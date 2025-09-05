Ema Lacová si krátko po znovuobnovení jej značky oblečenia otvára ďalší kreatívny biznis.
Tento raz sa známa influencerka a mamina Ema rozhodla ponoriť do toho, čo je jej blízke – tetovania a piercingy. V dobe, kedy sa veľa hovorí o clean girl estetike a odstraňovaní tetovaní, je vidieť nové tetovacie štúdio od ženy s nádychom čerstvého vzduchu.
Vo videu na svojom Instagrame ukázala, ako priestor zatiaľ vyzerá počas rekonštrukcie a zariaďovania. Téma je jasná - pink a girlboss. Emma vo videu sama povedala, že chce, aby sa v priestore ženy, ale aj LGBTQ+ komunita cítili dobre a bezpečne.
Zatiaľ nevieme, kedy sa toto tetovacie a piercingové štúdio otvorí, ani aké tatérky a tatérov tam nájdeme, no určite sa tešíme aj na ružové tetovacie kreslá a stoly, ktoré vo videu tiež ukázala. Uvidíme, čo ďalšie Ema do priestoru vymyslí.