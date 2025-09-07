Projekt pripravil influencer a podnikateľ Vojta Žižka spolu s realitným investorom Martinom Ladyrom.
Investori z internetu vyzbierali milióny na rekonštrukciu činžiaku v Prahe. Kampaň na kúpu a rekonštrukciu bytového domu na Podolskej ulici v Prahe prekonala cieľ 94 miliónov korún a priniesla ešte niekoľko desiatok tisíc navyše. Peniaze poslali ľudia z internetu, najmä fanúšikovia z Instagramu a podporovatelia z Patreonu, informuje tn.cz.
Projekt pripravil influencer a podnikateľ Vojta Žižka spolu s realitným investorom Martinom Ladyrom. Informáciu o rýchlom tempe zbierky pripomenul na sieti X jeho kolega Vilém Franěk. Podľa neho za deň a pol pribudlo takmer 100 miliónov korún (viac ako štyri milióny eur). Kampaň využila kombináciu sociálnych sietí a crowdfundingu.
Projekt sa týka bytového domu na Podolskej ulici, pričom časť prízemia dnes funguje ako reštaurácia. Investor má dom zrekonštruovať a byty postupne rozpredať, aby sa podporovateľom vrátili peniaze aj s dohodnutým výnosom. Diskusie vzbudili aj podmienky financovania.
Žižka, ktorý pôsobil aj ako investičný bankár, pripravil projekt so známym realitným investorom Martinom Ladyrom. Záujem o kampaň ukázal silu komunít na sociálnych sieťach. Projekt nie je charitatívny, funguje podľa pravidiel crowdfundingu na FinGoode.
