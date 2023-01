Toto je najlepšie oblečený muž F1. Lewis Hamilton ťa inšpiruje štýlom z padoku aj z červeného koberca

Lewis Hamilton súťaží vo formula 1 za automobilku Mercedes, ale keď je mimo trate, je certifikovanou módnou ikonou. Tridsaťosemročný britský jazdec medzi vyhrávaním majstrovských titulov a prekonávaním svetových rekordov vedie reklamné kampane značky Valentino, pracuje na vlastných modeloch oblečenia pod hlavičkou Tommy Jeans a sedí v prvých radoch počas týždňov módy.

Skúsený športovec si vyberá rôznych návrhárov a pri svojich nákupoch siaha po produktoch z dielní módnych domov Burberry, Fendi, Versace, Martine Rose, Dior, Louis Vuitton, Off-White™ a podobne. Podporuje však aj menej známe značky, ako sú napríklad Ahluwalia alebo 3.Paradis. Výsledkom sú zaujímavé outfity vo viacerých štýloch, ktorých spoločným menovateľom je dokonalé ladenie jednotlivých vrstiev.

Dnešný článok je dobrou inšpiráciou pre každého, kto by chcel napodobniť Hamiltonov zmysel pre módu.

V znamení elegancie

Zdroj: Pascal Le Segretain/Getty Images For Christian Dior

Takto skvelo oblečený prišiel Lewis Hamilton na prehliadku limitovanej kapsulovej kolekcie s názvom „Dior Tears“ od módneho domu Dior v spolupráci so značkou Denim Tears, ktorá sa konala pred pyramídami v Egypte.

Rekordér v počte víťazstiev veľkých cien F1 sa postavil pred fotografov a zástupcov médií v elegantnom kabáte s výraznou brošňou, pod ktorým mal mikinu s grafickým motívom spomínanej kolekcie a svetlohnedé nohavice vo voľnom strihu. Hamilton je známy svojou láskou k šperkom, ktorú predviedol aj v tomto prípade, keď outfit doplnil o náhrdelník s perlami, prstene aj o viacero náušníc.

Všetky dizajny budú dostupné v online obchode Dior, avšak vzhľadovo zaujímavé alternatívy jednotlivých vrstiev nájdeš aj v ponuke cenovo dostupných značiek – dlhý vlnený kabát ponúka COS za 250 eur a široké nohavice kúpiš za 189 eur v obchode Tommy Hilfiger.

Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Met Gala je najväčšou módnou udalosťou a Lewis Hamilton v roku 2021 využil vlastné prostriedky na to, aby do Metropolitného múzea v New Yorku dostal sedem afroamerických dizajnérov, ktorí si podľa jeho slov zaslúžia pozornosť.

Hamilton predstúpil pred fotografov v elegantnom čiernom obleku spod rúk amerického návrhára Kennetha Nicholsona a v topánkach s hranatou platformou. Pod sakom mal oblečenú predĺženú bielu košeľu z priehľadnej látky s bohatým čipkovaným zdobením, ktorá sa tiahla až k obuvi. Odpozoruješ tento look na stužkovú?

Zdroj: Chris Graythen/Getty Images

Lewis Hamilton je bez akýchkoľvek otázok najštýlovejší jazdec na okruhu súčasnej F1 a nielen svojich fanúšikov o tom presviedča počas každej Grand Prix, keď prichádza na stanovisko Mercedesu v padoku.

Dôkazom je aj tento sofistikovaný outfit z Austinu, ktorému dominujú široké nohavice s pukmi a nadrozmerná pletená vesta v červenej farbe od značky Tommy Hilfiger. V online obchode je dostupná za cenu 115 eur vďaka zľave vo výške 50 percent. Podobný spodný diel nájdeš napríklad v ponuke Zary alebo COS, stačí, ak navštíviš jeden z kamenných obchodov a vyberieš si.

Ak ťa zaujali hodinky, pravdepodobne zostaneš smutný, keďže ide o model IWC Pilot Perpetual Top Gun Edition vo vyhotovení „Mojave Desert“ za necelých 40-tisíc eur.

Casual v rôznych štýloch

Zdroj: Chris Graythen/Getty Images

V štýlovom outfite prišiel aj do padoku pred posledným tréningom na okruhu Hungaroring blízko Budapešti v októbri minulého roka. Fotografi zachytili Hamiltona vo vrchnej košeli a v širokých nohaviciach s vreckami, abstraktnými geometrickými vzormi a s logom módneho domu Louis Vuitton. Cena tohto luxusného setu je 4 000 eur, pričom vrchný diel stojí 2 400 eur a nohavice 1 600 eur. Navštíviš obchod vo Viedni?

Zdroj: ANP via Getty Images

Na domácom okruhu Silverstone v júli 2022 síce skončil Hamilton až na treťom mieste, ale v padoku vyhral s náskokom. Tridsaťosemročný jazdec, ktorý sa pýši aj rytierskym titulom sir, zavítal medzi ľudí v štýlovom outfite z dielní módneho domu Valentino.

Luxusnú kombináciu s puncom ulice zdobil výrazný zelený kabát s vodoodolným povrchom a s malým logom talianskej značky na hrudi. Cena mikiny a nohavíc je približne 1 200 eur, zatiaľ čo kožené biele tenisky sú dostupné za 750 eur. Lewis Hamilton je majster vrstvenia a tento outfit je dokonalým príkladom.

Zdroj: Clive Mason/Getty Images

Kanadský smoking v plnej kráse. Britská športová hviezda predviedla v Osake dokonalú kombináciu rifľovej vrchnej vrstvy s nohavicami, ktorú tradične doplnili drahé šperky, šiltovka a slnečné okuliare s hranatým rámom.

Toto je pravdepodobne náš najobľúbenejší outfit v podaní sedemnásobného majstra sveta. „Tajný“ úspech atraktivity jednotlivých outfitov je v tom, že Hamilton v drvivej väčšine prípadov kombinuje produkty od rovnakej značky. Na fotografii vyššie ide o produkty so zlatým logom Versace.

Ak ťa zaujala rifľová košeľa, nájdeš ju v online obchode – priprav si necelých 600 eur. Kvalitnú alternatívu ponúka napríklad značka Tommy Jeans za cenu 130 eur a rifle v rovnom strihu z dielní Acne Studios v hodnote 330 eur považujeme za viac ako skvelú voľbu.

Zdroj: Peter J Fox/Getty Images

Kombinácia vrchných a spodných dielov s rovnakým vzorom môže dopadnúť skvelo alebo katastrofou. Lewis Hamilton vo väčšine prípadov trafí priamo do čierneho a inak to nebolo ani na pretekárskej dráhe v Miami, keď prišiel do padoku oblečený v košeli s hlbokým výstrihom a v nohaviciach s abstraktným bodkovaným vzorom spod rúk americkej návrhárky Biancy Saunders.

Nadrozmerné strihy britskému pilotovi náramne svedčia, a ak si na tom rovnako, obdobné dizajny nájdeš napríklad v ponuke značky Zara.

Zdroj: Mark Thompson/Getty Images

Lewis Hamilton nemá vyhranený módny štýl ako David Beckham, ale jeho „prezliekanie kabátov“ nás baví. V horúcom Miami vyvetral túto červeno-sivo-bielu súpravu z letnej kolekcie od holandskej značky Daily Paper. Cena motorkárskej bundy bola 350 eur, zatiaľ čo nohavice stáli o približne 100 eur menej.

Produkty od Daily Paper nájdeš v ponuke online obchodu Footshop. Bohužiaľ, atraktívna súprava je vypredaná. Na svoje si prídu milovníci streetwearu a pohodlných kusov oblečenia.

Tvár módnych domov Balenciaga a Valentino

Zdroj: Richard Bord/Getty Images

Lewis Hamilton vyniká svojím módnym vkusom a dôkazom je aj jeho účasť na prehliadke kolekcie jar/leto 2022 módneho domu Balenciaga, ktorá sa konala v priestoroch Theatre Du Chatelet v Paríži.

Jazdec v službách automobilky Mercedes sa na móle predstavil v nadrozmerných modeloch v čiernej farbe a v obrovských gumových topánkach zo spolupráce so značkou Crocs™. V online obchode Farfetch sú dostupné za cenu 900 eur. Radšej však investuj do štýlovej leteckej bundy či širokých nohavíc.

Zdroj: Valentino

Lewis Hamilton sa objavil aj v kampani módneho domu Valentino, a to po boku atraktívnej Zendaye, keď spoločne odprezentovali ružové kusy oblečenia aj obuvi spod rúk kreatívneho riaditeľa Pierpaola Piccioliho.

Čo hovoríš na hviezdneho jazdca F1 v modeloch v úplne novom farebnom vyhotovení s prívlastkom Pink PP, ktorý je zapísaný aj v portfóliu spoločnosti Pantone? My hovoríme len trikrát áno! Všetky dizajny vrátane kabáta, nohavíc či tenisiek sú v predaji v online obchode talianskej značky.

Viac informácií o ružovej kampani Valentino nájdeš v samostatnom článku.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo hovoríš na módny vkus Lewisa Hamiltona? Ide o jedného z najlepšie oblečených športovcov. Nič pre mňa. Hlasovať Ide o jedného z najlepšie oblečených športovcov. 68% Nič pre mňa. 32%

Obleč sa ako Lewis Hamilton

Chceš sa obliecť ako pretekárska a módna ikona Lewis Hamilton? Žiadny problém, vybrali sme niekoľko príkladov od značiek, ktoré sám nosí, aj cenovo dostupné alternatívy.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.