Tento týždeň sme zostavili zoznam TOP amerických rapových albumov v roku 2024, ale okrem toho uzreli svetlo sveta tiež hudobné novinky, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Tešiť sa môžeš na deluxe verziu albumu SOS od speváčky SZA, fresh rapové nahrávky z domova aj zo zahraničia alebo spoluprácu kapely Imagine Dragons s japonskou interpretkou Ado.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip.

P. S. V playliste už nájdeš aj Separov track 7DIGITS.

1. Slipo & Peter Pann feat. Dara Rolins – Nič nestrácam

Zoznam otvárame slovenskou spoluprácou, ktorá by nadchla fanúšikov v roku 2007, ale rovnako tak dokonale vyplní tvoj playlist aj v súčasnosti. Spojenie Slipo, Peter Pann a Dara Rolins je fenomenálne.

Člen legendárneho zoskúpenia L.U.Z.A. už nie je aktívny ako v minulosti, ale keď niečo vydá, stojí to za to. Dôkazom je track Nič nestrácam, v ktorom predviedol svoje zručnosti na melodickej produkcii od Petra Panna, a v sprievode refrénu so skvelým vokálom Dary Rolins.

Nový deň, kedy môžeš začať od začiatku.

Je na tebe, ako dať si veci do poriadku.

2. J. Cole – 2014 Forest Hills Drive (10 Year Anniversary Edition)

Predčasné Vianoce pre fanúšikov rapu. J. Cole je jeden z najrešpektovanejších raperov v 21. storočí a 10. výročie svojho najlepšieho sólového albumu 2014 Forest Hills Drive oslávil vo veľkom štýle, keď predstavil deluxe verziu s tmavofialovým obalom a novými nahrávkami.

39-ročný interpret, ktorý sa narodil vo Frankfurte, odhalil doteraz nepočuté bonusové tracky z tohto obdobia, ktoré si môžeš vypočuť len na tomto exkluzívnom variante albumu. Celkovo 8 noviniek ponúka rapovú hviezdu vo svojej TOP forme, ale tiež podarenú spoluprácu s Bone Thugs-N-Harmony na nahrávke Miles.

3. Gunna – GOT DAMN

Nie je žiadnym tajomstvom ani novinkou, že Gunna patrí medzi našich obľúbených raperov, a preto nám nemohla uniknúť fresh novinka s názvom GOT DAMN, ktorou raper zakončuje ďalší úspešný rok 2024 vo svojej kariére.

Názov môže naznačovať divokú trapovú hymnu, ale v skutočnosti ide o jednu z pokojnejších nahrávok, ktoré Gunna v poslednom čase vydal. Inštrumentál je minimalistický, s jemným chytľavým refrénom, v ktorom raper poukazuje na to, ako veľmi je vyčerpaný, odkedy je hviezdou. Nechýba však ani flex, ktorý je pre jeho tvorbu charakteristický. GOT DAMN je prvotriedny hit.

Karats in my ear and they clear (glass).

I been rockin' shades, life's been a blur (blur).

Fashion everyday, put her in couture ('ture).

Put in work, make that pussy purr (purr, purr).

4. Rio Da Yung OG – RIO FREE

Americkým hudobným trendom na YouTube kraľuje Dio Da Yung OG s trackom RIO FREE, ktorý je oslavou jeho návratu domov z väzenia. Raper si po odpykaní trestu za držbu strelnej zbrane pri trestnom čine obchodovania s drogami, užíva slobodu naplno a posiela priamočiaré bars do tvrdej produkcie od dvojice Wayne616 a BlueStrip.

Novinka prichádza spolu s videoklipom, v ktorom si rodák z mesta Flint v štáte Michigan užíva svoj prvý deň na slobode, skáče do súkromného lietadla, nakupuje drahé diamantové šperky a najmä trávi čas so svojimi deťmi.

It's been a long time comin', it was quick, though.

Sixty months in the feds, it wasn't shit, though.

5. SHINDY – F**KIN' 1

Nemecký rap je nám v posledných rokoch veľmi blízky a SHINDY patrí medzi interpretov, ktorým vždy s radosťou venujeme pozornosť. Interpret svoj posledný track s výstižným názvom F**KIN' 1 síce vydal pred dvoma týždňami, ale určite skvelo doplní tvoj playlist.

Ako už napovedá názov, skladba je o jeho obrovskom úspechu a postavení v nemeckom rape. 36-ročný rodák z Bietigheimu s gréckymi koreňmi zabezpečil okrem textu a vokálu tiež produkciu a režíroval aj videoklip s nápisom Blüte 2, ktorý označuje Shindyho plánované turné a nový merch.

Fix your hair in mei'm Bentley-Mirror.

Universal-Money macht das Stank-Face schlimmer.

6. SZA – Drive

Zatiaľ čo netrpezlivo čakáme, kedy bude deluxe verzia albumu SOS s názvom Lana online na streamoch, SZA nás potešila aspoň skvelým videoklipom k novému tracku Drive, v ktorom účinkuje herec Ben Stiller.

Vizuál režíroval Bradley J. Calder a Stiller v ňom počas jazdy v daždi zamyslene synchronizuje pery do pomalej skladby. V jednom momente visí z okna a potom vystúpi uprostred osamelej, otvorenej cesty. Keď herec rozostrí zrak, kamera sa presunie do lesa, kde sa SZA s chrobákovými očami preháňa v tráve. Perfektné? Z nášho pohľadu určite.

I been up 'til sunrise, headed to nowhere.

Hopin' that someone's missin' me somewhere.

7. Imagine Dragons feat. Ado – Take Me To The Beach

Imagine Dragons spojili svoje sily s japonskou speváčkou Ado a pripravili novú vzrušujúcu verziu piesne Take Me To The Beach, ktorá sa nachádza na ich poslednom albume LOOM z júna.

Jedna z najpopulárnejších kapiel v súčasnosti a talentovaná interpretka spájajú svoje odlišné štýly a prinášajú skvelé spojenie alternatívneho rocku a žánru J-pop. Nahrávka dostala aj lyrics videoklip, vďaka čomu sa fanúšikovia môžu ľahšie naučiť text na najbližší koncert kapely.

Got a million people sayin' how to plan it.

I can no longer stand it.