dnes 7. septembra 2025 o 11:21
Čas čítania 0:48
Aneta Gospičová

Influencer Vojta Žižka vyzbieral za pár hodín 4 milióny eur. Poslali mu ich jeho fanúšikovia

Influencer Vojta Žižka vyzbieral za pár hodín 4 milióny eur. Poslali mu ich jeho fanúšikovia
Zdroj: Unsplash/William Zhang
ZAUJÍMAVOSTI SPRÁVY ZO SVETA
Projekt pripravil influencer a podnikateľ Vojta Žižka spolu s realitným investorom Martinom Ladyrom.

Investori z internetu vyzbierali milióny na rekonštrukciu činžiaku v Prahe. Kampaň na kúpu a rekonštrukciu bytového domu na Podolskej ulici v Prahe prekonala cieľ 94 miliónov korún a priniesla ešte niekoľko desiatok tisíc navyše. Peniaze poslali ľudia z internetu, najmä fanúšikovia z Instagramu a podporovatelia z Patreonu, informuje tn.cz.

Projekt pripravil influencer a podnikateľ Vojta Žižka spolu s realitným investorom Martinom Ladyrom. Informáciu o rýchlom tempe zbierky pripomenul na sieti X jeho kolega Vilém Franěk. Podľa neho za deň a pol pribudlo takmer 100 miliónov korún (viac ako štyri milióny eur). Kampaň využila kombináciu sociálnych sietí a crowdfundingu.

Projekt sa týka bytového domu na Podolskej ulici, pričom časť prízemia dnes funguje ako reštaurácia. Investor má dom zrekonštruovať a byty postupne rozpredať, aby sa podporovateľom vrátili peniaze aj s dohodnutým výnosom. Diskusie vzbudili aj podmienky financovania.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Vojta Žižka (@vojtazizka)

Žižka, ktorý pôsobil aj ako investičný bankár, pripravil projekt so známym realitným investorom Martinom Ladyrom. Záujem o kampaň ukázal silu komunít na sociálnych sieťach. Projekt nie je charitatívny, funguje podľa pravidiel crowdfundingu na FinGoode.

Praha
Zdroj: Public Domain Pictures/volně k užití
SPRÁVY ZO SVETA
Aneta Gospičová
Aneta Gospičová
Reporter
Náhľadový obrázok: X / @vildafranek, Instagram / @vojtazizka
Domov
Zdieľať
Diskusia