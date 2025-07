Luca tvrdí, že sa určitá skupina ľudí snaží očierniť jeho meno.

Pred pár dňami zverejnil festival Grape na svojom oficiálnom instagramovom profile stanovisko, že známy slovenský raper Luca Brassi10x sa nakoniec neobjaví tento rok na festivale.

Organizátori to vysvetlili tým, že sa po zverejnení jeho vystúpenia objavili isté skutočnosti, o ktorých dovtedy nevedeli. „Luca dostal priestor na vyjadrenie a zaujatie jednoznačného postoja, no doteraz tak neurobil, a preto sme sa rozhodli jeho vystúpenie zrušiť,“ informoval festival.

Luca Brassi sa teraz rozhodol k celej situácii vyjadriť na svojom instagramovom profile. Internetom sa totiž začali šíriť fotky a videá, kde raper údajne hajloval. To však vo svojom vyjadrení poprel a tvrdí, že je to hoax. Podľa jeho slov mu chce určitá skupina očierniť meno a vytiahnuť si na neho nejakú vymyslenú „špinu“.

Luca tvrdí, že sa z neho chcú spraviť fašistu na základe fotky, ktorá je vytrhnutá z kontextu. Raper zároveň povedal, že podľa neho ľudia, ktorí v tejto dobe riešia farbu pleti či náboženstvo a na základe toho odcudzujú človeka, by sa mali liečiť. Alebo ako tvrdí Luca, vylieči ich on: „Mal by sa dať liečiť, alebo ho môžem v kľude riešiť ja, hánkami alebo päsťami.“

Luca tiež povedal, že sa s fašistami a ich ideológiou nestotožňuje a podľa neho ľudia, ktorí to začali šíriť, sa len chabo snažia očierniť jeho meno. Raper na storkách pridal aj originál video, z ktorého bola fotka vytrhnutá.

Na videu spieva známy choral futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava: „Belasí hej, belasí olé olé, naša láska jediná, je belasá rodina.“ Luca je veľkým fanúšikom Slovana a v minulosti bol dokonca aj hráčom jeho mládežníckych výberov.

Na videu sa má vedľa rapera nachádzať Matej Bulík, ktorý bol podľa TV Markízy členom neonacistického zoskupenia z Petržalky Rebel Klan Engerau. Taktiež bol basgitaristom v neonacistickej kapele Juden Mord. Bulík bol okrem toho v marci 2023 zadržaný v kauze vraždy Daniela Tupého z roku 2005.