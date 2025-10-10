Kylie Jenner, reality hviezda a podnikateľka, rozširuje svoje pôsobenie mimo televíznych obrazoviek a módneho priemyslu.
Oficiálne potvrdila svoj herecký debut vo filme The Moment, pripravovanom štúdiom A24, známym pre oceňované snímky ako Everything Everywhere All at Once či Midsommar.
Projekt vznikol z pôvodného nápadu speváčky Charli XCX, ktorá si vo filme zároveň zahrá hlavnú úlohu popovej hviezdy čeliacej tlaku slávy počas príprav na prvé veľké turné.
Kylie Jenner sa vo filme objaví po boku hviezd ako Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou či Kate Berlant. Jej konkrétna rola zatiaľ známa nie je.
Správa o obsadení vyvolala veľký ohlas po tom, čo Charli zverejnila teaser na Instagrame so stroboskopickým efektom a skladbou I Love It, na ktorej spolupracovala s Icona Pop. V krátkom klipe sa objavilo aj meno Kylie Jenner, čím okamžite spustila vlnu reakcií a diskusií o jej hereckom debute.
Pre Kylie ide o výrazný kariérny posun - z reality hviezdy a kozmetickej magnátky sa stáva filmová herečka. Účasť v serióznej produkcii ako A24 jej zároveň pridáva na umeleckej kredibilite a signalizuje snahu rozšíriť vlastnú značku mimo televízie a podnikania. Mnohí tiež špekulujú, že ju k rozhodnutiu inšpiroval jej súčasný partner Timothée Chalamet.
Film The Moment dorazí do kín v roku 2026 a už teraz patrí medzi najviac očakávané celebrity projekty roka.