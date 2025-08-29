Speváčka sa zasnúbila s producentom Bennym Blancom v decembri.
Selena Gomez sa pred svadbou s Bennym Blancom pochválila fotkami z rozlúčky so slobodou v Mexiku. 33-ročná speváčka si užívala s priateľmi na pláži v Cabo San Lucas, informuje Independent.
Na oslavu si obliekla niekoľko bielych outfitov vrátane minišiat a bikín. Mala aj závoj s nápisom „nevesta“. Na fotkách sa objavili aj ružové balóny, ktoré hlásali „Pani Levinová“, čo je skutočné priezvisko jej snúbenca.
Vo videu zo svojho výletu ukázala, ako jej partii serenádovala mariachi kapela a ako si užívali večeru pod holým nebom. Priatelia jej tiež ozdobili izbu balónmi a nechýbali ani spoločné tričká s iniciálami jej a Bennyho. Oslava sa nezaobišla ani bez sledovania filmu „Wedding Crashers“ na pláži.
Zatiaľ čo Selena oslavovala v Mexiku, Benny Blanco mal rozlúčku so slobodou v Las Vegas. Pár, ktorý sa zasnúbil v decembri, má údajne svadbu v septembri v Kalifornii. Oficiálne to však nepotvrdili. Benny prezradil, že na svadbu by rád pozval speváka Eda Sheerana. Medzi hosťami by nemala chýbať ani speváčka Taylor Swift, ktorá sa tento týždeň taktiež zasnúbila.
