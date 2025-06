UNK9 a sila pop-upov: Ako vzniká komunita, kultúra a zážitky, ktoré menia Košice od základov

Predstav si akciu, kde si necháš potlačiť svoje staré tričko, ktoré si už nenosil, a zrazu sa stane tvojím obľúbeným kúskom. Popritom hrá DJ tvoju obľúbenú hudbu a si obklopený ľuďmi, pre ktorých je komunita viac ako slovo.

Čo sú pop-upy?

Pop-upy sú väčšinou obchody alebo predajne, ktoré sa zámerne nachádzajú na danom mieste iba na obmedzený čas. Či ide o týždeň, alebo len o jeden deň, závisí od zámeru, ktorý za nimi stojí. Tieto pop-upy sa konajú buď v kamenných obchodoch, ktoré dlhodobo fungujú a poskytnú priestor na túto udalosť, alebo aj v dočasných priestoroch, ktoré sú na určitý čas vytvorené špeciálne na tento účel.

Pre niektoré značky ide len o marketingový trik, ktorým sa snažia ukázať, že im na zákazníkoch záleží.

Pre iné je to však súčasť kultúry, ktorú si budujú okolo svojho produktu. Pre zakladateľa značky UNK9, Dávida, bola komunita dôležitou súčasťou života, odkedy si len pamätá, a práve na nej stavia celý koncept značky.

Dávid má za sebou tri akcie, dve v Bazaar Bare a jednu v Tabačke, na ktorých sa dokopy nazbieralo už niekoľko stoviek ľudí. Prišli nielen podporiť UNK9 ako brand, ale aj posilniť kultúru, ktorá sa v Košiciach buduje. V rozhovore nám porozprával nielen o tom, čo pre neho pop-upy znamenajú, ale aj o komunite, ktorá vďaka nim vzniká.

Príbeh UNK9 pop-upov

Čo ťa inšpirovalo robiť pop upy?S nápadom prišiel Stanley, manažér Bazaar Baru, ktorého mi ukázali Dada s Timeou ešte keď tam gin tonic stál 2,50 €. Potom sa ma Stanley opýtal, či by som tam nechcel spraviť akciu, a ja som si uvedomil, že mám možnosť spraviť niečo pre komunitu. Tak som si povedal, že to skúsim.

Aj preto v Bazaari visí tričko s nápisom „Bazaar Bar Made UNK9“. Je to pocta Stanleymu, ktorý nedávno zomrel a bez ktorého by som možno s pop-upmi ani tak skoro nezačal.

UNK9 Zdroj: UNK9

Na konci dňa je to pre mňa o ľuďoch. Aj o tom, aby videli inú stránku tej značky. Či už som to ja, alebo to, že to celé robím pre nich. Preto, aj keď hovorím o UNK9, nikdy nehovorím „ja“, ale „my“. Celé to robím pre nás.

Robím to od srdca a autenticky, je jedno, aká náročná tá práca je, na konci dňa mám vždy úsmev na tvári.

Prečo myslíš, že je niečo takéto potrebné v Košiciach?

Mám pocit, že v Bratislave s tým ľudia už vedia pracovať. Chápu, o čom tie pop-upy sú. V Košiciach sa všetko točí iba okolo klubov a interpretov, iné veci sa nedejú. Preto si aj myslím, že kultúra tu je, len s ňou ľudia ešte nevedia narábať.

Späť ku koreňom

Ako prebiehal posledný pop up?Na poslednom UNK9 pop-upe sme robili sieťotlač na oblečenie. Proste back to basics. Späť k tomu, s čím som začínal.

Ľudia si doniesli vlastné tričko alebo čokoľvek, čo mali, potlačili sme ho a vrátili späť. Je na tom super, že ak máš niečo, čo už nenosíš, tak tomu vdýchneš nový život - ktorý pre teba niečo znamená. Najviac ma prekvapilo, že si ľudia dokonca vyzliekali tričká a mikiny, ktoré práve mali na sebe, len aby si ich mohli dať potlačiť.

Hudba hrala až do rána, ľudia sa bavili. Musím povedať, že to, čo som mal v hlave a nevyslovil nahlas, sa vlastne stalo.

View this post on Instagram A post shared by stay unknown ® (@_unk9_)

Nikdy som nikomu neoznamoval, že idem budovať komunitu. Všetci to vycítili sami.

Čo ťa najviac potešilo na poslednom pop-upe?Že ľudia prišli, a aj keď si nič nekúpili, nasali tú atmosféru, dali si drink, pokecali a boli tam so svojou komunitou. Myslím si, že som konečne našiel ten zlatý stred medzi zábavou a tým, čo zároveň tvorí kultúru. Či už v Košiciach alebo okolo UNK9.

Je to niečo, čo si hneď pochopil, alebo si sa to musel naučiť?Určite som sa to musel naučiť. Každá akcia sa vyvíjala inak – prvé dve mali svoje malé chybičky, ale práve vďaka nim som vedel zorganizovať tú tretiu lepšie. Bazaar bol iný ako Tabačka a Tabačka iná ako posledný Bazaar, ale ani jedna akcia nebola zlá.

Zážitok, čo zanechá stopu

Je niečo, okrem komunity, čo by si chcel v ľuďoch týmto vybudovať?Chýba mi v Košiciach otvorenosť. V Holandsku som si všimol, že keď sa deje pop-up, prídu tam všetci. Od 15-ročného decka až po 70-ročnú babičku. Lebo ich to jednoducho zaujíma. Prídu dnu a pozrú sa, čo sa deje. Chcel by som, aby aj tu ľudia takto prirodzene reagovali.

Dúfam, že si začnú viac všímať, čo sa okolo nich deje. Medzi prvým a druhým pop-upom bola ročná pauza, lebo to vtedy nikto nevyžadoval, neboli na to zvyknutí. No teraz už cítim rozdiel. Plánujem ďalšiu akciu v auguste, lebo viem, že ľudia to chcú, a aj ja už viem, čo od toho očakávať.

Chcem, aby to bolo pre tých po mne jednoduchšie.

Sú UNK9 pop-upy niečo, čo by si chcel posunúť aj mimo Košíc?Zatiaľ by som inam nešiel. A to len preto, že tu som doma. East Side Imprint bude počuť ešte veľa ľudí. Robím to preto, aby sa tu začalo viac pracovať s kultúrou. Mám pocit, že sa tu nedeje dosť. Organizujú sa klubové akcie, ale podľa mňa ľudia potrebujú aj iné koncepty. Som zvedavý, čo príde ďalej. Myslím si, že v Košiciach je veľa šikovných mladých ľudí. Je to len otázka času, kedy sa tu začne diať viac.

Čo by si týmto chcel ľuďom predať?

Chcem, aby došli na akciu, ktorá dokáže zastaviť čas. Tie zážitky, čo z toho budú mať, sú niečo, čo si budú navždy pamätať. Či už si tam nájdu frajerku alebo budú mať rozhovor, ktorý im zmení pohľad na svet.

Všímavosť je pre mňa inšpirácia.

Zároveň chcem ľuďom ukázať veci, ktoré možno nemajú oni šancu vidieť. Je mi jasné, že každý si bude veci interpretovať rozlične, no chcem im ukázať kúsok UNK9 osobnosti.

Identita UNK9

Ako myslíš „osobnosti”?

UNK9 je pre mňa moje druhé ja. A hlavne nepotrebujem, aby ľudia vedeli kto som ja. Určite to nie je ťažké zistiť, kto je za UNK9, ale nie je to pre mňa gro, aby to stálo na mne, stojí to na nás všetkých ako komunite.

Nevnímam to ako módnu značku, nie som viazaný iba na tvorenie oblečenia. Aj v pop-upoch je kreativita a uvidím, na čo sa v budúcnosti obrátim.

At the end of the day jednoducho tvoríme. Nie je správna odpoveď na to, ako na to, človek to musí cítiť.

Ako sa vyvíjala osobnosť UNK9 od začiatku do teraz?

Vždy to vo mne bolo. Len som to objavil až vtedy, keď na to prišiel správny čas. Akoby to vo mne ticho čakalo, kým dozrejem. S každým momentom, zážitkom či detailom som si odomykal nové vrstvy – ako keď sa ti rozsypú puzzle a hľadáš ich kúsky po byte. Pop-upy boli jeden z najväčších kúskov. Vďaka nim to celé dáva nový zmysel. A hoci sa to nikdy úplne neuzavrie, tá osobnosť, tá esencia, stále zostáva. Vždy bude žiť, vyvíjať sa a zanechávať stopy. Neviem sa dočkať, čo príde ďalej.