Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie

Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia tvrdia, že „vyzerá presne ako Dumbledore z ich predstáv“, iní ho označujú za nehodného nástupcu legendárneho čarodejníka.
Natáčanie seriálu o Harrym Potterovi je v plnom prúde a najnovšie sa na pľaci objavil aj herec John Lithgow. John sa predstaví v úlohe obľúbeného riaditeľa Rokfortu, profesora Albusa Dumbledora. Fotky, na ktorých je 79-ročný herec v kostýme, okamžite zaplavili internet a vyvolali búrlivé reakcie fanúšikov.
Zábery unikli počas natáčania scén, kde sa John prechádza po pláži v Cornwalle. Fanúšikovia okamžite začali diskutovať o jeho vzhľade a o tom, či sa na túto ikonickú rolu hodí. „Musím povedať, že vyzerá presne ako ten Dumbledore, ktorého som si z kníh predstavovala,“ napísala jedna z komentujúcich.
FIRST PICS of John Lithgow as the new Professor Dumbledore on the set of HBO's upcoming Harry Potter TV series - filmed on location in Cornwall, UK 🎬🪄— Splash News (@SplashNews) October 8, 2025
Lithgow takes on the iconic role following in the footsteps of Richard Harris and Michael Gambon, seen here in full wizarding… pic.twitter.com/gC8RTHi6Un
Nie všetci sú však nadšení. „Nikdy neprekoná pôvodné obsadenie,“ píše iný fanúšik portálu Daily Mail. Ďalší reagoval ešte ostrejšie: „Ako sa opovažuješ stáť tam, kde stál on?“ – odkazujúc na pôvodného Dumbledora z filmovej série.
Známi sú už aj ďalší herci, ktorí si zahrajú postavy z legendárneho čarodejníckeho sveta. Premiéra seriálu je naplánovaná na HBO a očakáva sa v roku 2027.