TOP americké rapové albumy v roku 2024: Ovládol scénu Kendrick Lamar, Future alebo Tyler, The Creator?

Nájdeš v zozname svojho favorita?

Rap je aj v roku 2024 najpočúvanejší hudobný žáner a každý deň uzrie svetlo množstvo nových nahrávok od známych interpretov aj nováčikov, ktorí si len hľadajú svoje miesto na scéne.

Postrehnúť všetky novinky je nadľudskou úlohou, ale napriek tomu sme v roku 2024 počuli kvantum kvalitných diel a nižšie nájdeš TOP 10 amerických rapových albumov za posledných 12 mesiacov. Zoznam sme uzatvorili 15. decembra. Napíš nám svojho favorita do komentárov na konci článku.

10. ScHoolboy Q – BLUE LIPS

Ešte 1. marca 2024 vydal po päťročnej prestávke svoj šiesty sólový album raper ScHoolboy Q a presvedčil nás o tom, že stále má čo povedať a ponúknuť aj mladším poslucháčom.

Člen labelu TDE (Top Dawg Entertainment, pozn. redakcie) predviedol na albume s názvom BLUE LIPS, ktorý obsahuje 18 plnohodnotných trackov, skvelú lyrickú aj technickú formu. Nahrávka nemá žiadne hluché miesta, ale naopak dokonalý výber produkcií a hostí, ktorí projekt oživili, ako napríklad Freddieho Gibbsa, Ab-Soula alebo Jozzy. Oceňujeme tiež poctu zosnulému Macovi Millerovi prostredníctvom emotívnej skladby Blueslides a sampel Project Pat v tracku THank god 4 me.

9. Doechii – Alligator Bites Never Heal

Imaginárne ocenenie za najlepší ženský rapový album v roku 2024 si odnáša Doechii, ktorá je rovnako ako ScHoolboy Q alebo Kendrick Lamar členkou labelu TDE. Tretí sólový projekt interpretky z Floridy vznikol v období, keď spolupracovala s hviezdnymi kolegami z hudobnej brandže – od Tylera, the Creatora až po Katy Perry. To najlepšie si však odložila pre vlastný album, ktorý dostal názov Alligator Bites Never Heal.

Nahrávka obsahuje 19 trackov, je sebavedomá, plná temného rapu a chytľavého R&B. Doechii reflektuje svoj zápas s úspechom, ale tiež sa naváža do všetkých, ktorí o nej v minulosti pochybovali. 26-ročná vychádzajúca hviezda mení štýly a polohy svojho hlasu zo sekundy na sekundu s ľahkosťou a my nenamietame. 9. miesto v zozname je úplne zaslúžené.

8. 21 Savage – american dream

Na 8. miesto sme zaradili album american dream, ktorý 21 Savage vydal 12. januára a dodnes rotuje v našom playliste.

LP má 15 trackov, trvá približne 50 minút a obsahuje hity ako redrum, pup ur shit s Young Thugom a Metrom Boominom, prove it so Summer Walkerom alebo should've wore a bonnet na feate s Brentom Faiyazom. Ide o najosobnejšiu nahrávku v katalógu 32-ročného rapera, ktorý nás aj tentoraz ohúril svojou jedinečnou hrou so slovami, ale aj flowmi a celkovou atmosférou.

Album american dream má všetko, čo očakávame od kvalitného rapového diela, na ktoré nezabudneme po dvoch vypočutiach ako v prípade väčšiny nových nahrávok.

7. Future – Mixtape Pluto

Future bol tento rok pri chuti a v skvelej forme. Svojim fanúšikom aj rapovej verejnosti predstavil tri nové projekty vrátane sólového albumu Mixtaple Pluto, ktorý v zozname obsadil 7. miesto.

41-ročný interpret využil na projekte svoje surové a priame skladateľské schopnosti, vďaka čomu vytvoril tracky, ktoré majú silnú, respektíve tvrdú emóciu a môžu byť zraniteľné. Zlovestné basové linky dopĺňa raperov charakteristický prejav vrátane vrstvených hookov. Future na albume Mixtape Pluto zápasí aj s rôznymi osobnými problémami, napr. v Lost My Dawg alebo Too Fast, kde sa jeho úprimné bars spájajú so smutnou intonáciou.

Bez váhania, ide o najlepší sólový album v podaní atlantskej legendy za posledné roky. Vypočuj si ho.

6. ¥$ – VULTURES 2

Prvú polovicu zoznamu TOP amerických rapových albumov v roku 2024 uzatvára duo ¥$ v zložení Ye (predtým Kanye West, pozn. redakcie) a Ty Dolla $ign so svojím druhým spoločným albumom VULTURES 2, ktorý vyšiel po niekoľkých preložených termínoch 3. augusta.

Obaja interpreti síce nenadviazali na kvalitu a silu prvej nahrávky, ktorú nájdeš nižšie, ale napriek tomu ide o podarenú záležitosť s viacerými veľmi úspešnými skladbami, ako sú napríklad SLIDE, FIELD TRIP, FRIED alebo BOMB na feate s dcérami Kanyeho Westa. LP strhávame body za slabší záver, ktorý nás trochu nudil, ale napriek tomu nás Yeho prístup k tvorbe stále baví.

Pochybujeme, že niekedy uzrie svetlo sveta VULTURES 3, ale sme vďační za to, že môžeme počúvať aspoň prvé dve časti spoločného projektu dvoch skvelých umelcov.

5. Freddie Gibbs – You Only Die 1nce

Freddie Gibbs patrí do skupiny nenápadných raperov, ktorí by si zaslúžili viac pozornosti, ako dostávajú. Zručnosti a kvality tohto skúseného, 42-ročného rodáka zo štátu Indiana sú nepopierateľné, o čom nás presvedčil aj na svojom v poradí šiestom sólovom albume s názvom You Only Die 1nce, ktorý je voľným pokračovaním nahrávky You Only Live 2ice s bláznivým obalom z roku 2017.

Novinka, ktorá vyšla 31. októbra, obsahuje 13 trackov a Gibbs potiahol celý album sám, bez hostí, čo je v súčasnosti veľmi vzácny jav. Jednotlivé skladby majú rôznorodý rytmus a melódiu, pričom interpret plynulo prechádza medzi štýlmi – od jazzu v tracku Wolverine až po temný rap v podobe skladby Ruthless. Najvýraznejším prvkom je nahrávka On the Set, v ktorej vzdáva hold zosnulým legendám žánru, The Notorious B.I.G., Tupac a Nipsey Hussle.

4. Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA

Tyler, The Creator patrí k najtalentovanejším interpretom rapového žánru v tomto tisícročí a svoju inakosť a odlišnosť od zvyšku scény ukázal aj na svojom poslednom albume CHROMAKOPIA, ktorý vyšiel po krátkom teasovaní na konci októbra.

CHROMAKOPIA je Tylerov návrat k vlastným rapovým koreňom, ale teraz sa nachádza v rozsiahlejšej hudobnej rovine a využíva viac neznámych a skrytých samplov roztrúsených v jednotlivých trackoch. Tento dôraz na hudobné detaily pôsobí silno v jeho prospech, a nie proti nemu, čo pri pohľade na jeho kariéru nie je prekvapením. Medzi hosťami nájdeš hviezdy rapového žánru typu Lil Wayne, ScHoolboy Q, GloRilla či objav menom Doechii, ktorí nezostali v Tylerovom tieni, ale doručili naozaj kvalitné slohy.

Ak chceš vidieť tohto talentovaného interpreta naživo v našich zemepisných šírkach, budúci rok budeš mať jedinečnú príležitosť, keďže Tyler, The Creator vystúpi už 9. mája v pražskej O2 aréne.

3. Future & Metro Boomin – We Don't Trust You

Tretie miesto na stupni víťazov obsadili Future a Metro Boomin so svojím spoločným albumom We Don't Trust You, ktorý rozprúdil najväčší rapový beef v posledných rokoch Drake vs. Kendrick Lamar. Olej do ohňa pridali na albume aj Pluto s Boominom, a to v sprievode hviezdnych hostí ako sú The Weeknd, Rick Ross či samotný Lamar v skladbe s názvom Like That.

LP obsahuje 17 plnohodnotných stôp a trvá presne 60 minút, pričom ti nedovolí ani na chvíľu poľaviť z pozornosti. Dvojica využíva svoje silné stránky a dokáže sa presadiť v aspektoch, ktoré im chýbajú, čím vytvára vyváženú a súdržnú spoločnú ponuku. Future, vyzbrojený svojím chladným a vyrovnaným tónom, sa bez námahy s ľahkosťou vezie na Metrovej hviezdnej a intuitívnej produkcii.

Bohužiaľ, pokračovanie WE STILL DON'T TRUST YOU už neponúklo toľko zásadných skladieb ako prvá časť.

2. ¥$ – VULTURES 1

Ye (Kanye West) a Ty Dolla $ign po druhýkrát v zozname, a to tesne pod vrcholom so spoločným albumom VULTURES 1, ktorý nás posadil do stoličiek.

Dlho očakávaný projekt vyšiel 10. februára po niekoľkomesačnom teasovaní na sociálnych sieťach a pilotnej skladbe Talking / Once Again so silnou emóciou, na ktorej hviezdi North West. Album obsahuje 18 trackov a s dĺžkou 55 minút ide o dokonalého spoločníka na cestu do práce a naspäť domov.

Medzi najvýraznejšie tracky patria STARS, PAID, BACK TO ME či banger CARNIVAL s Lil Durkom a Playboi Cartim, ktorý má zimomriavkové intro s chorálom od futbalových chuligánov z milánskeho Interu. Ye je hudobný génius a album VULTURES 1 považujeme za jeden z jeho najlepších projektov.

1. Kendrick Lamar – GNX

Kendrick Lamar má za sebou turbulentný rok, ktorý po ostro sledovanom víťaznom beefe s Drakeom zakončil prekvapivým vydaním nového albumu s názvom GNX 22. novembra.

Názov LP je inšpirovaný automobilom Buick GNX, ktorý sa nachádza aj na obale, pričom nahrávka obsahuje 12 trackov s hosťami ako SZA a Roddy Ricch. 37-ročný rodák z Comptonu potvrdil, že je MVP rapu a je autorom nielen najlepšej skladby roku 2024, ktorou je Not Like Us, ale aj albumu.

Z nášho pohľadu ide o najpriamočiarejší Lamarov album, ktorý sme prvýkrát zhltli ako jednohubku a okamžite sme si museli GNX pustiť znovu. Novinka v sebe ukrýva množstvo odkazov, ostrých narážok či dvojzmyslov, ktoré objavíš postupne a to nás veľmi baví. Už teraz sa tešíme, ako Dot ukáže svoje skills na Super Bowl Halftime Show 2025.