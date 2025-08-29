Kategórie
dnes 29. augusta 2025 o 12:01
Čas čítania 0:43
Natália Mišániová

Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man's Best Friend" prichádza aj s novým videoklipom

Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom
Zdroj: Instagram/@sabrinacarpenter
HUDBA HUDBA HUDOBNÉ NOVINKY
Pred vydaním albumu vyšla skladba „Manchild“, ktorá sa stala jej prvým hitom na vrchole americkej hitparády.

Sabrina Carpenter vydala svoj nový album „Man’s Best Friend“, ktorý sprevádza vizuálne výrazný videoklip k singlu „Tears“. Video je plné farieb, šarmu a šou, čo je pre speváčku typické.

Siedmy štúdiový album Sabriny Carpenter „Man’s Best Friend“ obsahuje 12 skladieb, z ktorých až 10 je označených ako explicitné. Provokatívne sú aj samotné obaly albumu – na titulnej fotografii pózuje speváčka na štyroch, pričom jej vlasy zviera päsť inej osoby.

Pred vydaním celého albumu predstavila Carpenter singel Manchild, ktorý sa stal jej prvým hitom na vrchole americkej hitparády. Predtým dosiahla úspech s piesňou „Please Please Please“ z Grammy oceneného albumu „Short n’ Sweet“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Po skončení turné k albumu „Short n’ Sweet“ sa Carpenter na jeseň opäť vydá na pódia, pričom vystúpi na festivale Austin City Limits. V budúcom roku ju čaká aj Lollapalooza v Čile, Argentíne a Brazílii.

O albume v rozhovore pre Gayle King povedala: „Tento album nie je určený pre tých, ktorí sa ľahko urazia alebo sú veľmi prudérni. Myslím si však, že aj oni si ho môžu vypočuť v súkromí a nájsť niečo, čo ich rozosmeje a pobaví.“

Anketa:
Páči sa ti nový album Sabriny Carpenter „Man’s Best Friend“?
Áno, skvelý!
Dá sa.
Ešte som ho nepočul/a
Nie, očakával/a som viac.
Áno, skvelý!
100 %
Dá sa.
0 %
Ešte som ho nepočul/a
0 %
Nie, očakával/a som viac.
0 %
sabrinacarpenter
Zdroj: Instagram/ @sabrinacarpenter
Natália Mišániová
Natália Mišániová
Reporter
Náhľadový obrázok: Instagram/ @sabrinacarpenter
