dnes 22. novembra 2025 o 8:21
Čas čítania 0:50
Ondřej Mrázek Sofia Angušová

Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu

Tešíš sa na nové príbehy zo sveta Hry o tróny? Potom má pre teba stanica HBO dobré správy.

HBO oznámila sériu noviniek, z ktorých väčšina sa týkala najmä jej vlajkovej lode v svete Hry o tróny (Game of Thrones).

VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu VIDEO: Hra o tróny pokračuje. HBO ukázalo prvý trailer k novému spin-offu 10. októbra 2025 o 18:39

Dielo autora George R. R. Martina sa po ôsmich sériách hlavného seriálu dočkalo v posledných rokoch aj prequelu v podobe Rodu draka (House of the Dragon), ktorý budúci rok doplní ďalší spin-off s názvom Rytier siedmich kráľovstiev (A Knight of the Seven Kingdoms).

Tretia séria Dračieho rádu
Tretia séria Dračieho rádu Zdroj: HBO

Oznámenia sa hlavne týkajú kadencie, s akou tvorcovia budú svoje seriály vracať na obrazovky. Zatiaľ čo sme boli ešte donedávna zvyknutí na nové príbehy čakať okolo dvoch rokov, teraz na fanúšikov čaká seriálová zábava s mečmi a drakmi každý rok.

Nový príbeh každý rok

Prvá séria Rytiera siedmich kráľovstiev dorazí už na začiatku budúceho roka (18. januára), v lete ju potom bude nasledovať tretia séria Rodu draka, ktorá konečne naplno rozbehne občiansku vojnu medzi rodom Targaryenovcov (pozri si aj čerstvo zverejnené prvé fotky).

Už o rok neskôr ale dorazí druhá séria Rytiera siedmich kráľovstiev, takže čakanie na ďalšie príbehy Dunka a Egga nebude vôbec dlhé. No a v roku 2028 potom svoju púť pravdepodobne zavŕši Rod draka, ktorý bol taktiež včera oficiálne predĺžený na štvrtú a asi záverečnú sériu. Aspoň to tak v minulosti naznačoval showrunner Ryan Condal, teoreticky sa ale plány môžu ešte zmeniť.

Anketa:
Si fanúšikom seriálu Hry o tróny?
Yeess, neviem sa dočkať!
Nie, nezaujalo ma to.
Yeess, neviem sa dočkať!
97 %
Nie, nezaujalo ma to.
3 %
HBO MAX HBO SERIÁLY PROGRAM HBO MAX
