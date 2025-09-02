Kategórie
dnes 2. septembra 2025 o 10:52
Čas čítania 0:33
Sofia Angušová

Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie

Ema Lacová prezradila, že po pôrode nebola spokojná so svojimi prsiami. Rozhodla sa pre zväčšenie
Zdroj: Instagram / @emmalacova
OSOBNOSTI EMA LACOVÁ INFLUENCERI
Influencerka Ema Lacová na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom prezradila, že podstúpi zväčšenie pŕs.

Známa influencerka Ema Lacová, ktorá je mamou 2-ročnej Lary, sa rozhodla pre vylepšenie prsníkov. Oznámila to prostredníctvom videa na Instagrame, v ktorom ukazuje, ako prebiehala konzultácia na klinike, ako budú vyzerať jej nový dekolt, ale tiež vysvetľuje, kvôli čomu sa pre tento zákrok rozhodla.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa eveclinic (@eveclinic_ba)

Ema si vybrala doktora Filipa Čanigu. Influencerka otvorene povedala, že od pôrodu nebola spokojná a teraz je na 100 % presvedčená, že chce podstúpiť operáciu. 

„Dneska ideme vyberať implantáty a dohodnúť si presný dátum, pretože som sa rozhodla, že na túto operáciu chcem ísť. Dlhšie nie som spokojná s mojimi prsiami,“ hovorí Ema.

Vo videu z kliniky je aj partnerka Emy, s ktorou tvorí pár už pár mesiacov. Minulý rok v decembri influencerka oznámila rozchod s Honzom, s ktorým spolu majú dcéru Laru.

Súvisiace témy
EMA LACOVÁ INFLUENCERI
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Ig /@emmalacova
