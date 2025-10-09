Kategórie
dnes 9. októbra 2025 o 7:57
Čas čítania 0:50
Hana Divišová

Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie

Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie
Zdroj: X/@SplashNews
FILMY A SERIÁLY HARRY POTTER HBO SERIÁLY
Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia tvrdia, že „vyzerá presne ako Dumbledore z ich predstáv“, iní ho označujú za nehodného nástupcu legendárneho čarodejníka.

Natáčanie seriálu o Harrym Potterovi je v plnom prúde a najnovšie sa na pľaci objavil aj herec John Lithgow. John sa predstaví v úlohe obľúbeného riaditeľa Rokfortu, profesora Albusa Dumbledora. Fotky, na ktorých je 79-ročný herec v kostýme, okamžite zaplavili internet a vyvolali búrlivé reakcie fanúšikov.

Zábery unikli počas natáčania scén, kde sa John prechádza po pláži v Cornwalle. Fanúšikovia okamžite začali diskutovať o jeho vzhľade a o tom, či sa na túto ikonickú rolu hodí. „Musím povedať, že vyzerá presne ako ten Dumbledore, ktorého som si z kníh predstavovala,“ napísala jedna z komentujúcich.

Nie všetci sú však nadšení. „Nikdy neprekoná pôvodné obsadenie,“ píše iný fanúšik portálu Daily Mail. Ďalší reagoval ešte ostrejšie: „Ako sa opovažuješ stáť tam, kde stál on?“ – odkazujúc na pôvodného Dumbledora z filmovej série.

Známi sú už aj ďalší herci, ktorí si zahrajú postavy z legendárneho čarodejníckeho sveta. Premiéra seriálu je naplánovaná na HBO a očakáva sa v roku 2027.

Anketa:
Páči sa ti nový Dumbledore? 
Áno, vyzerá ok. 
Za mňa to nie je dobré. 
Áno, vyzerá ok. 
87 %
Za mňa to nie je dobré. 
13 %
Náhľadový obrázok: X/@SplashNews
