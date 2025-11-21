Popová ikona Charli xcx prichádza s novým filmom, v ktorom sa v meta úlohe pohráva s vlastným imidžom, slávou aj tlakom hudobného priemyslu.
A24 predstavilo oficiálny trailer k filmu The Moment, v ktorom Charli xcx stvárňuje verziu samej seba - hviezdu, ktorá sa snaží vyrovnať s rýchlo rastúcou slávou, očakávaniami okolia a náročnou prípravou na svoje prvé arénové turné. Snímka vychádza z pôvodného nápadu samotnej Charli a podľa Variety ide o intímny, miestami až satirický pohľad do zákulisia popovej mašinérie.
Film režíruje Aidan Zamiri a okrem Charli sa v ňom objaví aj hviezdne obsadenie: Kylie Jenner, Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou či Shygirl.
Charli sa v poslednom období čoraz viac presúva aj do sveta filmu. Objavila sa hneď v niekoľkých tohtoročných projektoch vrátane Erupcja, 100 Nights of Hero či dobrodružnej komédie Sacrifice. Čaká ju tiež rola v remaku Faces of Death, v projekte I Want Your Sex po boku Olivie Wilde či v pripravovanej snímke The Gallerist s Jennou Ortegou a Natalie Portman.
„Herectvo ma momentálne neuveriteľne baví. Cítim sa kreatívna, plná energie a chcem robiť len veci, ktoré ma inšpirujú,“ povedala Charli pre Variety.
Film The Moment príde do kín v roku 2026. Trailer ukazuje, že fanúšikov čaká štýlová, drzá a výnimočne osobná jazda naprieč svetom popovej superstar.