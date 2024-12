Tieto fresh novinky musíš počuť a zaradiť do svojej rotácie.

Sviatočné obdobie je ideálnym priestorom na vydávanie novej hudby, čo tento týždeň využili nielen slovenskí interpreti na čele so skupinou Nerieš a Separom, ale tiež zahraničné hviezdy ako Lil Baby či Quavo.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tvoj tip.

P. S. Ešte dnes očakávame aj pilotný Separov singel z pripravovaného albumu, ktorý vyjde v marci 2025, a raper ho následne pokrstí na futbalovom štadióne.

1. Nerieš feat. Separ – MISSHIT

Strýko Separ svojich fans dnes potešil nielen vlastným singlom, ale aj spoluprácou so skupinou Nerieš. Track, ktorý produkoval Matej Straka, s názvom MISSHIT vyšiel spoločne s videoklipom od skúseného producenta Jakuba Jurkoviča.

Novinku s množstvom silných bars a odkazov otvára slohou Matej Straka, na ktorého nadviaže Gabryell a záver už patrí Separovi. MISSHIT pravdepodobne nebude koncertným hitom ako napríklad 10 minút alebo VIAC, avšak ide o skvelú nahrávku, ktorá si nájde cieľovku.

Každý deň hľadám na to odpoveď, prečo sa neteším, keď mám všetko čo som chcel.

2. Saul feat. SIMILIVINLIFE – Carmen

Okrem Separa a Dalyba zastupujú slovenskú rapovú scénu v tohtotýždňovom zozname Saul a SIMILIVINLIFE, ktorí predstavili novinku s názvom Carmen.

Track s netradičnou dĺžkou na súčasnú dobu produkovali Nuri, Saul, Marko Bröstl a Peter Tomko. Výsledkom je kvalitná nahrávka s melancholickou atmosférou, na ktorej obaja interpreti predviedli charakteristické hlasové polohy, hru so slovami aj talent na frázovanie. Zaradíš Carmen do svojho playlistu?

Viem, že som tu správne, už som tu raz bol.

Poznám každý kúsok tvojho tela po hmate (ah).

Kolo kolo mlynské, láska z kola von.

3. PTK & YZO feat. Luca Brassi10x – PAINKILLERS

Album Painkillers od dvojice PTK a Yzomandias je online dva týždne a medzi najúspešnejšie tracky patrí spolupráca s Luca Brassim10x s rovnomenným názvom, ktorá dostala aj videoklip so street či backstage zábermi.

Painkillers otvára Luca Brassi10x, ktorý je tento rok na nezastavenie a aj v tomto prípade doručil božský refrén a outro so svojim charakteristickým štýlom humoru. Chválou nemôžeme šetriť ani v prípade bars a flowov v podaní YZA a PTK.

Budeme pít, dokud nebudem na dně (yeah).

Má boyfrienda, ale když s ním spí, tak myslí na mě (hoe).

4. Sergei Barracuda – Můza

Najväčšia rapová hviezda z Ostravy Sergei Barracuda oslavuje mesiac od vydania svojho posledného albumu 713 až na věky videoklipom k tracku Můza, ktorý je prácou kreatívnej agentúry Produkce bez strachu pod dohľadom Jana Stracha.

Vizuál ma svetovú úroveň po všetkých stránkach a skvelo podčiarkuje jeden z najhranejších trackov z albumu, ktorého text je v niektorých častiach poriadne explicitný a Sergei zachádza do detailov svojich preferencií. Čo hovoríš na túto nahrávku?

Nejraději ze všeho to dělám pomalu.

Ale můžu na to šlapat jako Ferrari (phew).

Měníme playlisty, měníme polohy, měníme pláže (měníme pláže).

5. Lil Baby – Touchdown

Jeden z najpopulárnejších raperov v posledných rokoch Lil Baby odhalil ďalší singel, ktorý je predzvesťou pripravovaného albumu na rok 2025. Novinka dostala názov Touchdown, produkoval ju Wheezy a dostala aj cool videoklip zo zápasu amerického futbalu, pričom v hlavnej úlohe je samozrejme čerstvo 30-ročný interpret.

Lil Baby dokazuje, prečo je elitným tvorcom hry v kabíne aj mimo nej, keď vo vizuále hrá úlohu rozohrávača a vedie svoj tím k triumfálnemu víťazstvu. Či už sa vyhýba zákrokom na ihrisku alebo hejterom v uliciach, jeho ostrá povaha a bezproblémové vykonávanie úloh je dôvodom, prečo patrí medzi najlepších umelcov v hre.

Watch me thumb through that sh*t, keep a blunt of that sh*t.

And you know how I come when I come in through that bi*h.

6. Quavo feat. Luke Bryan & Teddy Swims – Georgia Ways

Do nášho playlistu perfektne zapadol aj track Georgia Ways, ktorý spoločne nahrali Quavo, country hviezda Luke Bryan a Teddy Swims.

Prekvapivá novinka vyšla dnes o polnoci, spoločne s jednoduchým vizuálom, ktorý podporuje nákazlivú, žánrovo zmiešanú nahrávku s príjemnou atmosférou. Georgia Ways je prešpikovaná odkazmi na tento štát, ktoré odhalia najmä tamojší rodáci, ale to ti vôbec nepokazí náladu z počúvania. Tvorcom sa podarilo zázračným spôsobom spojiť do tracku charakteristický zvuk všetkých troch interpretov – od tvrdých basových 808 liniek, cez moderné country až po silný vokál v podaní Teddyho Swimsa.

Three cheers, right on to Tennessee (way down in Georgia).

She taste as sweet as Georgia peach (Georgia).

85, take me where I should be (way down in Georgia).

7. Roddy Ricch feat. Terrace Martin – Lonely Road

Záver tohtotýždňového zoznamu ovládol Roddy Ricch spoločne s Terrace Martinom vďaka skladbe Lonely Road. Ide o druhú ukážku z raperovho pripravovaného sólového projektu s názvom THE NAVY ALBUM, ktorý bude dostupný online v priebehu roku 2025.

Veľmi osobná nahrávka, ktorú produkoval Turbo, dostala tiež sprievodný filmový vizuál a predstavuje perfektné ucelené dielo. Hĺboký text v podaní Roddyho Riccha dopĺňa zvuk saxofónu, ktorý dodal tracku Lonely Road zimomriavkovú atmosféru. Skvelá práca.

I need help 'cause I'm blinded, God, give me direction.

Can You send me some angels for protection?

Been a whole lot of choices, I been hearin' Satan.

He been speakin' in voices, I'm tryna forsake him.