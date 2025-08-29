Pred vydaním albumu vyšla skladba „Manchild“, ktorá sa stala jej prvým hitom na vrchole americkej hitparády.
Sabrina Carpenter vydala svoj nový album „Man’s Best Friend“, ktorý sprevádza vizuálne výrazný videoklip k singlu „Tears“. Video je plné farieb, šarmu a šou, čo je pre speváčku typické.
Siedmy štúdiový album Sabriny Carpenter „Man’s Best Friend“ obsahuje 12 skladieb, z ktorých až 10 je označených ako explicitné. Provokatívne sú aj samotné obaly albumu – na titulnej fotografii pózuje speváčka na štyroch, pričom jej vlasy zviera päsť inej osoby.
Po skončení turné k albumu „Short n’ Sweet“ sa Carpenter na jeseň opäť vydá na pódia, pričom vystúpi na festivale Austin City Limits. V budúcom roku ju čaká aj Lollapalooza v Čile, Argentíne a Brazílii.
O albume v rozhovore pre Gayle King povedala: „Tento album nie je určený pre tých, ktorí sa ľahko urazia alebo sú veľmi prudérni. Myslím si však, že aj oni si ho môžu vypočuť v súkromí a nájsť niečo, čo ich rozosmeje a pobaví.“