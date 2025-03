Colman Domingo je majster červeného koberca. Pozri si TOP 10 outfitov herca, ktorý hral v seriáli Eufória so Zendayou

Štýlových mužov je v Hollywoode ako šafranu a skúsený Domingo je jedným z nich.

Colman Domingo nepatrí medzi najznámejších hercov v Hollywoode, ale svojím štýlom obliekania, a to predovšetkým na červenom koberci, schová do vrecka väčšinu kolegov z brandže.

55-ročný rodák z Filadelfie, ktorý hral napríklad v seriáli Eufória, nás v posledných rokoch hneď niekoľkokrát presvedčil o svojom vycibrenom a originálnom vkuse, ktorý v spolupráci so stylistami šperkuje do najmenších detailov. Domingo s ľahkosťou kombinuje neprehliadnuteľné dizajnérske kúsky s neočakávanými doplnkami či luxusnými šperkami a hodinkami, pričom pôsobí ako najväčší švihák.

Vybrali sme TOP 10 outfitov z červeného koberca v podaní Colmana Dominga, v ktorých možno nájdeš inšpiráciu aj do bežných pracovných dní. Nám sa to podarilo. Hollywood potrebuje viac takýchto mužov.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

1. Decentná silueta na SAG Awards 2025

Ako prvý outfit si ukážeme Domingov vzhľad z odovzdávania SAG Awards 2025, ktoré sú každý rok predzvesťou Oscarov.

Skúsený herec je dlhoročným fanúšikom práce Alessandra Micheleho, ktorý v súčasnosti vedie z pozície kreatívneho riaditeľa módny dom Valentino, a na tvorbu renomovaného návrhára stavil aj 23. februára v Los Angeles. Domingo predstúpil pred prítomných fotografov v svetlokrémovom saku s dlhším lemom a čiernych nohaviciach. Bielu košeľu doplnil čiernym motýlikom a vzorovaným šálom s rozstrapkanými koncami.

Decentný, ale veľmi šarmantný vzhľad podčiarkol párom diamantových náušníc, výrazným náramkom a elegantnými hodinkami.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

2. Kompletný vzhľad od Versace

Ak sa chystáš na spoločenskú udalosť a nechceš staviť na tradičnú cestu smokingu či štandardného obleku, urob hlasné vyhlásenie – podobne ako Colman Domingo na odovzdávaní cien BAFTA 2025, kde bol nominovaný na najlepší mužský herecký výkon za film Sing Sing.

Rodák z Filadelfie nás ohúril v čiernej siluete, ktorá bola poriadne honosná. Medzi koženým kabátom s vzorovanou podšívkou a hodvábnou košeľou s ikonickou potlačou módneho domu mal oblečené čierne sako v kombinácii s úzkymi nohavicami a špicatými čižmami.

S týmito kúskami už nemusel robiť nič viac, ale to by nebol Domingo, keby neexperimentoval a neukázal štýlové doplnky - brošňu, náhrdelník s príveskom a náušnice od značky Tiffany & Co. a v neposlednom rade kožené šoférske rukavice.

55-ročná herecká hviezda v modeloch Versace. Zdroj: Pascal Le Segretain/Getty Images

3. V štýle mafianského bossa

Jeden zo svojich najlepších outfitov na červenom koberci predviedol Colman Domingo minulý rok v januári na 29. ročníku Critics Choice Awards v Santa Monice, keď vyzeral ako najväčší šéf podsvetia v 70. rokoch minulého storočia.

Vždy dobre upravený herec s charakteristickými fúzami si obliekol neprehliadnuteľný zlato-žltý oblek s veľkými vreckami na saku a nohavicami s vysokým pásom a skrytým zapínaním. Najvýraznejším prvkom však bol zlatý kabát z luxusnej tkaniny a séria zlatých šperkov vrátane náušníc, náhrdelníka s príveskami a prsteňov. Celá silueta je Valentino Haute Couture a ide o majstrovské dielo prepracované do najmenších detailov.

Zdroj: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association

4. Menej formálny outfit Marni

Svoju štýlovú flexibilitu a menej formálnu stránku odhalil Domingo počas Medzinárodného filmového festivalu Santa Barbara, keď na jubilejný 40. ročník prišiel v outfite Marni, ktorý by sme si obliekli do kancelárie, ale aj na schôdzku.

Sofistikovaný vzhľad tvorila čierna bunda v skrátenom strihu so širokými chlopňami a netradičným zapínaním, biela vzorovaná košeľa, nadčasová čierna kravata a svetlé kožené nohavice v kombinácii so svetlohnedou semišovou obuvou. Populárny herec vyzeral opäť skvostne a v našich očiach je neohrozeným majstrom červeného koberca, a to bez ohľadu na to, po akom štýle siahne.