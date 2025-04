Tretia séria úspešného seriálu sa má pripravovať bez dohľadu autora knižnej série.

Keď HBO oznámilo, že sa práve začalo nakrúcanie tretej série Rod draka (House of the Dragon), nemalo ísť o nič iné ako o bežnú správu z produkcie. Avšak, v pozadí seriálu sa odohráva dráma, ktorá by sama o sebe vydala na celú epizódu. George R. R. Martin, autor knižnej predlohy Oheň a krv, totiž údajne prerušil spoluprácu s kreatívnym tímom seriálu a od populárneho prequelu seriálu Game of Thrones dal ruky preč.

Showrunner Ryan Condal sa podľa neho v druhej sérii od knihy odchýlil tak razantne, že sa Rod draka „vzďaľuje od ducha jeho sveta“. Martin svoje výhrady opísal minulý rok na svojom osobnom blogu. Hoci neskôr príspevok vymazal, zrejme pod tlakom HBO, jeho slová zostali živé. Fanúšikov znepokojilo najmä autorovo varovanie, že pripravovaná tretia sezóna prinesie ešte výraznejší odklon od pôvodného príbehu.

Condal ako hlavný tvorca seriálu reagoval na Martinovu kritiku čerstvo v rozhovore pre Entertainment Weekly, kde priznal svoje sklamanie, ale zároveň sa snažil celú situáciu zasadiť do širšieho kontextu. Zdôraznil, že Oheň a krv nie je klasický román, ale kronika, ktorá si na účely vysielania vyžaduje značnú autorskú invenciu.

Podľa neho bolo potrebné príbeh dramaticky rozviesť a štruktúrovať tak, aby fungoval v rámci seriálového formátu. Napriek spočiatku intenzívnej spolupráci sa Martin podľa Condala postupne uzavrel k tomu, aby prebehla akákoľvek diskusia v snahe nájsť kompromis, čím znemožnil celú spoluprácu.

„Nakoniec som však ako producent a tvorca nemal na výber a musel som pokračovať nielen v písaní, ale aj v riešení praktických častí procesu bez jeho pomoci, najmä kvôli štábu, hercom a HBO. A mne neostáva nič iné, len dúfať, že s Georgeom jedného dňa opäť nájdeme spoločnú reč a našu stratenú vzájomnú harmóniu. Viac k tomu nemám čo povedať,“ uzavrel showrunner vysvetlenie, prečo je spisovateľ taký nespokojný s výsledným dielom.

Napriek tomu si Condal stojí za svojimi rozhodnutiami a zdôrazňuje, že každú zmenu v seriáli robí po dlhých debatách a so silným pocitom zodpovednosti voči fanúšikom a seriálu. Aj bez Martinovej účasti plánuje pokračovať v práci na tretej sérii, ktorá sa začala nakrúcať koncom marca a jej premiéra sa očakáva v lete 2026.