Nový bojovník Fight Night Challenge prišiel skôr ako sme čakali – a stal sa ním ženích z Ruže pre nevestu.
Rasťo Zvara, známy z reality show Ruža pre nevestu, podpísal zmluvu s organizáciou Fight Night Challenge. Rasťo sa celý život venuje športu, je aj zápasníkom a trénerom v jiu-jitsu, takže sa v tejto bojovej organizácii určite nestratí. Jeho prvý boxerský zápas sa uskutoční už 13. decembra 2025 a do ringu ho pripraví jeho dlhoročný kamarát Erik Tlkanec.
Fight Night Challenge je známa zápasmi celebrít a známych osobností. V ten istý večer, keď sa do ringu postaví aj Zvarči, sa môžeš tešiť na súboj Šmolkiho z 13K a Maťa z Leopoldova.
Organizáciu založil Attila Végh, no spolupodieľali sa na nej aj Rytmus, Marko Šebesta, zápasník Matúš Mečár a Eduard Gerek. Organizácia vznikla v roku 2021 a jedným z najznámejších mien, ktoré pod jej záštitou zápasili, bol Marcel Hossa.
V minulosti sa organizovali aj 3v1 zápasy, v ktorých bol profesionálom Erik Tlkanec.