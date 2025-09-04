Zdá sa, že nás čaká skutočne netradičné spracovanie populárneho románu Emily Brontëovej. V novej verzii Wuthering Heights dosahuje erotické napätie nové rozmery.
Hlavné úlohy Catherine a Heathcliffa vo filme stvárnia Margot Robbie a Jacob Elordi. Réžie sa ujme Emerald Fennell, ktorá režírovala filmy ako Saltburn a Promising Young Woman.
Od začiatku bolo jasné, že jej poňatie knižnej klasiky bude prinajmenšom provokatívne. A čerstvo zverejnený trailer spoločnosti Warner Bros. tieto predpoklady potvrdil.
Všetko sa začína nevinným záberom na panstvo na vresoviskách v západnom Yorkshire, po ktorom nasleduje detailný záber na Margot Robbie a dve ženské ruky miesiace chlieb. Od tohto momentu už nie je núdza o odvážne scény. Od Jacoba Elordiho, ktorý hádže seno bez trička, cez uťahovanie korzetu až po Robbie, ktorá si vkladá prsty do úst ryby. Je teda jasné, že toto nie je film, ktorý sa bude premietať školákom na hodinách literatúry.
Tón, ktorý Fennell pre film zvolila, pravdepodobne vyvolá kontroverziu.
Už na predpremiérovom premietaní minulý mesiac vyvolal film zmiešané reakcie. Prví diváci a diváčky ho podľa denníka The Guardian označili za „agresívne provokatívny a veľmi drsný“, najmä kvôli jednej scéne verejnej popravy, v ktorej „odsúdený muž ejakuluje uprostred popravy“. Film má byť uvedený do kín 14. februára 2026, takže uvidíme, akú reakciu vyvolá u širokej verejnosti.