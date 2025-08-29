Kategórie
dnes 29. augusta 2025 o 15:01
Čas čítania 0:41
Natália Mišániová

Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku

Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku
Zdroj: Instagram/ @selenagomez
HUDBA SELENA GOMEZ
Speváčka sa zasnúbila s producentom Bennym Blancom v decembri.

Selena Gomez sa pred svadbou s Bennym Blancom pochválila fotkami z rozlúčky so slobodou v Mexiku. 33-ročná speváčka si užívala s priateľmi na pláži v Cabo San Lucas, informuje Independent

Na oslavu si obliekla niekoľko bielych outfitov vrátane minišiat a bikín. Mala aj závoj s nápisom „nevesta“. Na fotkách sa objavili aj ružové balóny, ktoré hlásali „Pani Levinová“, čo je skutočné priezvisko jej snúbenca.

selena gomez, zásnuby selena gomez, zásnuby selena gomez, zásnuby selena gomez, zásnuby
Zobraziť galériu
(7)

Vo videu zo svojho výletu ukázala, ako jej partii serenádovala mariachi kapela a ako si užívali večeru pod holým nebom. Priatelia jej tiež ozdobili izbu balónmi a nechýbali ani spoločné tričká s iniciálami jej a Bennyho. Oslava sa nezaobišla ani bez sledovania filmu „Wedding Crashers“ na pláži.

Zatiaľ čo Selena oslavovala v Mexiku, Benny Blanco mal rozlúčku so slobodou v Las Vegas. Pár, ktorý sa zasnúbil v decembri, má údajne svadbu v septembri v Kalifornii. Oficiálne to však nepotvrdili. Benny prezradil, že na svadbu by rád pozval speváka Eda Sheerana. Medzi hosťami by nemala chýbať ani speváčka Taylor Swift, ktorá sa tento týždeň taktiež zasnúbila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez
Zdroj: Instagram / Selena Gomez
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Náhľadový obrázok: Instagram/ @selenagomez
