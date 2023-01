Hviezdy NBA si urobili z predzápasových príchodov na štadión súkromné módne prehliadky. Vybrali sme najlepšie outfity ako dôkaz

Povedzme si úprimne, nikto nedokáže urobiť okolo športových udalostí lepší marketing a väčšiu šou ako promotéri v Spojených štátoch amerických.

Basketbal a móda majú k sebe blízko už od nepamäti – spomeň si na hráčov v teniskách od značiek Converse či Adidas, príchod Michaela Jordana a jeho vlastných siluet Air Jordan alebo na farebné účesy, nalakované nechty či extravagantné outfity Dennisa Rodmana v deväťdesiatych rokoch.

NBA je v súčasnosti platformou pre módu. Za posledných desať rokov prešli hráči najlepšej basketbalovej ligy na svete dlhú cestu. Už ich nevidíme v neforemných oblekoch, akoby išlo o draft v roku 2003. Hviezdy paluboviek si urobili z predzápasových príchodov na štadión súkromné módne prehliadky. Všetci majú neobmedzený rozpočet a stylistov – čo však odlišuje tých najlepších od ostatných, je cit pre detail a originalita.

Pohodlne sa usaď a vychutnaj si súboj outfitov v podaní najštýlovejších hráčov NBA. Medzi našich favoritov patrí Kyle Kuzma, Chris Paul, Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander či Karl-Anthony Towns. Kvôli aktuálnosti sme vybrali len fotografie z aktuálnej sezóny 2022/2023.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Chris Paul patrí medzi najväčšie hviezdy NBA v 21. storočí a skvelo mu to ide aj mimo basketbalovej palubovky, keď predvádza jeden zaujímavý outfit za druhým. Na fotografii vyššie má oblečený nadrozmerný sveter so šachovnicovým vzorom od značky Frame za približne 550 eur, ktorý doplnil o čierne zvonové nohavice a tenisky Nike Blazer Mid. Aké je to jednoduché, že?

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Stylista Rodney Williams oblieka desiatky úspešných športovcov vrátane Kyla Kuzmu, ktorého osobný štýl je často inšpirovaný outfitmi Dennisa Rodmana z deväťdesiatych rokov. Takto vkusne bol zladený s partnerkou Winnie Harlow pred jedným z domácich zápasov. Možno by sme vymenili dotrhané nohavice s grafickými motívmi za decentnejší model, ale ako celok funguje tento outfit na výbornú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Meno Shai Gilgeous-Alexander možno čítaš po prvýkrát, ale určite nie naposledy. Ide o jedného z najšikovnejších mladých rozohrávačov v lige, ktorý okrem lopty miluje aj módu. Čo hovoríš na túto minimalistickú kombináciu modelov od značky Maison Margiela v hodnote jazdeného auta? Nie toho v pozadí fotografie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Hľadáš inšpiráciu do zimných dní? Ako na to, ti ukáže Jerami Grant v modeloch z dielní Maison Margiela a s ikonickými topánkami Timberland na nohách. Okrem dlhej bundy nás zaujali aj tmavozelené flísové nohavice s prešívanými panelmi z technických tkanín.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Shai Gilgeous-Alexander po druhý raz. Outfit ako vystrihnutý z deväťdesiatych rokov, za ktorý by sa nehanbil ani Michael Jordan v časoch najväčšej slávy. Prím hrajú široké rifle, nadrozmerné kožené sako a legendárne hnedé Timberlandy. Čerešničkou na torte je ruksak s monogramom módneho domu Louis Vuitton za 3 000 eur, ktorý je snom mnohých ľudí vrátane nás.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Austrálsky rozohrávač Patty Mills si získal naše srdcia týmto štýlovým outfitom, v ktorom skombinoval páperovú bundu zo spolupráce značky Frame s hotelom Ritz Paris za viac ako 1 100 eur s bordovými koženými nohavicami od rovnakého výrobcu za 1 300 eur a s teniskami Lanvin s poriadne hrubými šnúrkami. Ich cena je 500 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Kyle Kuzma je módny chameleón, o čom nás presvedčil aj týmto outfitom s retro nádychom. Pletená vesta so sviatočným vzorom je od japonskej značky TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist, zatiaľ čo čierne široké nohavice sú dielom Ricka Owensa. Hodnota outfitu je približne 1 500 eur, a to nepočítame doplnky, tenisky, šperky a hodinky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Devin Booker je nekorunovaným kráľom minimalistického štýlu medzi hráčmi NBA. Dvadsaťšesťročný hráč tímu Phoenix Sun nás o tom presvedčil aj touto atraktívnou kombináciou svetlej vrchnej košele s čiernymi nohavicami Bode, ktoré stoja približne 900 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Outfit, v ktorom by sme bez problémov išli do práce. Takto by sme opísali kombináciu sofistikovaných sivých nohavíc, tmavomodrej rifľovej košele a tenisiek Air Jordan 3 vo farebnom vyhotovení Fire Red v podaní Chrisa Paula.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Dvadsaťročný nováčik v najlepšej basketbalovej lige na svete Jaden Ivey predviedol pred jedným zo zápasov celočierny outfit s obrovskou prešívanou bundou, so širokými nohavicami a s teniskami Alexander McQueen za 650 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Ak ti je blízky streetwear, potom možno nájdeš inšpiráciu v outfite od Davida Duka Jr., ktorý predviedol cenovo dostupné modely od britskej značky Jaded. Červeno-bielo univerzitnú bundu doplnil o baggy rifle s dierami na kolenách a presvedčil nás o tom, že môžeš vyzerať štýlovo aj za menej ako 200 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Joshua Christopher z tímu Houston Rockets vzdal hold zosnulému návrhárovi Virgilovi Ablohovi prostredníctvom trička s jeho farebným portrétom a v teniskách Air Jordan 4 x Off-White™, ktoré sa predávajú za viac ako 1 000 eur. Ďalšia inšpirácia pre nadšencov streetwearu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Rozohrávač Minnesoty Timberwolves D'Angelo Russell má osobitný módny štýl, ktorý najlepšie vystihuje slovné spojenie „moderná americká klasika“. Na zábere vyššie skombinoval vlnenú univerzitnú bundu s tmavomodrými nohavicami vo voľnom strihu. Zvyšok dotvoril bielymi koženými teniskami, slnečnými okuliarmi a jednoduchou šiltovkou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Outfit ako vystrihnutý z filmu Matrix predviedol basketbalista Jordan Clarkson vďaka čiernym modelom spod rúk Demnu Gvasaliu za tisíce eur. Škoda, že reprezentant Filipín väčšinou jednotlivé dizajny prekombinuje a výsledkom sú outfity, ktoré by sme zaradili do kategórie napi*u swag. V tomto prípade to neplatí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

V štýle rockovej hviezdy prišiel do útrob štadióna Kelly Oubre Jr., keď vsadil na koženú leteckú bundu, úzke kožené nohavice a čižmy s bohatým zdobením. Jimmi Hendrix by bol pyšný a my nemáme žiadne výhrady.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Hokejový dres Cactus Plant Flea Market x Nike, široké rifle a limitovaný pár tenisiek Air Jordan 1, ktorý sa na resell trhu predáva za stovky eur. Presne toľko potreboval pivot Karl-Anthony Towns k skvelému outfitu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Kyle Kuzma má najpočetnejšie zastúpenie v dnešnom článku, a to aj vďaka tomuto skvelému outfitu v stredoškolskom preppy štýle. Pletená vesta s véčkovým výstrihom je od značky Y/Project, tmavomodré voľné nohavice sú Maison Margiela a elegantná obuv na platforme pochádza od módneho domu Balenciaga. Cena výsledného outfitu je päťciferná a výsledok nás pohladil na duši.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Nevieme, či Jalen Green počúva skupinu Def Leppard, ale merch s ich logom zakomponoval do svojho outfitu na jednotku s hviezdičkou. Ako vrchnú vrstvu zvolil páperovú bundu The North Face, zatiaľ čo na nohách mal obuté tenisky zo spolupráce značiek Balenciaga a Adidas Originals. Sladkou bodkou sú luxusné kusy batožiny z dielní Louis Vuitton.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Klasická rifľová bunda, biele tielko, šiltovka a elegantné nohavice s jemnými prúžkami. Devin Booker týmto outfitom trafil priamo do čierneho.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa LeagueFits (@leaguefits)

Záver výberu patrí LeBronovi Jamesovi, ktorý týmto outfitom vzdal hold zosnulému raperovi Takeoffovi zo skupiny Migos. Najväčšia basketbalová hviezda v 21. storočí mala pred zápasom oblečený čierny oblek a na krku mala strieborný Jesus Piece prívesok. Po rovnakej kombinácii modelov predtým siahol aj hviezdny raper, ktorého hudobnú tvorbu King James obdivoval.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo hovoríš na predzápasové outfity v podaní hviezd NBA? Sú skvelé – určite sa inšpirujem. Nič moc. Hlasovať Sú skvelé – určite sa inšpirujem. 60% Nič moc. 40%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.