIO FREE

RIO FREE je druhá plnohodnotná štúdiová nahrávka od rappera z Detroitu a zakladateľa labelu M.I.N.E. Entertainment, ktorý sa vrátil spoza mreží len pred približne mesiacom. Rio Da Yung OG sa na miestnej trapovej scéne presadil v druhej polovici predchádzajúcej dekády a pod vedením Peezyho vydal 9 EP projektov aj album.

Novinka obsahuje 10 skladieb s dĺžkou okolo 25 minút a tracklist je bez hostí. Najvýraznejšou záležitosťou je skladba RIO FREE, ktorú predstavil ihneď po opustení väznice a ovládla trendy. 30-ročný interpret dal nielen detroitskej trapovej scéne jasne najavo, že je späť, akoby nikdy nebol zavretý. Medzi našich favoritov zatiaľ patria tieto skladby – Me and Marc, Uncle Sam, OFF-RAP a Rap War.

6. reezy – SABÍA QUE NO

Dobrú správu máme aj pre všetkých fanúšikov nemeckého rapu, keď reezy pred niekoľkými hodinami predstavil novinku s letnou atmosférou a španielskym názvom SABÍA QUE NO, ktorý v preklade znamená „nevedel som“.

29-ročný rodák z Frankfurtu odštartoval nový rok rytmickým mixom rapu a baile funku, vďaka ktorému sa na krátku chvíľu presunieš do teplých krajín. Chytľavú melódiu, reezy a ostré bars, dopĺňa bohémsky videoklip.

Du warst diese Saison auf Mykonos und Ibiza, ich seh', bei dir läuft (läuft).

Du warst bei Black Coffee im V.I.P. und der eine von Keinemusik ist dein Freund (sh*t).

7. Teddy Swims feat. Givēon – Are You Even Real

O pozornosť sa hlási aj spevák Teddy Swims, ktorý patril medzi najväčšie hudobné hviezdy v roku 2024, a to novinkou s názvom Are You Even Real na feate s R&B hviezdou Givēon.

Skladba pochádza zo Swimsovho pripravovaného albumu I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), ktorý uzrie svetlo sveta 25. januára, a podľa doterajších ukážok nadviaže na úspech prvej časti. Are You Even Real ponúka oboch interpretov vo vrcholovej speváckej forme, ktorú podčiarkuje príjemný text. Vychutnaj si skladbu s videoklipom a následne v našom playliste.

Somethin' from a dream or somethin' that I made up?

Questions that I ask every time that I wake up (oh).