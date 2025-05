Toto je rap a móda 2: Kolektív Crystal Garden prináša na scénu kombináciu, ktorá sa len tak nevidí

Či už ide o rap, beaty, dizajn, módu alebo vizuál, Crystal Garden prináša full package.

Crystal Garden je skupina mladých talentovaných chalanov. Všetko, čo robia, vzniká z ich vlastného bordelu, energie a chaosu. Hoci má každý z nich svoje silné stránky, šikovnosti sa medze nekladú.

V najbližších mesiacoch plánujú vydať svoj prvý spoločný album CG Tapes. Ak si pozrieš Daďovo video, nájdeš tam aj malý leak. Nahliadni kúsok do procesu tvorby a zmýšľania mladých chalanov Danisena, Antonia Bariho, Slavyyyho, HAMSU, DBG, SAM2001 a Daďa v tomto článku.

Danisen

Danisen je jedným zo zakladateľov Crystal Garden. Do miestnosti vždy prináša autentickosť a inšpiráciu. Je z Nitry, žil rok v Kalifornii a teraz študuje v Holandsku. Venuje sa najmä rapovaniu, executive produkcii, audiovizuálnej réžii a po novom aj produkcii beatov.



Čo ťa najviac na tvorení baví?

Milujem, keď sa v procese tvorby stratíš. Ten pocit byť v tej zóne si musím strašne zaslúžiť, nie je to niečo, čo ku mne len tak príde. Niekedy, keď pustia beat, necítim automaticky tú správnu energiu, ale mal som pesničky, ktoré som akoby ani nepočul. Samo sa mi to vkladalo do poznámok, do úst a potom do mikrofónu.

Ako vnímaš okolie, v ktorom si vyrastal?

Nitra má veľmi špecifickú kultúru. Je cítiť, že status je tu dôležitý aj medzi mladými, nie všetci ti doprajú. Je mi to ľúto, pretože všetci chceme robiť niečo pekné, čo ľudí spája. Možno je to nakoniec aj dobré – keď to robíme úprimne, ľudia si to viac vážia.

Hudba je ďalšou dimenziou toho, kto som.

A ako ťa život v Holandsku ovplyvnil v tvorbe? Keď pracujem na hudbe v Holandsku, je pre mňa ťažké hovoriť o veciach ako CG, keďže nie sme všetci spolu. Teraz dokončujem projekt, ktorý bude bez autotune, analógový. Viac sa v ňom zameriavam na osobné veci a na to, ako to celé tam vnímam.

Je to prvý projekt, ktorý som robil — okrem Slavyho — úplne sám. Iba ja, beaty na mieru a veci, ktoré potrebujem povedať. Myslím, že bol čas, aby si ma takýto projekt našiel. Pri tomto projekte ma sprevádzala téma domova a pri každej otázke, ktorú som mal, som zisťoval, že niekedy je krajšie nevedieť.

Antonio Bari

Antonio Bari je ďalším zo zakladateľov CG. Okrem rapovania sa dlhú dobu venuje produkcii. V marci 2025 vydal debutový album ENOUGH ASKING. Aj keď je z Nitry, už tretí rok žije v Bratislave.

Ako si sa dostal ku kreatívnej tvorbe?

Tvoril som už od malička – chodieval som na výtvarnú a chvíľu aj na herectvo. Po dlhšom čase som sa k tvorbe vrátil až počas karantény, keď som začal s hudbou. Zároveň som zistil, že ľudia zo strednej robia beaty – napríklad PG. Povedal som si, že to skúsim aj ja.

Akí umelci ťa inšpirujú?

Mám úplne preplnený Spotify — niekedy, keď ho zapnem, trvá aj minútu, kým sa načíta. Ale asi by som povedal, že viac inklinujem k psychedelickejšej hudbe, z ktorej mám pocit niečoho vyššieho.

Čo sa týka umelcov, veľmi ma inšpirujú moji chlapci. Vnímam to ako také priateľské preteky. Keď vytvoria niečo, čo sa mi extrémne páči, hneď rozmýšľam, ako by som spravil niečo rovnako dobré — alebo ešte lepšie.

Najviac ma baví, keď nerobím sám, ale keď sme v miestnosti viacerí. Tie nápady tam proste lietajú nad hlavami, podávame si to z ruky do ruky.

Ako by si opísal sound, ktorý robíš?

Ak jedným výrazom, tak rozhodne Crystal Garden sound. Ale je to mix toho, čo ma baví, má to jemný psychedelický nádych a zároveň je to špinavé a tvrdé.

Slavyyy

Slavyyy je tretím zakladateľom CG, venuje sa primárne produkcii, no popri tom začal aj točiť klipy a rapovať. Momentálne sa môžeš tešiť na jeho beaty na novom Danisenovom albume, kde je v roli hlavného producenta.

Zmenil sa tvoj sound, odkedy žiješ v zahraničí?

Keď som bol na Slovensku, robil som úplne iný sound ako teraz. Bolo to viac trapové, taký americký štýl. Ale keď som prišiel do Holandska, dosť ma ovplyvnil kontakt s inou európskou hudbou ako napríklad nemeckou. Zmenilo to pohľad aj na moju vlastnú tvorbu.

Čo ti v Holandsku najviac chýba?Určite slovenský nočný život. Tu je to viac zamerané na techno a EDM. A trochu mi chýba aj tá „špinavosť“, ten slovenský underground — to mám veľmi rád.

Slovenská underground scéna je podľa mňa oveľa väčšia, ako si ľudia myslia.

Je niečo nové, čo si sa v Holandsku naučil?

Určite to, že točenie klipov nie je len o tom, že chytíš telefón, pustíš hudbu, rapuješ a beháš po meste, lebo potom to aj tak vyzerá. Myslím, že si teraz s chalanmi dávame viac záležať aj na všetkom okolo — nielen na hudbe, ale na celkovom prevedení.

Vedel by si opísať, ako bude znieť nový Danisenov album?Fúha, okej… Povedal by som, že je klubový. Rapový, veľmi rapový. Je to experimentálne, beaty sú iné — používal som rôzne samply… A povedal by som, že je to niečo nové a iné. Aj voči tomu, čo ste doteraz od Daniho počuli, ale aj voči iným projektom od umelcov mimo CG.

HAMSA

HAMSA sa narodil v Košiciach, no žil aj mimo Slovenska – či už v Moskve, Kyjeve, alebo v Haagu. Keďže od mala behal po celej Európe, mal šancu spoznať mnohé kultúry – vizuálne aj sonicky.

Môžeme sa tešiť na debutový projekt. Ako by si ho popísal?

Verím, že je to niečo nové. Zvukovo je to pomerne rôznorodý projekt, no zároveň dáva zmysel ako celok. Nechcem tomu dávať žiadnu nálepku – nech si v tom každý nájde, čo potrebuje. Bude to môj prvý album, je pre mňa ako dieťa. Shout out Michael Margiela, ktorý produkoval väčšinu trackov – ak o mne budú ľudia ešte počuť, budú počuť aj o ňom.

Aký pocit pri tvorení miluješ najviac?Keď mi na Telegram príde beat, ktorý ma prinúti vstať z postele, otvoriť si poznámky a vyliať to zo seba. Okrem toho mám mega rád spoločné seshky. Keď nám spolu niečo ozaj vyjde, väčšinou si to púšťame dookola.

Skladba, ktorá sa mi od detstva najviac vryla do podvedomia, je Tears in Heaven od Erica Claptona. Od malička ju v aute púšťal môj otec.

Pamätáš si, ako si sa dostal k hudbe?

Prvé texty som si začal písať, keď som mal asi 13 rokov. O rok na to som spoznal chalana menom Lejsy, ktorý sa už dlhšie venoval hudbe. Išli sme po škole ku mne – doniesol mikrofón a slúchadlá, vybral nejaký beat z YouTube, nahral slohu a povedal: “No... a teraz ideš ty.”

Netrvalo dlho, kým som sa postavil za mikrofón. Vtedy som prvýkrát nahral niečo, čo malo ako-tak ucelený zvuk. Po tejto seshke ma ešte raz zobral do štúdia – odvtedy som vedel, akou cestou asi bude môj život smerovať.

DBG

DBG je talentovaný perfekcionista, ktorý sa venuje dizajnu všetkého, čo ti len napadne. Vyrastal na Klokočine a vo svojej tvorbe rád mieša ulicu a sídliskový vibe s elegantným doťukom.

Čo ťa najviac ovplyvnilo v tvorbe?

Myslím si, že zo všetkého najviac to bol skatepark a celkovo nejaké sídliskové zážitky – hlavne tie rapové. Vždy sme pozerávali videá skaterov, v ktorých som si začal všímať aj dizajny na ich začiatku. Vždy som mal sen ich natáčať.

Cez dizajny sa snažím vyjadriť. Celkovo som dosť introvertný gádžo.

Ktorý umelec ti je blízky jeho prístupom k tvorbe?

Ja som najväčší fanúšik Yza. Je presne ten typ človeka, čo sa nezapredá a ide si svoje. Keď už nejaká spolupráca, tak len úprimná – nie taká, z ktorej mu kvapnú peniaze.

A presne takto sme to chceli mať aj my v CG – aj keby to raz fakt vybuchlo, tak si neuleteť na pi**viny, ale ostať svoji a robiť to, čo nás baví. Netreba nám major deal.

Ako vnímaš, keď niečo napríklad nevyjde?

To je práve to, čo ma na celom procese najviac baví. Keď príde projekt, pri ktorom si myslíme, že je už úplne bez chyby – aj tak sa vždy niečo nájde. Práve tieto „ups and downs“ a učenie sa z vlastných chýb sú na tom celé najväčšia haluz. Mňa by vôbec nebavilo robiť niečo len preto, aby som bol zrazu bohatý alebo úspešný – baví ma ten proces, tá evolúcia.

SAM2001

SAM2001 je mladý talentovaný dizajnér, ktorý šije oblečenie pre svoju značku 2001. Absolvoval kurz u slovenskej návrhárky Petry Weingart, a momentálne študuje módu v Amsterdame. Po novom sa venuje aj DJ-ingu, čo mu tiež pomohlo stať sa členom kolektívu Crystal Garden.

Čo by si povedal o svojej značke 2001?

Značka je so mnou úzko spätá. Chcem pod ňou tvoriť veci, ktoré ma bavia, ktoré mám rád a ktoré chcem nosiť každý deň. Zároveň musia dlho vydržať – musia byť kvalitné a detailne spracované. Proste 100% produkt.

2001 je everyday wear, everyday uniform.

Čo ťa priviedlo k DJ pultu?Tancoval som 13 rokov – break, popping, locking a hip-hop – takže som mal vždy blízko k hudbe. Od 16–17 rokov ma začal fascinovať DJ-ing a vždy som to chcel skúsiť. Až minulý rok som si kúpil konzolu a pohltilo ma to.

A čo ťa na tom najviac baví, keď hráš?Baví ma pripravovať si sety a rozmýšľať nad tým, akú atmosféru alebo mood chcem v priestore vytvoriť. Keď mám playlist pripravený, baví ma ho hrať naživo a vnímať, ako to pôsobí na ľudí a ako to celé vyzerá v danom priestore.

Daďo (UNK9)

Daďo je zakladateľom značky UNK9 s ktorou má za sebou už viacero pop-upov v Košiciach. Polovicu svojho života prežil v Amerike, kde sa už od útleho veku naučil, aká dôležitá je komunita.

Ako si sa dostal k navrhovaniu?Úplnou náhodou ma do toho dostal môj dobrý kamarát Filip. Vždy, keď sme spolu volali, niečo tvoril, a nejako sa mi to dostalo do podvedomia. Ešte ako 14-ročný som začal skúšať veci aj ja sám – písal som fixkami po nohaviciach či lepil na ne látku. Na základnej škole som si musel prejsť aj tým, že sa mi učitelia často smiali, ako som sa obliekal.

Čo inšpirovalo názov značky?Jedného dňa som na strednej „daydreamoval“, keď mi z ničoho nič v hlave vyskočila deviatka. Neskôr, keď som si začal študovať, čo číslo 9 znamená, došlo mi, že je so mnou hlboko prepojené. Písalo sa tam aj to, že tvoj ďalší krok je neznámy – tým sa stále riadim. Keď som prvýkrát vyslovil „UNKNOWN 9“, mal som zimomriavky po celom tele.

Hľadaj krásu v neznámom, vždy sú tam všetky odpovede.

Ako by si opísal kultúru Košíc?Určite tu kultúra je, ale veľmi ťažko sa s ňou pracuje, keď tu nie je nič „dobré“. Podľa mňa klub a ísť sa rozbiť nie je kultúra. Čo si myslím, že tu na východe najviac drží scénu, sú chlapci z WLVS. Keď som videl WENa nahrávať s Danisenom, inšpirovalo ma to, ako k umeniu pristupujú.

Okrem toho ma počas vyrastania ovplyvnil Kulturpark. Bolo jedno, na čom si jazdil, či to bol skate alebo kolobežka, alebo koľko si mal rokov, všetci sme tam boli spolu.



Čo pre vás znamená Crystal Garden?

Danisen: CG má viac významov. Jeden je určite rodina. Mám chalanov strašne rád, je mi to vzácne – toľko ľudí som spoznal a s nimi to išlo tak, ako s málokým. Zároveň reprezentuje tvoju vlastnú utópiu – so všetkým, čo potrebuješ k úprimnému šťastiu aj k smútku.

Antonio Bari: Pre mňa je to teraz asi prvá a možno aj posledná vec, ktorou začínam aj končím deň. Zobudím sa a prvé, čo riešim, je CG. Zaspávam a posledné, nad čím rozmýšľam, je CG.

Slavyyy: V prvom rade moja familía. Najprv sme podľa mňa najlepší kamoši, a až potom sme aj tak trochu biznis partnermi.

Slavyyy, DBG (GAVA), Daďo (UNK9), SAM2001, Danisen, Antonio Bari Zdroj: Crystal Garden / @pqtriciqq

HAMSA: Rodina.

GAVA: Budúcnosť. Osobná evolúcia. Keby nebolo CG, podľa mňa som stále niekde zaseknutý a netvorím. Takže momentálne CG pre mňa znamená všetko. Proste rodina.

SAM2001: Rap a móda 2... asi by som to nechal pri tom.

Daďo: Rodina, úplná rodina. Každý z nás má oko pre to, čo robí, ale na konci dňa máme tú istú víziu.