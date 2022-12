Toto je 10 nezabudnuteľných módnych momentov tohto roka, ktoré vzbudili vášnivé diskusie

Do konca kalendárneho roka 2022 zostáva len niekoľko dní a to znamená ideálny čas na rekapituláciu. Prostredníctvom fotografií a videí sa pozrieme na najdôležitejšie módne momenty, ktoré definovali módu a odevný priemysel v uplynulých dvanástich mesiacoch.

Chýbať nemôžu Kim Kardashian v šatách Marilyn Monroe, v ktorých prišla na Met Gala, kontroverzia Kanyeho Westa a ukončenie spolupráce so značkou Adidas ani zvláštne trendy z dielní Miu Miu.

Kim Kardashian v šatách Marilyn Monroe na Met Gala

O jeden z najlepších tohtoročných momentov z červeného koberca sa postarala Kim Kardashian po boku Peta Davidsona na Met Gala.

Zakladateľka značky tvarovacej spodnej bielizne SKIMS prišla do Metropolitného múzea v New Yorku oblečená v archívnom modeli šiat od návrhára Boba Mackieho, ktoré mala na sebe Marilyn Monroe počas oslavy narodenín vtedajšieho amerického prezidenta Johna F. Kennedyho v roku 1962. Kardashian síce nikomu nezaspievala Happy Birthday, ale v svetlohnedých trblietavých šatách s bohatým zdobením vyzerala úžasne, a to bez ohľadu na to, či ju máš rád/rada.

Tento krok vyvolal masívnu vlnu odporu zo strany módnych kritikov, ktorí tvrdili, že je neetické vystavovať historický odev opotrebovaniu.



Kim Kardashian a Pete Davidson na Met Gala 2022. Zdroj: Getty Images/Gotham

Návrat na prehliadkové mólo v podaní Lindy Evangelisty

Kim Jones a Marc Jacobs dokázali nemožné, keď prehliadku svojej spoločnej kolekcie určenej na obdobie jar/leto 2023 pre módny dom Fendi uzatvorila modelka Linda Evangelista. Päťdesiatsedemročná rodáčka z Kanady sa vrátila na prehliadkové mólo po pätnástich rokoch a išlo o návrat ako z veľkej knihy.

Evangelista po dlhoročných psychických problémoch prekonala traumu a v New Yorku vyšla na mólo v sprievode celého tímu Fendi vrátane oboch uvedených návrhárov, aby predviedla úžasné šaty z modrého taftu s prívlastkom Tiffany. Výsledný vzhľad doplnila o diamantové náušnice, strieborné hodvábne rukavice a ikonickú kabelku Baguette s výrazným zdobením.

Modelka Linda Evangelista sa vrátila na prehliadkové mólo po pätnástich rokoch. Zdroj: Randy Brooke/WireImage

Šaty nastriekané priamo na telo od značky Coperni

O nezabudnuteľný moment sa postaral aj kreatívny tím luxusnej značky Coperni na parížskom týždni módy. Trojica technikov nastriekala šaty priamo na telo modelke Belle Hadid a výsledný vzhľad vyrazil dych všetkým pozvaným hosťom aj fanúšikom odevného priemyslu, ktorí sledovali proces naživo vďaka sociálnym sieťam.

Zdroj: Getty Images/Estrop

Francúzska módna značka poslala Hadid pred divákov len v nohavičkách telovej farby, aby ju vzápätí „obkľúčili“ traja technici, ktorí jej na telo nastriekali sprej. Ten sa o niekoľko sekúnd zmenil na originálne biele šaty, v ktorých sa modelka prešla po móle.

Viac informácií o tomto výnimočnom momente značky Coperni z prehliadkového móla nájdeš v osobitnom článku. Nižšie si môžeš vychutnať video, ktoré zachytáva celý proces výroby.

Kontroverzia Kanyeho Westa a ukončenie spoluprác so značkami Adidas, GAP aj Balenciaga

Kanye West, respektíve Ye, si v priebehu dvoch mesiacov pohneval väčšinu značiek, s ktorými spolupracoval, čoho výsledkom bolo ukončenie obchodných partnerstiev so značkami Adidas, GAP a Balenciaga.

Konflikt sa začal 3. októbra, keď Ye prišiel na svoju módnu prehliadku v tričku s nápisom White Lives Matter, čo je slogan používaný neonacistickými skupinami a odporcami hnutia Black Lives Matter. Raperovi a návrhárovi bol o niekoľko dní neskôr obmedzený prístup na Instagram za porušenie pravidiel, keď zdieľal záber textových správ, v ktorých reagoval na námietky ostrým vyhlásením, že „ukáže tým Židom, že ho nikto nemôže ohroziť ani ovplyvniť“. Neskôr pokračoval vyjadrením, že „Židia sú v skutočnosti ľudia čiernej rasy“.

Všetky informácie o kauzách Kanyeho Westa (Yeho) nájdeš v samostatnom článku.

Zdroj: Getty Images/Edward Berthelot

Julia Fox je módna ikona

Kanye West (Ye) má prsty aj v úspechu herečky Julie Fox, s ktorou sa stretával po rozchode s Kim Kardashian na začiatku tohto roka. Počas krátkeho, približne šesťtýždňového vzťahu sa spoločne objavili napríklad na parížskom týždni módy, kde boli najsledovanejším párom na každej prehliadke.

Julia Fox po boku Kanyeho Westa pred prehliadkou haute couture kolekcie jar/leto 2022 od módneho domu Schiaparelli. Zdroj: Edward Berthelot/Getty Images

Nový štýl obliekania Julie Fox je predovšetkým prácou kontroverzného umelca. Ich vzťah síce skončil rýchlejšie, ako sme predpokladali, ale Fox pokračovala v predvádzaní ikonických a nezabudnuteľných outfitov v priebehu celého roka.

Skvelo vyzerala nielen v čiernych modeloch Schiaparelli po boku Westa či v odvážnych latexových šatách, ktoré držali pohromade pomocou kovových slučiek, ale aj v žlto-čiernom outfite z dielní značky Diesel doplnenom o neprehliadnuteľnú vizáž. Ak máš rád/rada módu, ktorá je odvážna a trochu neviazaná, je ťažké neobdivovať Juliu Fox.

Julia Fox pred prehliadkou kolekcie jeseň/zima 2023 od značky Diesel v Miláne. Zdroj: Christian Vierig/Getty Images

Alessandro Michele skončil v módnom dome Gucci

Návrhár Alessandro Michele skončil svoje pôsobenie v módnom dome Gucci krátko pred oslavou svojich 50. narodenín, ktoré mal 25. novembra. Talian sa pre tento krok rozhodol po dvadsiatich rokoch tvrdej práce, ktorú obdivoval celý módny svet. Posledných osem rokov viedol luxusnú značku z pozície kreatívneho riaditeľa.

Michele zmazal hranice medzi mužskou a ženskou módou, keď unisex odevy a strihy dominovali na prehliadkach Gucci od roku 2017. „Mal som šťastie, že som mohol stretnúť Alessandra na konci roka 2014 a mohli sme spolu začať cestu osemročnej spolupráce,“ povedal Marco Bizzari, prezident Gucci, pre The Business of Fashion.

Viac informácií o odchode Alessandra Micheleho z módneho domu Gucci nájdeš v osobitnom článku.

Zdroj: Joel C Ryan/Invision/AP, File

Módne spolupráce, ktoré búrali limity

Exkluzívne módne spolupráce sú hnacím motorom celého odevného priemyslu v posledných sezónach a inak to nebolo ani v roku 2022.

Zaujímavé spojenie priniesli kolekcie Gucci x Adidas Originals, v ktorých sme videli športové línie a strihy ako vystrihnuté zo 70. a z 80. rokov minulého storočia. Sú zahalené do pestrých farebných schém, zvieracích vzorov, monogramu talianskeho módneho domu a produktom nechýbajú ani ikonické tri prúžky športového výrobcu.

Módny dom Gucci predstavil aj streetwearovú kolekciu v spolupráci so značkou Palace Skateboards, ktorá priniesla luxus s jedinečnou atmosférou z prostredia skejtbordingu. Viac informácií o kolekcii Palace Skateboards x Gucci nájdeš v samostatnom článku.

V prípade tenisiek dominovali najmä Nike Air Force 1 v špeciálnej úprave od módneho domu Louis Vuitton, keď išlo o jedno z posledných diel Virgila Abloha pred smrťou. Všetky detaily k týmto limitovaným párom tenisiek nájdeš v osobitnom článku.

Sladkou bodkou vo výbere najlepších tohtoročných módnych spoluprác je kolekcia Jacquemus x Nike, ktorú zakladateľ značky Simon Porte Jacquemus predstavil počas prehliadky kolekcie na obdobie jeseň/zima 2022. Návrhár zostal verný svojmu rukopisu a výsledkom sú nadčasové modely v ženských strihoch s množstvom detailov. Najviac pozornosti si získali tenisky Air Humara vo svetlofarebnom vyhotovení, ktoré reselleri predávajú za približne dvojnásobnú hodnotu.

Zdroj: Nike

Tehotenské outfity Rihanny

Rihanna si užívala tehotenskú módu plnými dúškami, o čom nás presvedčila v množstve prípadov. Dôkazom bol už outfit, v ktorom oznámila, že s raperom A$AP Rockym očakávajú príchod dieťaťa.

Tridsaťštyriročná superstar z Barbadosu v nastolenom trende pokračovala celé tehotenstvo a vyvrcholením boli outfity z týždňov módy v európskych metropolách, keď bola hviezdou v prvých radoch. Rihanna sa počas prehliadok predviedla v modeloch, v ktorých odhalila nielen tehotenské brucho, ale aj takmer všetky intímne partie.

Zdroj: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci

Na prehliadke Gucci mala oblečený krátky latexový top s čipkovými rukávmi, ručne maľované nohavice s motívom draka, kabát z umelej kožušiny a výraznú kovovú čelenku. Všetko z dielní talianskej značky.

Predstavenie prvej kolekcie Off-White™ bez Virgila Abloha prilákalo do hľadiska množstvo celebrít vrátane Rihanny s A$AP Rockym. Úspešná podnikateľka sa na prehliadke ukázala v kabáte z novej kolekcie od značky Diesel, pod ktorým mala oblečené krátke kožené šaty spod rúk zosnulého Abloha. Sofistikovaný outfit doplnila o dlhý náhrdelník značky Louis Vuitton a kabelku od Diora.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Mikrosukne a baleríny z dielní Miu Miu

Miu Miu – mladšia sestra módneho domu Prada – sa stalo značkou roka podľa platformy Lyst, a to aj zásluhou virálnych momentov, ktoré priniesli návrhy plisovaných mikrosukní a luxusných balerín z kolekcie jeseň/zima 2022.

Zdroj: Miu Miu

Žiadny módny trend v prvých mesiacoch roka 2022 nás nedostal do takého varu, ako spomínané plisované mikrosukne značky Miu Miu. Pravdepodobne najväčšiu pozornosť si získalo použitie tohto produktu na titulnej strane hollywoodskeho vydania magazínu Vanity Fair s Nicole Kidman, keď sa niektorí prežehnávali pri pohľade na odvážny outfit 55-ročnej herečky v štýle stredoškoláčky.

V ničom nezaostávali ani baleríny s logom talianskeho módneho domu, ktoré sa stali virálnym trendom ihneď po predstavení na milánskej prehliadke.

Zdroj: Miu Miu

Promo albumu Renaissance od Beyoncé

Každý, kto sa aspoň trochu vyzná, vie, že Beyoncé je módna ikona, ktorá inšpiruje milióny žien z celého sveta. V roku 2022 nás o tom presvedčila vďaka božským propagačným materiálom k novému hudobnému projektu.

Zdroj: Parkwood Entertainment

Beyoncé je vo svojej módnej ére s veľkým písmenom. Ultra luxusné outfity, ktoré sprevádzali vydanie jej siedmeho sólového albumu s názvom Renaissance koncom júla, boli ako zo sna pre všetkých módnych fajnšmekrov. Od metalického outfitu z dielní značky Mugler cez čierno-zlatý look od módneho domu Schiaparelli so špicatými prsiami až po diskom inšpirované šaty od návrhárky Gianniny Azar pokryté žiarivými krištáľmi.

