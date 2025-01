Všetky novinky nájdeš aj v našom oficiálnom playliste na Spotify. Skontroluj ho.

Tento týždeň je to hit za hitom. Domáci aj zahraniční interpreti vydali novinky, ktoré perfektne doplnia každý playlist. Central Cee vydal debutový album CAN'T RUSH GREATNESS, Travis Scott má online banger 4X4, North West rapuje v japončine a SIMILIVINLIFE nás opäť baví v rýchlom tempe.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci tejto rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o tip v komentári.

Ak máš chuť na trochu nostalgie, pozri si TOP 10 rapových hitov, ktoré tento rok oslavujú 10. výročie. Nájdeš medzi nimi skladby L$D od A$AP Rockyho alebo Trap Queen s rukopisom Fettyho Wapa.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. Travis Scott – 4X4

Úvod tohtotýždňového zoznamu si pre seba uchmatol Travis Scott s nahrávkou 4X4, ktorú oficiálne predstavil v šou WWE Monday Night RAW na Netflixe a ide o jej nový oficiálny track.

Pravdepodobne najznámejší interpret z Houstonu rapuje do beatu od producenta Taya Keitha, ktorý využil sampel z vystúpenia pochodovej kapely Tennessee State University z roku 2016. Scott si melódiu užíva so svojím charakteristickým prejavom plným flexu a sebavedomia, s čím nemáme ani najmenší problém.

Out my closet, that sh*t none-of-none (none-of-none), yeah.

That's a vibe, that's a one-of-one (yeah), yeah.

2. Offset – ANTISOCIAL

Žiadny problém so sebavedomím a predvádzaním sa nemá ani Offset, o čom nás tento týždeň presvedčil prostredníctvom nového tracku ANTISOCIAL.

Raper, ktorý získal status superhviezdy vďaka pôsobeniu v kapele Migos, ukrýva vo svojom hudobnom portfóliu množstvo dobrých skills, spomedzi ktorých by sme vyzdvihli zručnosť vytiahnuť skvelý flow do akéhokoľvek beatu. Horúca novinka má chladnokrvnú atmosféru a Offset sa snaží dištancovať od svojej minulosti, pričom oveľa radšej by si užíval plody tvrdej práce – rozsiahlu zbierku áut, honosných šperkov, doplnkov či hodiniek.

K trapovému bangru ANTISOCIAL nahral Offset tiež videoklip natočený v nízkom rozlíšení, ktorý podčiarkuje vibe.

Lambo' Urus cost three hundred K (go).

Five hundred K, that's what I spent on a Rollie and Patek and Audemar face (woo).

3. Central Cee – CAN'T RUSH GREATNESS

Najväčší release za posledných sedem dní má na svojom konte britský raper Central Cee, ktorý v roku 2023 vystúpil na festivale Pohoda. Dnes o polnoci oficiálne vydal svoj debutový album s názvom CAN'T RUSH GREATNESS.

LP obsahuje 17 plnohodnotných trackov vrátane predtým vydaných singlov BAND4BAND s Lil Babym, Gen Z Luv a GPB, na ktorom figuruje tiež 21 Savage. 26-ročný interpret z Londýna je vždy veľmi precízny v hre so slovami a rozprávaní príbehov, ktoré sú častokrát na hrane zákona. Cench počas viac ako 45 minút rapuje o svojej ceste za globálnym úspechom a zdôrazňuje, že to boli roky tvrdej práce a jeho štýl na novinke je dôkazom vývoja.

Pozri si tiež čierno-biely videoklip k jednej z najtvrdších nahrávok na albume s názvom LIMITLESS.



4. Apache 207, Luciano – Gesegnet

Dnes napravíme aj nedostatok z minulého týždňa, keď sme nespomenuli spoločné EP dvoch nemeckých interpretov, ktorými sú Apache 207 a Luciano, ktorý v roku 2023 odohral koncert aj v Bratislave.

Novinka nesie názov Gesegnet a ponúka „crème de la crème“ nemeckého rapu so všetkými svojimi charakteristickými prvkami vrátane tvrdých aj melodických flowov a perfektného samplu, vďaka ktorému ovládol hudobnú scénu. EP obsahuje 6 trackov a okrem Apacha a Luciana sú pod projektom podpísaní len producenti.

Nižšie si vychutnaj sprievodný videoklip k rovnomennému tracku, ktorý je plný rýchlych áut, umenia, ale aj záberov zo zničeného sídliska.

5. FKA twigs feat. North West – Childlike Things

V redakcii patríme medzi veľkých fanúšikov a obdivovateľov tvorby FKA twigs, ktorá nás dnes o polnoci potešila novým albumom EUSEXUA s 11 trackmi vrátane featuringu s North West (dcéra Kanyeho Westa a Kim Kardashian, pozn. redakcie), ktorá svoju slohu zarapovala v japončine.

North v skladbe Childlike Things predviedla dokonalé jazykové skills aj hudobný talent, ktorý zdedila po svojom otcovi, zatiaľ čo FKA twigs potvrdila všetky svoje kvality. Výsledok si môžeš vypočuť nižšie.

Where the wild things are I will be.

Lost in a world of childlike things and fantasies.

6. Shimmi – AQUA/KATE MOSS

Slovenskú rapovú školu zastupuje v dnešnom zozname dvojica interpretov, Shimmi a SIMILIVINLIFE. Umelec z Bratislavy, ktorého považujeme za možno najväčší rapový talent na Slovensku, odhalil EP Y0L0.5 so štyrmi novými trackmi vrátane AQUA a KATE MOSS.

Tracky dostali aj sprievodný vizuál v réžii od WE DONT CARE WE CREATE, pričom obe časti majú podobnú atmosféru a skvelo dopĺňajú lyrickú a hudobnú časť. Tešíme sa na plánovaný album.

Život si nevážim, ale ja bojím sa smrti.

7. SIMILIVINLIFE – Lub Ma

SIMILIVINLIFE dnes predstavil horúcu novinku Lub Ma pod hlavičkou labelu rychlí kluci, v ktorom pôsobia české rapové hviezdy Calin a Stein27.

Raper zostal verný svojmu rukopisu a doručil chytľavý track s rýchlym tempom a jednoduchým textom, ktorý ťa rozhýbe aj o siedmej ráno. Na obale singlu Lub Ma je influencerka Naty Kerny, ktorá tvorí pár s youtuberom Exploitedom.

Ľúb ma, kuš ma, hlaď ma, zas a zas.