Influencerka Ema Lacová na svojom Instagrame zverejnila video, v ktorom prezradila, že podstúpi zväčšenie pŕs.
Známa influencerka Ema Lacová, ktorá je mamou 2-ročnej Lary, sa rozhodla pre vylepšenie prsníkov. Oznámila to prostredníctvom videa na Instagrame, v ktorom ukazuje, ako prebiehala konzultácia na klinike, ako budú vyzerať jej nový dekolt, ale tiež vysvetľuje, kvôli čomu sa pre tento zákrok rozhodla.
Ema si vybrala doktora Filipa Čanigu. Influencerka otvorene povedala, že od pôrodu nebola spokojná a teraz je na 100 % presvedčená, že chce podstúpiť operáciu.
„Dneska ideme vyberať implantáty a dohodnúť si presný dátum, pretože som sa rozhodla, že na túto operáciu chcem ísť. Dlhšie nie som spokojná s mojimi prsiami,“ hovorí Ema.
Vo videu z kliniky je aj partnerka Emy, s ktorou tvorí pár už pár mesiacov. Minulý rok v decembri influencerka oznámila rozchod s Honzom, s ktorým spolu majú dcéru Laru.