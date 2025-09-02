Slovenský raper Marko Damian vydal nový track s poriadne naloženým beatom a klipom.
Raper Marko Damian, ktorý spolupracoval s mnohými známymi rapermi, ako sú Rytmus, Viktor Sheen, Samey, Gleb či Sergei Barracuda, sa vracia aj s novým trackom s názvom Ovce, ku ktorému včera zverejnil aj videoklip.
Vo videoklipe rapuje priamo na sídlisku v bratislavskej Karlovke a prostredie sídliska zároveň spomína aj v texte: „Systém má p*či sídliská, nič nové, to sa mi zdalo vždy.‘“ Marko si vo videoklipe necháva aj oholiť hlavu a tým ešte výraznejšie podčiarkuje charakter tracku. Za klipom stojí známy fotograf Toti (Patrik Tóth) a jeho tím.
Track nesie surový odkaz o živote bez protekcie a známostí, o boji s realitou, ale aj o osobných príbehoch a ranách. „Panebože, ja nie som náročný, chcem to isté ako trinásťročný. No ak budem nútený kradnúť, mám linky po každej záložni. Bez tatinka, aj známostí, viac lóve, je vždy viac starostí.“ Surový vizuál umocňuje autentickú atmosféru.
Inde zas pridáva tvrdý obraz o rodine a priateľoch: „Môj brat rozvážal jedlo na Wolte, dlhy na krku, taška na chrbte. Dneska má nemecký príjem a Mercedes, čo prišiel v čiernom športe. Ak ide o to, kto má aký príbeh, nič si nemýľme. Najväčšiu kudlu som dostal od tých, čo sú na fotkách pri mne.“