Kto by povedal, že sa z rozpadajúcej sa chalupy môže vzniknúť dizajnový skvost? Dnes už to nie je len o architekoch a profesionálnych dizajnéroch. Ľudia sa neboja pustiť do prestavby vlastnými rukami a zvládnuť to manuálne podľa svojich predstáv. Martin a Markéta sú toho jasným dôkazom. Výsledkom ich práce je kamenný dom, ktorý sa pýši naozaj oku lahodiacim interiérom, ktorý by zaujal aj na stránkach úspešných magazínov o architektúre.

Ľudia mladú rodinu od rekonštrukcie odrádzali, pretože dom bol naozaj v zlom stave. Ale ako to už býva, čím viac vás niekto od niečoho zrazuje, tým viac si poviete, že to zvládnete.

Dominantou domu je kovové schodisko, otvorené poschodie, murovaná kuchyňa a kanadské kachle na drevo. Spodné poschodie má 82 m². Interiér je v neutrálnych farbách v boho štýle. Aj keď sa nachádza na českej Sázave, nám trochu pripomína vilu na Bali.

Majiteľka domu Markéta pre Refresher hovorí, že inšpirácia z Bali to určite nebola: „Povedala by som, že ho definujú prírodné materiály. Pôvodný kameň, veľa dreva, my si zo dreva vyrábame veľa vecí sami. Myslím, že ten pocit máte hlavne vďaka kuchyni a podlahe. Ide o mikrocement, ktorý sa v zahraničí celkom často používa.“

Ak sa aj ty chystáš na niečo podobné, alebo ťa len baví sledovať DIY projekty, čítaj ďalej o tomto príbehu. Je to dôkaz, že aj bez miliónového rozpočtu si môžeš vytvoriť bývanie, ktoré má štýl, dušu a tvoj vlastný touch.

V tomto článku si prečítaš: Kde najviac ušetrili.

Čo bolo najnáročnejšie.

Ako dlho trvalo vypratanie pôvodného materiálu.

Čo vyšlo najlacnejšie.

Staré veci boli až po strop

Dom kúpili ešte v úplne pôvodnom stave. Vtedy nemali ani profil na sociálnych sieťach a vôbec ich nenapadlo celý proces dokumentovať. Nakoniec sa však rozhodli zdieľať rekonštrukciu autenticky na sociálnych sieťach a ich príbeh zaujal tisíce ľudí. Dnes ich na Instagrame sleduje viac ako 55-tisíc fanúšikov a na TikToku 12-tisíc.