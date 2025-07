Freak, CryforMercy či Chew Forever sú už dobre známe, no na Slovensku a v Česku vzniká množstvo nových streetwearových značiek. Toto je niekoľko z tých, ktoré nás zaujali.

Streetwear na Slovensku a v Česku zažíva novú vlnu kreativity. Okrem známych značiek sa do popredia dostáva čoraz viac mladých projektov, ktoré nielenže udávajú vizuálny smer ulice, ale zároveň formujú komunity okolo seba. Ich oblečenie nosia mená ako Yzomandias, Shimmi, Hugo Hypetrain či chalani z 13K, no to nie je to jediné, čím zaujmú.

Od originálnych dropov, cez spolupráce naprieč scénou až po DIY eventy a pop-upy – tieto značky dokazujú, že streetwear je viac než len móda. Predstavujeme ti tie najzaujímavejšie, ktoré sa oplatí poznať.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému Artist Spotlight a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

Slovensko

Každý pozná slovenské streetwearové značky Freak a CryforMercy, no na Slovensku vzniká nová, silná generácia, ktorá zaujme nielen provokatívnymi dizajnmi, ale aj dôrazom na komunitu. Či už ide o skate scénu, alebo iné partie, spojenie značiek cez kolaborácie a vzájomnú podporu prináša všetkým nové príležitosti, fanúšikov aj nečakané kreatívne projekty.

View this post on Instagram A post shared by section (@sectionprague)

Faces

Značka Faces Skateboards je postavená na skate kultúre a od roku 2018 neustále vylepšuje svoje dizajny. Okrem nespočetného množstva dropov chalani, ktorí za značkou stoja, ukázali aj svojím eventom, na ktorom predstavili kolekciu v spolupráci so značkou 1617, že pre undergroundovú skate scénu bude čoskoro aj priestor ako Kácéčko primalý. Okrem toho, že celú kolekciu vypredali, event úspešne zopakovali aj u našich susedov v Brne.

Must see: Video, ktoré malo premiéru na pop-upe v Kácéčku, je podľa nás niečo, čo by mal vidieť každý – aj ten, kto nie je fanúšikom skateovania.

View this post on Instagram A post shared by 1617 (@1617zyx)

Etne

Etne prerástlo z umeleckého pseudonymu svojho zakladateľa do kreatívneho movementu. Okrem cool handier, ktoré nosí napríklad Hugo Hypetrain alebo chalani z Insomnia Sound, dokáže zorganizovať aj poriadny event. V júli sa rozhodli usporiadať niekoľko pop-upov na Slovensku a v Prahe, kde sa okrem skvelého programu môžeš tešiť aj na jedinečný drop tričiek, plaviek či tielok.

View this post on Instagram A post shared by Etne (@etne.etne)

404

Ďalšou zo skateových streetwear značiek je 404. Má za sebou pop-upy vo Flace Store, ale aj v Gerari. Posledný „Skinny Bitch Drop“ priniesol tielka pre ženy aj mužov s, pre niektorých, provokatívnym nápisom. Predošlý drop sa niesol v podobnom duchu – tričká (ale aj spodné prádlo) s nápisom „Sexcurity“ teraz nájdeš na každej skateovej akcii.

View this post on Instagram A post shared by Patriciaaa (@pqtriciqq)

1617

Brand 1617, za ktorým stojí Jakub, má za sebou už aj fotenie s víťazom Red Bull Dance Your Style Waveem, ako aj viaceré kolaborácie s inými značkami. Dizajny oblečenia sú často abstraktné, no vždy zaujmú – čo ocenil aj Dušan Vlk, ako aj ostatní fans tejto značky. Ak má na sebe niekto 1617, všimneš si to.

View this post on Instagram A post shared by 1617 (@1617zyx)

UNK9

Košická značka UNK9 priniesla na východ kultúru pop-upov, ktorá je v Bratislave už dlho zaužívanou praxou. Podľa slov zakladateľa značky Dávida: „Nie je ťažké zistiť, kto je za UNK9, ale nie je to pre mňa gro, aby to stálo na mne. Stojí to na nás všetkých ako komunite.“ Najbližší UNK9 pop-up sa uskutoční v Tabačke 23.8.

Fun fact: Košeľu UNK9 mal na sebe aj Shimmi vo videoklipe k svojmu singlu Sephora.

View this post on Instagram A post shared by stay unknown ® (@_unk9_)

Roma Sport

Roma Sport je streetwear, ktorý nájdeš vo Flace store. Okrem toho, že satiricky paroduje logo známej dizajnovej značky, je – rovnako ako väčšina streetwearových značiek – založená na komunite, čo je vidieť aj na eventoch, ktoré organizuje. Počas posledného pop-upu sa všetci prebehli po Bratislave a po návrate do Flaceu, kde sa podujatie konalo, si užili hudbu od 13K, ale aj rómskej skupiny Kuky Band. Ich nový drop nájdeš na webe.

View this post on Instagram A post shared by katarina (@katachiina)

Lexx

Alebo lexxbrush na Instagrame – tvorí one-of-one kúsky, na ktoré sa oplatí mať zapnuté notifiky. Jeho značka spája umenie graffiti s módou, vďaka čomu vznikajú jedinečné veci, ktoré sa dajú len ťažko zreplikovať. Okrem nespočetného množstva mikín a tričiek má mladý umelec na konte už aj krásne ruksaky či šiltovky, ktoré nikde inde ako uňho nenájdeš.

View this post on Instagram A post shared by lex nus (@lexxbrush)

Honourable mention

Gerar Vintage Shop

Výberový vintage second-hand Gerar na Zámockej je miestom, kde sa stretávajú nielen nadšenci dobrého oblečenia, ale aj dobrej hudby. Akcie v Gerári ako trift&drink sú kombináciou dobrých DJ setov, menších koncertov či občasných tattoo seshiek. Čo je ale hlavné, je to, že tento obchod poskytuje miesto pre nové dropy streetwearových značiek ako 404, Etne alebo Conscious.