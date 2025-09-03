Kategórie
dnes 3. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 5:06
Richard Balog

Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach

Pôvabná Georgina či dcéra Michaela Jacksona. Pozri si TOP outfity z červeného koberca v Benátkach
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ
Známe tváre si užili prestížny filmový festival v luxusných siluetách, ktoré musíš vidieť.

82. ročník prestížneho Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach je v plnom prúde a okrem premiér nových snímok každý deň prináša aj vzrušenie na slávnostnom červenom koberci. 

Zatiaľ čo prvý OUTFIT CHECK patril Georgeovi Clooneymu s manželkou Amal či sexi modelke Barbare Palvin, tentoraz si našu pozornosť získali čerstvo zasnúbená Georgina Rodriguez, Dwayne Johnson či Emily Blunt. 

Nepochybujeme o tom, že nádherné siluety a perfektné stylingy uvidíme aj v posledných dňoch filmového festivalu. Všetky budeme pozorne sledovať. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných známych tvárí, ale tiež náhodné stylingy z ulice a eventov v našich končinách, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Božská Isabeli Fontana

Brazílska modelka Isabeli Fontana ukázala na červenom koberci v Benátkach, že má skvelý módny vkus, keď prišla na premiéru filmu After the Hunt, v ktorom hrá Julia Roberts, v úzkom modeli šiat z couture kolekcie jar 2026 od ateliéru Yara Shoemaker.

177-centimetrová tmavovláska, ktorá patrila medzi anjelikov Victoria's Secret, vyzerala vo svetlofialovom kúsku z jemnej čipky božsky a získala si pozornosť všetkých fotografov aj zástupcov médií.

Brazílska modelka Isabeli Fontana vyzerala úžasne v couture róbe od ateliéru Yara Shoemaker.
Brazílska modelka Isabeli Fontana vyzerala úžasne v couture róbe od ateliéru Yara Shoemaker. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Ayo Edebiri v neprehliadnuteľných šatách od Chanel 

29-ročná Edebiri, ktorú môžeš poznať z oceňovaného seriálu The Bear, prišla na premiéru After the Hunt v neprehliadnuteľnom červenom modeli šiat Chanel. Na mieru ušitá silueta spájala starý hollywoodsky glamour s modernou estetikou a bola ukážkou dokonalého krajčírstva s elegantným rukopisom francúzskeho módneho domu. Napriek tomu, že šaty ladili s červeným kobercom, jednoznačne vynikali. 

Ayo Edebiri, Venice Film Festival 2025, Chanel
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Andrew Garfield v obleku Dior

Svoj hviezdny moment na červenom koberci zažil Andrew Garfield, ktorý vo filme After the Hunt stvárnil postavu Henrika Gibsona. 42-ročný rodák z Los Angeles si obliekol svetlomodrý oblek s ostrými ramenami, pod ktorým mal bielu košeľu s jemnými modrými prúžkami a zámerne rozviazanú kravatu, ktorá dodala vzhľadu uvoľnenú atmosféru. Celá silueta vrátane mokasín niesla rukopis módneho domu Dior. Ako doplnky zvolil Garfield luxusné hodinky Bvlgari Octo Finissimo a decentné šperky.

Andrew Garfield zahviezdil na červenom koberci v svetlomodrom obleku Dior.
Andrew Garfield zahviezdil na červenom koberci v svetlomodrom obleku Dior. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Julia Roberts v elegantnej čiernej róbe od Atelier Versace 

Hviezdna hollywoodska herečka Julia Roberts prišla na premiéru filmu After the Hunt, v ktorom hrá hlavnú postavu, v prvých šatách ušitých na mieru spod rúk nového kreatívneho riaditeľa Daria Vitaleho a návrhárskeho tímu Atelier Versace. 

Julia vyzerala absolútne úchvatne v tmavomodrých šatách s dlhými rukávmi, zdobených starostlivo ručne vyšívaným motívom damier z čiernej hodvábnej nite. Ak bude nová éra Versace vyzerať takto úžasne, tešíme sa. Šperky sú od značky Chopard. 

Na premiéru filmu After the Hunt prišla Julia Roberts v elegantnej čiernej róbe od Atelier Versace.
Na premiéru filmu After the Hunt prišla Julia Roberts v elegantnej čiernej róbe od Atelier Versace. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Paris Jackson ako gotická princezná

Atraktívny vzhľad ukázala na ostro sledovanom červenom koberci v Benátkach dcéra Michaela Jacksona Paris, keď na premiéru filmu prišla v odvážnych čiernych kožených šatách Trussardi.

Jackson vyzerala v modeli s hlbokým výstrihom a odhaleným chrbtom, ktorý zdobili detaily z peria, ako gotická princezná. Úzku siluetu doplnila o rukavice, listovú kabelku a elegantnú obuv na podpätkoch. 

Paris Jackson, Venice Film Festival 2025, Trussardi
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Rosie Huntington-Whiteley v Armani Privé 

Premiéru filmu Frankenstein od režiséra Guillerma del Tora si prišla do Benátok pozrieť tiež Rosie Huntington-Whiteley, ktorá tvorí pár s hercom Jasonom Stathamom. 

Atraktívna plavovláska prišla na červený koberec v ostrom kontraste s gotickými podtónmi filmu – v anjelsky bielych šatách s dĺžkou po zem a asymetrickým výstrihom, ktorý ju odhaľoval v oblasti brucha a pravého ramena. Odvážny model od Armani Privé mal vo vrchnej časti kryštály a okolo rúk nadýchaný boa z peria. 

Rosie Huntington-Whiteley v odvážnom modeli šiat Armani Privé.
Rosie Huntington-Whiteley v odvážnom modeli šiat Armani Privé. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Oscar Isaac v modeloch Celine

Chválou nebudeme šetriť ani v prípade skúseného amerického herca s guatemalskými koreňmi Oscara Isaaca, ktorý prišiel na premiéru hororu Frankenstein v elegantnej siluete od Celine.

Biele sako s čiernymi klopami (lícne preložené časti saka pri golieri) zladil s nohavicami v rovnom strihu, čiernou lakovanou obuvou a bielou bodkovanou košeľou, ktorú mal zámerne rozopnutú pre ležérny vzhľad. 

Oscar Isaac, Venice Film Festival 2025, CELINE
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Jacob Elordi v obleku od Bottega Veneta s dvojradovým sakom

Medzi najlepšie oblečených mužov na 82. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach patril čoraz populárnejší herec Jacob Elordi, ktorý stavil na čierny oblek s korporátnym nádychom charakteristickým pre 90. roky.

Outfit, ktorý tvorilo predĺžené sako so širokými ramenami a dvojradovým zapínaním, biela košeľa, motýlik, široké nohavice a hranatá obuv, je z dielne módneho domu Bottega Veneta.

Jacob Elordi, Venice Film Festival 2025, Bottega Veneta
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Krásna Rose Bertram v hodvábnom modeli šiat bez ramienok

Rose Bertram kráčala po červenom koberci pred premiérou filmu The Last Viking v červených šatách z poslednej kolekcie ateliéru GENNY. 

Prepracovaný model bez ramienok z hodvábu, ktorý bol vďaka korzetovej konštrukcii perfektne tvarovaný v oblasti poprsia, vyzeral na belgickej modelke úžasne. Sladkou čerešničkou na siluete bola ručne zdobená brošňa z archívov značky a náhrdelník. 

Modelka Rose Bertram v hodvábnom modeli šiat bez ramienok GENNY.
Modelka Rose Bertram v hodvábnom modeli šiat bez ramienok GENNY. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Georgina Rodriguez žiarila na kilometre

Obrovský záujem fotografov a zástupcov médií si pri svojom príchode na premiéru filmu Father Mother Sister Brother užila Georgina Rodriguez, ktorá je čerstvo zasnúbená s Cristianom Ronaldom, a v Benátkach ukázala aj obrovský diamantový prsteň. 

Rodriguez kráčala po červenom koberci vo svojich „vysnívaných šatách“ od módneho domu Roberto Cavalli. Atraktívny kúsok mal čiernu čipkovú výšivku, úzke ramienka a korzetový živôtik, ktorý navrhol Fausto Puglisi. Strih zdôrazňoval jej sošnú postavu a vďaka čipke pôsobili šaty s jednoduchou vlečkou veľmi tajomne. 

Georgina žiarila na kilometre, a to nielen vďaka masívnemu diamantovému náhrdelníku a šperkom, ale aj šťastím. 

Snúbenica Cristiana Ronalda Georgina žiarila v Benátkach na kilometre.
Snúbenica Cristiana Ronalda Georgina žiarila v Benátkach na kilometre. Zdroj: Alessandra Tarantino/Invision/AP

Dwayne Johnson v životnej forme

Klobúk dole skladáme aj pred Dwayneom Johnsonom, ktorý ukázal v Benátkach svoju premenu a z nášho pohľadu aj životnú formu, keď kvôli natáčaniu výrazne schudol. 

„The Rock“ prišiel na premiéru životopisnej drámy The Smashing Game, v ktorej hrá postavu Marka Kerra, v sivom obleku od módneho domu Prada. Kombinácia saka s dvojradovým zapínaním, rozopnutou košeľou, nohavicami v rovnom strihu a elegantnou čiernou obuvou bola skvelá. 

Dwayne Johnson v sivom obleku Prada.
Dwayne Johnson v sivom obleku Prada. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Emily Blunt v prepracovanom couture modeli šiat od Tamary Ralph

Herečka Emily Blunt ukázala na premiére filmu The Smashing Game, že červený koberec jej pristane.

Rodáčka z Londýna, ktorá v diele režiséra Bennyho Safdieho stvárnila postavu Dawn Staples, vyzerala úžasne v prepracovanom couture modeli šiat od ateliéru Tamara Ralph. Ružovo-zlatý kúsok z lesklej látky, ktorý obopínal telo Emily, sa trblietal pri každom dotyku svetla. Dlhé šaty bez ramienok mali zaoblený živôtik a sukňu s volánmi, ktoré pripomínali slnečné lúče. 

Hollywoodska hviezda si rozdelila vlasy uprostred a zastrčila ich za uši, aby naplno vynikli náušnice s rukopisom Tiffany & Co. a na prst si nasadila veľký prsteň v tvare kvetu.

Emily Blunt, Venice Film Festival 2025, Tamara Ralph
Zdroj: Alessandra Tarantino/Invision/AP

Elisabetta Gregoraci oblečená v šatách Ermanno Scervino 

Okúzľujúca bola na červenom koberci aj talianska hviezda Elisabetta Gregoraci, ktorá prišla na premiéru filmu A House of Dynamite v šatách Ermanno Scervino.

Tmavohnedý model s viazaním okolo krku a nazberanou sukňou od renomovaného ateliéru z ľahkej, jemne priehľadnej látky mal krásnu štruktúru a éterický strih, vďaka čomu Gregoraci vyzerala ako grécka bohyňa. 

Elisabbeta Gregoraci, Venice Film Festival 2025, Ermanno Scervino
Zdroj: Alessandra Tarantino/Invision/AP

Idris Elba ako moderný džentlmen

Idris Elba je nielen skvelý herec, ale aj muž s vycibreným módnym vkusom, o čom nás presvedčil na červenom koberci pred premiérou drámy A House of Dynamite, v ktorej hrá.

52-ročný rodák z Londýna mal na sebe netradičné modré sako s tmavohnedým topom s vysokým golierom, ktoré doplnil o ladiace nohavice a elegantnú obuv. V jednoduchosti je krása, súhlasíš? 

Idris Elba, Venice Film Festival 2025
Zdroj: Alessandra Tarantino/Invision/AP

Rebecca Ferguson predviedla dramatickú siluetu

Na slávnostnej premiére filmu A House of Dynamite nechýbala ani Rebecca Ferguson, ktorá v diele režisérky Kathryn Bigelow stvárnila hlavnú postavu, a po červenom koberci prešla v dramatickej siluete od značky Maticevski. 

Elegantné čierne šaty s dlhým rukávom, vysokým golierom a úzkou sukňou s jemnou vlečkou doplnila Ferguson o extravagantnú obuv na vysokých platformách, ktorá bola viditeľná vďaka sexi rozparku.

Herečka Rebecca Ferguson vyzerala úžasne v modeli šiat od značky Maticevski.
Herečka Rebecca Ferguson vyzerala úžasne v modeli šiat od značky Maticevski. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Colman Domingo v siluete Valentino

Bodku za zoznamom najlepších outfitov z 82. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach dávame originálnym vzhľadom v podaní herca Colmana Dominga, ktorého štýl sme rozobrali v samostatnom článku.

Skúsený herec je majster červeného koberca, čo potvrdil aj na premiére filmu Dead Man's Wire, v ktorom hrá po boku Al Pacina. Ako ambasádor módneho domu Valentino siahol po siluete ušitej na mieru, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ Alessandro Michele so svojím tímom.

Colman Domingo v originálnej siluete ušitej na mieru od módneho domu Valentino.
Colman Domingo v originálnej siluete ušitej na mieru od módneho domu Valentino. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: TASR
Náhľadový obrázok: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Všetko
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 2 dňami
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek priniesol v auguste HOT letné kombinácie aj sofistikovaný luxus
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek priniesol v auguste HOT letné kombinácie aj sofistikovaný luxus
dnes o 11:00
Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy
V spolupráci
Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy
pred 2 dňami
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
refresher+
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
29. 8. 2025 17:00
George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach
George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach
30. 8. 2025 7:00
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela
28. 8. 2025 18:33
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
refresher+
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
pred 2 dňami
Robo má nevyliečiteľný nádor na mozgu. Nechce peniaze, ani umelé predlžovanie života. Telo ponúkol vedcom (Rozhovor)
22. 8. 2025 17:00
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
Filmy
dnes o 09:55
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad
dnes o 09:55
Trailer na nový seriál od Marvelu odhaľuje známych superhrdinov ako zombies. Je určený len pre dospelých
pred 2 hodinami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
včera o 07:28

