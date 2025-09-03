Známe tváre si užili prestížny filmový festival v luxusných siluetách, ktoré musíš vidieť.
82. ročník prestížneho Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach je v plnom prúde a okrem premiér nových snímok každý deň prináša aj vzrušenie na slávnostnom červenom koberci.
Zatiaľ čo prvý OUTFIT CHECK patril Georgeovi Clooneymu s manželkou Amal či sexi modelke Barbare Palvin, tentoraz si našu pozornosť získali čerstvo zasnúbená Georgina Rodriguez, Dwayne Johnson či Emily Blunt.
Nepochybujeme o tom, že nádherné siluety a perfektné stylingy uvidíme aj v posledných dňoch filmového festivalu. Všetky budeme pozorne sledovať.
Božská Isabeli Fontana
Brazílska modelka Isabeli Fontana ukázala na červenom koberci v Benátkach, že má skvelý módny vkus, keď prišla na premiéru filmu After the Hunt, v ktorom hrá Julia Roberts, v úzkom modeli šiat z couture kolekcie jar 2026 od ateliéru Yara Shoemaker.
177-centimetrová tmavovláska, ktorá patrila medzi anjelikov Victoria's Secret, vyzerala vo svetlofialovom kúsku z jemnej čipky božsky a získala si pozornosť všetkých fotografov aj zástupcov médií.
Ayo Edebiri v neprehliadnuteľných šatách od Chanel
29-ročná Edebiri, ktorú môžeš poznať z oceňovaného seriálu The Bear, prišla na premiéru After the Hunt v neprehliadnuteľnom červenom modeli šiat Chanel. Na mieru ušitá silueta spájala starý hollywoodsky glamour s modernou estetikou a bola ukážkou dokonalého krajčírstva s elegantným rukopisom francúzskeho módneho domu. Napriek tomu, že šaty ladili s červeným kobercom, jednoznačne vynikali.
Andrew Garfield v obleku Dior
Svoj hviezdny moment na červenom koberci zažil Andrew Garfield, ktorý vo filme After the Hunt stvárnil postavu Henrika Gibsona. 42-ročný rodák z Los Angeles si obliekol svetlomodrý oblek s ostrými ramenami, pod ktorým mal bielu košeľu s jemnými modrými prúžkami a zámerne rozviazanú kravatu, ktorá dodala vzhľadu uvoľnenú atmosféru. Celá silueta vrátane mokasín niesla rukopis módneho domu Dior. Ako doplnky zvolil Garfield luxusné hodinky Bvlgari Octo Finissimo a decentné šperky.
Julia Roberts v elegantnej čiernej róbe od Atelier Versace
Hviezdna hollywoodska herečka Julia Roberts prišla na premiéru filmu After the Hunt, v ktorom hrá hlavnú postavu, v prvých šatách ušitých na mieru spod rúk nového kreatívneho riaditeľa Daria Vitaleho a návrhárskeho tímu Atelier Versace.
Julia vyzerala absolútne úchvatne v tmavomodrých šatách s dlhými rukávmi, zdobených starostlivo ručne vyšívaným motívom damier z čiernej hodvábnej nite. Ak bude nová éra Versace vyzerať takto úžasne, tešíme sa. Šperky sú od značky Chopard.
Paris Jackson ako gotická princezná
Atraktívny vzhľad ukázala na ostro sledovanom červenom koberci v Benátkach dcéra Michaela Jacksona Paris, keď na premiéru filmu prišla v odvážnych čiernych kožených šatách Trussardi.
Jackson vyzerala v modeli s hlbokým výstrihom a odhaleným chrbtom, ktorý zdobili detaily z peria, ako gotická princezná. Úzku siluetu doplnila o rukavice, listovú kabelku a elegantnú obuv na podpätkoch.
Rosie Huntington-Whiteley v Armani Privé
Premiéru filmu Frankenstein od režiséra Guillerma del Tora si prišla do Benátok pozrieť tiež Rosie Huntington-Whiteley, ktorá tvorí pár s hercom Jasonom Stathamom.
Atraktívna plavovláska prišla na červený koberec v ostrom kontraste s gotickými podtónmi filmu – v anjelsky bielych šatách s dĺžkou po zem a asymetrickým výstrihom, ktorý ju odhaľoval v oblasti brucha a pravého ramena. Odvážny model od Armani Privé mal vo vrchnej časti kryštály a okolo rúk nadýchaný boa z peria.
Oscar Isaac v modeloch Celine
Chválou nebudeme šetriť ani v prípade skúseného amerického herca s guatemalskými koreňmi Oscara Isaaca, ktorý prišiel na premiéru hororu Frankenstein v elegantnej siluete od Celine.
Biele sako s čiernymi klopami (lícne preložené časti saka pri golieri) zladil s nohavicami v rovnom strihu, čiernou lakovanou obuvou a bielou bodkovanou košeľou, ktorú mal zámerne rozopnutú pre ležérny vzhľad.
Jacob Elordi v obleku od Bottega Veneta s dvojradovým sakom
Medzi najlepšie oblečených mužov na 82. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach patril čoraz populárnejší herec Jacob Elordi, ktorý stavil na čierny oblek s korporátnym nádychom charakteristickým pre 90. roky.
Outfit, ktorý tvorilo predĺžené sako so širokými ramenami a dvojradovým zapínaním, biela košeľa, motýlik, široké nohavice a hranatá obuv, je z dielne módneho domu Bottega Veneta.
Krásna Rose Bertram v hodvábnom modeli šiat bez ramienok
Rose Bertram kráčala po červenom koberci pred premiérou filmu The Last Viking v červených šatách z poslednej kolekcie ateliéru GENNY.
Prepracovaný model bez ramienok z hodvábu, ktorý bol vďaka korzetovej konštrukcii perfektne tvarovaný v oblasti poprsia, vyzeral na belgickej modelke úžasne. Sladkou čerešničkou na siluete bola ručne zdobená brošňa z archívov značky a náhrdelník.
Georgina Rodriguez žiarila na kilometre
Obrovský záujem fotografov a zástupcov médií si pri svojom príchode na premiéru filmu Father Mother Sister Brother užila Georgina Rodriguez, ktorá je čerstvo zasnúbená s Cristianom Ronaldom, a v Benátkach ukázala aj obrovský diamantový prsteň.
Rodriguez kráčala po červenom koberci vo svojich „vysnívaných šatách“ od módneho domu Roberto Cavalli. Atraktívny kúsok mal čiernu čipkovú výšivku, úzke ramienka a korzetový živôtik, ktorý navrhol Fausto Puglisi. Strih zdôrazňoval jej sošnú postavu a vďaka čipke pôsobili šaty s jednoduchou vlečkou veľmi tajomne.
Georgina žiarila na kilometre, a to nielen vďaka masívnemu diamantovému náhrdelníku a šperkom, ale aj šťastím.
Dwayne Johnson v životnej forme
Klobúk dole skladáme aj pred Dwayneom Johnsonom, ktorý ukázal v Benátkach svoju premenu a z nášho pohľadu aj životnú formu, keď kvôli natáčaniu výrazne schudol.
„The Rock“ prišiel na premiéru životopisnej drámy The Smashing Game, v ktorej hrá postavu Marka Kerra, v sivom obleku od módneho domu Prada. Kombinácia saka s dvojradovým zapínaním, rozopnutou košeľou, nohavicami v rovnom strihu a elegantnou čiernou obuvou bola skvelá.
Emily Blunt v prepracovanom couture modeli šiat od Tamary Ralph
Herečka Emily Blunt ukázala na premiére filmu The Smashing Game, že červený koberec jej pristane.
Rodáčka z Londýna, ktorá v diele režiséra Bennyho Safdieho stvárnila postavu Dawn Staples, vyzerala úžasne v prepracovanom couture modeli šiat od ateliéru Tamara Ralph. Ružovo-zlatý kúsok z lesklej látky, ktorý obopínal telo Emily, sa trblietal pri každom dotyku svetla. Dlhé šaty bez ramienok mali zaoblený živôtik a sukňu s volánmi, ktoré pripomínali slnečné lúče.
Hollywoodska hviezda si rozdelila vlasy uprostred a zastrčila ich za uši, aby naplno vynikli náušnice s rukopisom Tiffany & Co. a na prst si nasadila veľký prsteň v tvare kvetu.
Elisabetta Gregoraci oblečená v šatách Ermanno Scervino
Okúzľujúca bola na červenom koberci aj talianska hviezda Elisabetta Gregoraci, ktorá prišla na premiéru filmu A House of Dynamite v šatách Ermanno Scervino.
Tmavohnedý model s viazaním okolo krku a nazberanou sukňou od renomovaného ateliéru z ľahkej, jemne priehľadnej látky mal krásnu štruktúru a éterický strih, vďaka čomu Gregoraci vyzerala ako grécka bohyňa.
Idris Elba ako moderný džentlmen
Idris Elba je nielen skvelý herec, ale aj muž s vycibreným módnym vkusom, o čom nás presvedčil na červenom koberci pred premiérou drámy A House of Dynamite, v ktorej hrá.
52-ročný rodák z Londýna mal na sebe netradičné modré sako s tmavohnedým topom s vysokým golierom, ktoré doplnil o ladiace nohavice a elegantnú obuv. V jednoduchosti je krása, súhlasíš?
Rebecca Ferguson predviedla dramatickú siluetu
Na slávnostnej premiére filmu A House of Dynamite nechýbala ani Rebecca Ferguson, ktorá v diele režisérky Kathryn Bigelow stvárnila hlavnú postavu, a po červenom koberci prešla v dramatickej siluete od značky Maticevski.
Elegantné čierne šaty s dlhým rukávom, vysokým golierom a úzkou sukňou s jemnou vlečkou doplnila Ferguson o extravagantnú obuv na vysokých platformách, ktorá bola viditeľná vďaka sexi rozparku.
Colman Domingo v siluete Valentino
Bodku za zoznamom najlepších outfitov z 82. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach dávame originálnym vzhľadom v podaní herca Colmana Dominga, ktorého štýl sme rozobrali v samostatnom článku.
Skúsený herec je majster červeného koberca, čo potvrdil aj na premiére filmu Dead Man's Wire, v ktorom hrá po boku Al Pacina. Ako ambasádor módneho domu Valentino siahol po siluete ušitej na mieru, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ Alessandro Michele so svojím tímom.