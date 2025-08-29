Uvedenie filmu do kín je naplánované na 28. mája 2027.
Konečne vieme, kto bude hrať v novom filme Star Wars: Starfighter. V Spojenom kráľovstve sa práve začalo natáčanie a režisér filmu Shawn Levy sa k nemu vyjadril stručne: „Som nadšený a cítim sa veľmi poctený možnosťou začať natáčať film Star Wars: Starfighter.“ Nie každému sa pošťastí natočiť vlastný film Star Wars, ale režisér Deadpoola a Wolverina alebo jeden z hlavných tvorcov Stranger Things má na to solídne predpoklady.
Už nejaký čas vieme, že jednu z hlavných postáv bude hrať populárny Ryan Gosling. Popri ňom sa v úlohe zloduchov objavia Matt Smith, známy zo seriálu Dom draka, a Mia Goth, ktorá sa preslávila hlavnou úlohou vo filme MaXXXine.
Okrem toho sme sa dozvedeli, že do ďalších úloh budú obsadení Amy Adams, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings a Flynn Gray. Gray si údajne zahrá úlohu mladíka, ktorého má chrániť Goslingova postava. Adams by si potom mala zahrať jeho matku.
Levy film nielen režíruje, ale ho aj produkuje spolu so šéfkou Lucasfilmu Kathleen Kennedy. „Od prvého dňa, keď mi Kathy Kennedy zavolala a pozvala ma vytvoriť originálne dobrodružstvo v tejto neuveriteľnej galaxii Hviezdnych vojen, bola táto skúsenosť splneným kreatívnym aj osobným snom,“ povedal režisér.
Uvedenie filmu do kín je naplánované na 28. mája 2027, takže si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Momentálne je najbližšie k premiére druhá sezóna seriálu Ahsoka a potom Mandalorian & Grog – oboch sa dočkáme budúci rok.