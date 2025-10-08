Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 19:04
Čas čítania 0:46
Michaela Kedžuchová

Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet

OSOBNOSTI SPEVÁCI A SPEVÁČKY VZŤAHY
Dvojicu možno len zriedkavo vídať spolu na akciách, no na prehliadku Valentino prišli ruka v ruke. Ich outfity neboli úplne zladené, ale ak sú takí zamilovaní, ako sa zdajú, odpustíme im to.

Lana Del Rey sa objavila na parížskom týždni módy počas predstavenia kolekcie Valentino so svojím manželom, Jeremym Dufrenem. Pár nedávno oslávil svoje prvé výročie svadby a ich spoločná účasť na tomto podujatí mnohých prekvapila, pretože speváčka a jej manžel, ktorý organizuje výlety do močiarov na Floride, sa len zriedka zúčastňujú oficiálnych akcií spolu.

Speváčka sa na show objavila vo vintage, bledoružových šatách s tenkými ramienkami a mašľou v páse, zatiaľ čo jej manžel si vybral decentný tmavomodrý džínsový outfit. Práve jeho look vzbudil pozornosť a mnohým prišiel vtipný.

Lana Del Rey a Jeremy Dufrene sa zoznámili v roku 2019 na túre po močiaroch s aligátormi, ktorú Jeremy viedol, avšak podľa správ sa bližší vzťah medzi nimi začal až začiatkom roka 2024.

Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Neil Mockford/GC Images
