REFRESHNI SI PLAYLIST

1. Gleb – - 10 000 AURA

Big Boy Gleb má za sebou ďalší úspešný rok, keď v prvej polovici vydal album DLHÁ CESTA DOMOV a následne bol na turné a vydal viacero úderných singlov ako feRRa či PAF. Ako poďakovanie si pripravil vianočný darček v podobe tracku s názvom - 10 000 AURA, ktorý produkoval ponúka ružinovského rapera v TOP forme.

Gleb vo fresh novinke chŕli jeden tučný rým za druhým vo svojej tradičnej hlasovej polohe a s charakteristickým flowom a okrem iného hovorí, že nesleduje politiku a zlé, ale ani dobré komentáre ho vôbec nezaujímajú. O videoklip, v ktorom Gleb skáče na trampolíne, sa postaral Juro Danko.

Som shittalker, už neviem písať texty.

Fans majú pravdu, starý Gleb bol lepší.

2. Tyler, The Creator – THAT GUY

V skvelej forme je tiež Tyler, The Creator, o čom nás presvedčil na svojom poslednom sólovom albume CHROMAKOPIA, ktorý nájdeš aj v TOP 10 amerických rapových albumov v roku 2024, ale aj vo freestyle novinke s názvom THAT GUY.

33-ročný rodák z Kalifornie vypúšťa ostré bars do tracku Hey Now od Kendricka Lamara a ide o dokonalý vianočný darček pre všetkých fanúšikov Tylerovej tvorby. Súčasťou je aj cool videoklip. Ak chceš vidieť hviezdneho rapera naživo, budúci rok budeš mať jedinečnú príležitosť v Prahe, kde odohrá koncert v O2 aréne. My na tomto evente určite budeme.

I'm the suspect, baby, I don't play victim.

I’ll buy that ni**a building just to evict him.

3. Ice Spice – Y2K!: I'm Just A Girl (Deluxe)

Vianočný darček si pre svojich fanúšikov pripravila aj jedna z najstreamovanejších raperiek v súčasnosti Ice Spice, keď 25. decembra vydala deluxe verziu debutového albumu Y2K! s podtitulom I'm Just A Girl.

Hviezdička z Bronxu, ktorá 1. januára oslávi 25. narodeniny, pridala na LP päť nových nahrávok vrátane remixov trackov BB Belt a Popa na featuringu s Bb trickz, respektíve Anuel AA. Ak máš rád drzý prejav a štipľavé lyrics Ice Spice, potom si prídeš na svoje.

4. Kodak Black – Gift For The Streets

Kodak Black je veľmi zvláštny interpret, ktorý rozhodne nie je po chuti väčšine poslucháčov rapového žánru, ale nás jednoducho baví.

Najnovšie nás rodák z Floridy potešil projektom Gift For The Streets, ktorý vyšiel v sviatočnej sezóne 25. decembra, a obsahuje dvanásť nových trackov. Novinka je vybavená množstvom známych hostí – Lil Yachty, Rob49, Juvenile, Veeze aleboo BG, vďaka čomu ponúka fresh zvuk a rap v podobe, ktorú máme v redakcii radi.

Náš obľúbený track je zatiaľ Same Altima, v ktorom sa fanúšikovia dočkali mini stretnutia legendárneho zoskúpenia Hot Boys s členmi ako Juvenile a BG, ktorí sa spojili s Kodakom v nahrávke o živote v chudobe, paranoji či väzení. V playliste rotujeme tiež skladby Shit Show, Penitentiary a Go Get Em.

5. Lost Frequencies feat. Pickle – Kick The Nation

Aby nebol celý tohtotýždňový zoznam len o rape, v zozname nájdeš aj iné žánre vrátane elektronickej hudby v podaní Lost Frequencies a Pickle. Ich spoločný track s názvom Kick The Nation je na streamoch od 27. decembra a ponúka ostrú produkciu s jednoduchým textom, ktorý budeš vedieť naspamäť po jednom vypočutí.

Cool, kick the nation with a groove.

Then we'll rock the place when the bass gets moved.

6. BAD BUNNY – PIToRROO DE COCO

Prvý veľký hudobný release v roku 2025 nás čaká už 5. januára, kedy vydá svoj šiesty sólový album BAD BUNNY. Jedna z najväčších hviezd v súčasnosti potvrdila dátum včera, a to s druhým promo singlom PIToRROO DE COCO, ktorý len tak ľahko z hlavy nedostaneš.

Pod iniciálmi DTmF, ktoré lemujú LP, sa ukrýva názov Debí Tirar Más Fotos. Album bude obsahovať 17 trackov vrátane nahrávky nižšie pomenovanej podľa rumu, ktorý sa v Portoriku tradične pije počas sviatkov. Track PIToRROO DE COCO obsahuje prvky vianočnej hudby a zachytáva nostalgiu, ale aj smutné spomienky, ktoré si v tomto období častokrát pripomíname.

7. Beyoncé – Bowl Concert (NFL Halftime Show Performance)

Ak si fanúšikom živých vystúpení a Beyoncé, potom máme pre teba veľmi dobrú správu – speváčka odpálila veľkolepú šou v štýle country cez polčasovú prestávku na zápase NFL medzi tímami Baltimore Ravens a Houston Texans.

Beyoncé vo svojom rodnom meste (Houston, pozn. redakcie) prvý raz zahrala naživo tracky z albumu Cowboy Carter, pričom na „pódiu“ ju podporili tiež Post Malone, Shaboozey alebo dcéra Blue Ivy Carter. Počas takmer 15-minútového epického vystúpenia zahrala hity ako 16 Carriages, My House, Sweet Honey Buckiin alebo v neposlednom rade Texas Hold ‘Em, a to všetko v sprievode živých hudobných nástrojov a množstva tanečníkov, ktorí mali pripravenú dokonalú choreografiu spoločne s hlavnou hviezdou nezabudnuteľnej šou. Čerešničkou na torte boli cool outfity či príchod Bey na hraciu plochu na bielom koni.

Pozri si záznam, takto vyzerá dokonalá hudobná šou. Ďakujeme, Queen B.