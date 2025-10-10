Kategórie
dnes 10. októbra 2025 o 8:47
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Kylie Jenner a Charli XCX uvidíme spolu vo filme. Spolu si zahrajú v novinke, ktorú inšpirovala brat speváčka

Kylie Jenner a Charli XCX uvidíme spolu vo filme. Spolu si zahrajú v novinke, ktorú inšpirovala brat speváčka
Zdroj: Instagram / @kyliejenner
FILMY A SERIÁLY A24 FILMOVÉ TIPY KYLIE JENNER NAJOČAKÁVANEJŠIE FILMY
Kylie Jenner, reality hviezda a podnikateľka, rozširuje svoje pôsobenie mimo televíznych obrazoviek a módneho priemyslu.

Oficiálne potvrdila svoj herecký debut vo filme The Moment, pripravovanom štúdiom A24, známym pre oceňované snímky ako Everything Everywhere All at Once či Midsommar.

Projekt vznikol z pôvodného nápadu speváčky Charli XCX, ktorá si vo filme zároveň zahrá hlavnú úlohu popovej hviezdy čeliacej tlaku slávy počas príprav na prvé veľké turné.

Kylie Jenner sa vo filme objaví po boku hviezd ako Alexander Skarsgård, Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou či Kate Berlant. Jej konkrétna rola zatiaľ známa nie je.

kylie jenner
Zdroj: Instagram / Kylie Jenner
Správa o obsadení vyvolala veľký ohlas po tom, čo Charli zverejnila teaser na Instagrame so stroboskopickým efektom a skladbou I Love It, na ktorej spolupracovala s Icona Pop. V krátkom klipe sa objavilo aj meno Kylie Jenner, čím okamžite spustila vlnu reakcií a diskusií o jej hereckom debute.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Charli (@charli_xcx)

Pre Kylie ide o výrazný kariérny posun - z reality hviezdy a kozmetickej magnátky sa stáva filmová herečka. Účasť v serióznej produkcii ako A24 jej zároveň pridáva na umeleckej kredibilite a signalizuje snahu rozšíriť vlastnú značku mimo televízie a podnikania. Mnohí tiež špekulujú, že ju k rozhodnutiu inšpiroval jej súčasný partner Timothée Chalamet.

Kylie Jenner miluje extravagantné a provokatívne outfity. Kylie Jenner charli xcx von dutch charli xcx
Zobraziť galériu
(5)
Kylie Jenner a Timothée Chalamet.
Kylie Jenner a Timothée Chalamet. Zdroj: Complex

Film The Moment dorazí do kín v roku 2026 a už teraz patrí medzi najviac očakávané celebrity projekty roka.

Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram / @kyliejenner
