Estetika „čistej pokožky“ je čoraz populárnejšia.

Pred niekoľkými týždňami sme ti priniesli článok o tom, že tetovania sú, zdá sa, na ústupe. Rozhodnutie nechať si v salóne odstrániť tetovanie už urobili viaceré známe osobnosti, ako napríklad Pete Davidson, Zoë Kravitz či Ariana Grande.

Známy komik Pete Davidson si nechal odstrániť všetkých 200 tetovaní, ktoré mal. Pre magazín Variety priznal, že už na to minul vyše 200-tisíc dolárov a ešte stále nie je na konci. Napriek závratnej sume a podľa jeho slov „extrémne bolestivému a zdĺhavému procesu“ svoje rozhodnutie neľutuje. „Nechcem sa ráno pozerať do zrkadla a vidieť smutného feťáka, akým som kedysi bol. Moje tetovania mi to pripomínali,“ hovorí.

Zdroj: Instagram/Pete Davidson, Reformation

Odstraňovanie tetovania však nie je len záležitosťou celebrít – čoraz častejšie sa preň rozhodujú aj bežní Slováci. Že záujem o túto službu rastie naprieč všetkými vekovými kategóriami, pre Refresher potvrdil aj Michal Rajcsányi, facialista a certifikovaný laserový terapeut z Medical Spa Jardin de Beauté v Bratislave.

Aj preto túto službu do svojej ponuky zaradilo viacero estetických kliník a salónov na Slovensku. Pre mnohých tak existuje nádej, ako sa zbaviť spackanej práce tatéra či mladíckej nerozvážnosti.

Čo si Slováci nechávajú odstraňovať najčastejšie?

„Najčastejšie odstraňujem dátumy, mená ‚ex‘ a výkriky mladosti (smiech) – čínske znaky, egyptské symboly, nie úplne vhodné citáty a katalógové tetovania zo série ‚mami, oci som dospelý/á, môžem si dať, čo chcem‘. Najmenej časté príchody sú kvôli práci, veľmi často si dievčatá odstraňujú tetovanie pred svadbou, tu by som dal skromnú radu – baby, príďte čo najskôr, nebudete stresovať seba ani mňa,“ hovorí Michal Rajcsányi.

Anketa: Ak máš tetovanie, oľutoval/a si niekedy svoje rozhodnutie a rozmýšľal/a nad jeho odstránením? Už by som si tetovanie nedal/a, no nad odstránením nepremýšľam. Oľutoval/a som ho a premýšľam nad odstránením. Tetovanie neľutujem, dal/a by som si ho znova. Už by som si tetovanie nedal/a, no nad odstránením nepremýšľam. 11 % Oľutoval/a som ho a premýšľam nad odstránením. 54 % Tetovanie neľutujem, dal/a by som si ho znova. 36 %

„Do tetovania som pred pár rokmi išla s tým, že som vedela, že sa odstrániť dá. Žiaľ, po rokoch som si uvedomila, že ich nechcem – ale len z toho dôvodu, že jedno je veľké, na stehne, a druhé síce malé, ale na ruke. Dala som si ich na dosť viditeľné miesta,“ hovorí Timea, ktorá sa s nami podelila o svoju skúsenosť. „Celkom mi prekáža, že je to také viditeľné. Samozrejme, keby som mala vtedy rozum, ako mám teraz, nešla by som do toho alebo by som zvolila skôr minimalistické tetovania.“

Znesiteľná bolesť, ktorá do pár sekúnd pominie

Timea tiež prezradila, že sa rozhodla pre odstránenie motívov kvetov a zatiaľ má za sebou štyri sedenia. Priznáva, že samotné odstraňovanie ju bolí viac ako tetovanie. „Je to ale veľmi rýchla, niekoľkominútová záležitosť. Odstránenie tetovania laserom je dokonca rýchlejšie než samotné tetovanie ihlou. A čo sa týka bolesti – prirovnala by som to k tomu, ako keď vám niekto natiahne tenkú gumičku a pustí ju na kožu,“ opisuje.



Markéta opisuje odstraňovanie tetovania ako špecifický typ bolesti. „Nie je to práve príjemné, ale úplne zvládnuteľné. Trvá to len pár desiatok sekúnd a potom už necítite vôbec nič. V porovnaní s tetovaním je to rýchlejšie a podľa mňa aj oveľa znesiteľnejšie,“ hovorí.

Podľa odborníka Michala Rajcsányiho patria k najbolestivejším miestam pri odstraňovaní tetovania tzv. periosteálne časti tela – teda oblasti s minimálnym svalovým pokrytím, no bohatým nervovým zásobením, ako sú predkolenie, predlaktie, kľúčové kosti či priehlavok.