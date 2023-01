Módne trendy, ktoré by mali zostať v roku 2022: zabudni na obrovské gumové čižmy, batikované oblečenie aj mikrokabelky

Módne trendy odchádzajú rýchlejšie ako výplaty z účtov a zachytiť, ktoré sú stále v kurze, je takmer nadľudskou úlohou. Preto sme zostavili výber s kúskami oblečenia, obuvi či doplnkov, ktoré majú čas svojej najväčšej slávy dávno za sebou a v roku 2023 by si mal/-a na ich nosenie zabudnúť.

Privítaj nový rok vo veľkom štýle a okrem predsavzatí, že schudneš, začneš chodiť do posilňovne alebo budeš cestovať, skús vytriediť zo svojho šatníka nadbytočné veci. Najaktuálnejšie módne trendy pre mužov aj pre ženy ti včas predstavíme.

Upozornenie: Článok neodráža názory celej redakcie. Pri výbere ide o subjektívny názor autora a časti redakcie. Ak chceš nosiť skinny džínsy, tak ich nos.

Obtiahnuté rifle

Na úvod dnešného zoznamu sme vybrali trend, za ktorý sme najprv bojovali, ale v súčasnosti je už dávno za zenitom. Obtiahnuté rifle neboli v kurze ani v predchádzajúcich sezónach, avšak v slovenských a v českých uliciach stále vidíme množstvo mužov aj žien v modeloch, ktoré im obopínajú stehná aj lýtka.

Zdroj: Zara

Trend obtiahnutých riflí sa oficiálne skončil. Po prvý raz za poslednú dekádu nie sú najpredávanejším strihom medzi ženami v Spojených štátoch amerických, píše The Business of Fashion podľa údajov spoločnosti NPD Group. Ich podiel klesol o jedenásť percent od roku 2019. Dnes ich nakupuje len tretina žien a veríme, že minimálne rovnako je to v prípade mužov.

Nastal čas na definitívnu zmenu. V roku 2023 by si mal/-a staviť na rovné, respektíve voľné strihy riflí a absolútnou trefou do čierneho sú modely s nízkym a so stredným pásom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Business of Fashion (@bof)

Mikrokabelky

Je to kabelka alebo puzdro na slúchadla? Aj pre najvernejších doplnkových nadšencov môže byť ťažké udržať krok s trendmi, ktoré móda chrlí ako na bežiacom páse – či už ide o kabelky v tvare chrumkavého pečiva, návrhy s hrubými reťazami, alebo o nepraktické mikrokabelky. Dizajnéri nemajú núdzu o inšpiráciu, pokiaľ ide o nové druhy najobľúbenejšieho ženského doplnku, ale sme radi, že tento trend je už na ústupe.

Najznámejší dizajn mikrokabelky od značky Jacquemus. Zdroj: Farfetch

Každý veľký módny dom predstavil mikroverzie svojich najobľúbenejších modelov – či už ide o dizajn Chiquito od značky Jacquemus, Saddle od Diora, alebo Vanity z dielní Chanel. Tieto vyhotovenia sa okamžite zaradili medzi najpredávanejšie produkty, a to vďaka influencerkám, ktoré ich nosili prakticky neustále.

Tento rýchly trik na zvýšenie počtu zmienok na Instagrame však postupne vyprcháva, keďže väčšina žien zistila, že ide o nepraktickú záležitosť. Ak plánuješ nákup drahej dizajnérskej kabelky, skús radšej nadčasové klasiky, s ktorými prežiješ celý život. Horúci tip na rok 2023 sú veľké kabelky – tote bags.

Zdroj: Chanel

Masívna obuv z gumy

Názory na túto záležitosť sa môžu rozchádzať, ale na týchto topánkach je niečo zvláštne, čo nepôsobí atraktívne zo žiadneho uhla pohľadu. Futurizmus sa síce cení, ale nie je žiadaný a obzvlášť nie v prípade obuvi z gumy.

Topánky zo spolupráce značiek Balenciaga a Crocs. Zdroj: NET-A-PORTER

Svetu ich predstavil Demna Gvasalia spoločne s návrhárskym tímom módneho domu Balenciaga, a to nielen prostredníctvom vlastných dizajnov, ale aj skrz spoluprácu so značkou Crocs™. „Ikonické“ gumové šľapky s priedušnou perforáciou do záhrady získali viacero úprav vrátane širokého čižmového strihu s masívnou podrážkou.

Nás tieto monštruózne topánky neoslovili, ale Kanye West ich nosil ešte predtým, ako ich francúzska značka predstavila na parížskej prehliadke. Netrvalo dlho a stali si hitom číslo jeden na sociálnych sieťach, avšak dnes by si ich na nohách vplyvných ľudí našiel/našla veľmi ťažko a veríme, že to tak aj zostane. Dôfame, že ich nemáš v zbierke, a ak áno, rýchlo ich predaj.

Model z gumy od modného domu Bottega Veneta, ktorý je dostupný za približne 1 000 eur. Zdroj: NET-A-PORTER

Tie-dye

Úprimne, nikdy sme neboli veľkí fanúšikovia batikovaných produktov a sme radi, že životnosť tohto trendu sa definitívne skončila v roku 2022. Obľúbený bol až príliš dlho, a to aj vďaka tomu, že v minulosti očaril viacero celebrít vrátane A$AP Rockyho alebo Harryho Stylesa.

Metóda tie-dye, ktorú v rámci našich končín pred niekoľkými rokmi využil pri tvorbe merchu napríklad aj Dalyb, sa na nás v posledných sezónach rútila doslova z každej strany. Vyblednuté farby prelínajúce sa do úplne iných odtieňov boli počas letných festivalov fresh záležitosťou, ale budúci rok radšej skús geometrické vzory a menej výrazné úpravy.

Zdroj: Off-White™

Teplákové súpravy

V čase, keď naplno zúrila pandémia koronavírusu a väčšina ľudí pracovala z domu, stála pred návrhármi nová výzva. Zrušené boli všetky pracovné stretnutia, večierky aj oslavy, vďaka čomu ľudia nakupovali menej a vo svojich šatníkoch preferovali praktickosť, pohodlie a využiteľnosť.

To, že sme viac doma, si všimli nielen klasické značky, ale aj návrhári v štruktúrach módnych domov, ktorí namiesto šitia večerných šiat začali s výrobou teplákových súprav schovaných za luxus. Týmto dňom je našťastie koniec, keďže ľudia sa matchy-matchy mäkkých vrchných a spodných dielov presýtili a opäť nakupujú skôr rifle, nohavice a sofistikovanejšie vrstvy.

V roku 2023 nos tieto súpravy v pastelových alebo v prírodných tónoch len v pohodlí domova. Je načase ich tam nechať.

Značka Pangaia patrí medzi najznámejších výrobcov teplákových súprav. Pomer ich ceny a kvality je však otázny. Zdroj: Pangaia

Obrovské slnečné okuliare a.k.a zváračské štíty

Trend obrovských slnečných okuliarov vo futuristických tvaroch sa na módnu mapu vracia pravidelne, avšak v budúcom roku pôjde do ústrania a veríme, že tam zostane minimálne dekádu.

Priehľadné slnečné okuliare od značky Loewe za 450 eur. Zdroj: NET-A-PORTER

Tieto zváračské štíty pristanú len máloktorému tvaru hlavy a ešte menej ľudí ich dokáže nosiť, aby vyzerali aspoň trochu dobre. Nevyzerali dobre na Paris Hilton v roku 2009 ani na Kim Kardashian v posledných mesiacoch.

Módne domy si pýtajú za lacné plastové vyhotovenia so zaoblenými sklami stovky eur, aby ťa prestali baviť po niekoľkých noseniach. Už asi tušíš, že v roku 2023 budú v kurze predovšetkým užšie línie a elegantnejšie tvary, s ktorými ľahko dotvoríš každý outfit. Poďakuješ nám neskôr.

Obrovské slnečné okuliare od značky Tom Ford, ktoré sa predávajú za približne 600 eur. Zdroj: NET-A-PORTER

Otcovské tenisky zo začiatku milénia

Nepochybujeme o tom, že otcovské tenisky boli v istom čase jedným z najhorúcejších módnych trendov, a to nielen vďaka dizajnom z dielne Demnu Gvasaliu a značky Balenciaga. Stali sa však zastaranými preto, čo si väčšina ľudí myslí o ich veľkostiach a škaredých tvaroch.

Naopak, čoraz viac pozornosti si začínajú kradnúť retro tenisky s minimalistickými tvarmi vďaka nadčasovým siluetám, ktoré vyzerajú skvelo s čímkoľvek. Je to koniec otcovských tenisiek, ktoré boli pred niekoľkými sezónami jedny z najlepších? Myslíme, že áno, ale vôbec nám to neprekáža.

Zdroj: MR PORTER

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.