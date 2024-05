Ema Lacová: Pieseň o mojej vagíne neľutujem, občas si ju s kamošmi púšťame. Materská je práca, nie dovolenka (Rozhovor)

Hejt na svoju vraj osobu zvláda veľmi dobre. Najviac ju nahnevajú nevyžiadané rady na výchovu dcéry.

Ema Lacová je influencerka, ktorú si mnohí spájajú s pesničkou Skromná, kde rapuje o svojej vagíne. Song vyvolal vlnu kontroverzie, no Ema tento krok nikdy neoľutovala. Ako v rozhovore pre Refresher povedala, doteraz si ju s kamošmi púšťajú. S jej najlepším kamarátom Adamom alias Slaytiiinou patrili ešte pred pár rokmi k najkontroverznejším postavám v rámci slovenských influencerov. Boli známi tým, že uverejňovali videá z divokých večierkov plných alkoholu. Eme sa však otočil život o 180 stupňov. Narodila sa jej dcéra Lara a dnes je z nej mladá mamička.

„Kedysi som mala veľmi veľa hejtu, teraz je to oproti tomu nič. Minulosť ma na to veľmi pripravila. To, čo ma vie najviac nas*ať, sú nevyžiadané rady na materstvo. Ako si to niekto môže dovoliť, hovoriť mi, ako mám kŕmiť svoje dieťa? Hlavne, keď je to ešte niekto bezdetný. Také domnienky, že v dôsledku svojej minulosti budem zlá mama, ma absolútne netrápia. Ja viem, že som dobrá mama,“ hovorí pre Refresher Ema Lacová.

Ako pokračuje jej kamarátstvo so Slaytiiinou? Čo hovorí na hospitalizáciu kamaráta Tadeáša Kuběnku aj na svoju minulosť? Aká je mama aj to, prečo sa na materstvo v mladom veku tešila, hneď ako zistila, že je tehotná, sa dočítaš v rozhovore.

V roku 2021 si vydala kontroverznú pieseň o tvojej vagíne. Čo na to spätne hovoríš?