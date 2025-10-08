Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 14:18
Čas čítania 0:37
Michaela Kedžuchová

Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri

Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri
Zdroj: instagram / @fightnightchallenge
OSOBNOSTI FIGHT NIGHT CHALLENGE RUŽA PRE NEVESTU
Nový bojovník Fight Night Challenge prišiel skôr ako sme čakali – a stal sa ním ženích z Ruže pre nevestu.

Rasťo Zvara, známy z reality show Ruža pre nevestu, podpísal zmluvu s organizáciou Fight Night Challenge. Rasťo sa celý život venuje športu, je aj zápasníkom a trénerom v jiu-jitsu, takže sa v tejto bojovej organizácii určite nestratí. Jeho prvý boxerský zápas sa uskutoční už 13. decembra 2025 a do ringu ho pripraví jeho dlhoročný kamarát Erik Tlkanec.

rasto zvara rasto zvara rasto zvara Moderátor Krištof Králik a ženích novej série šou Ruža pre nevestu – Rasťo Zvara.
Zobraziť galériu
(9)

Fight Night Challenge je známa zápasmi celebrít a známych osobností. V ten istý večer, keď sa do ringu postaví aj Zvarči, sa môžeš tešiť na súboj Šmolkiho z 13K a Maťa z Leopoldova. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FIGHT NIGHT CHALLENGE (@fightnightchallenge)

Organizáciu založil Attila Végh, no spolupodieľali sa na nej aj Rytmus, Marko Šebesta, zápasník Matúš Mečár a Eduard Gerek. Organizácia vznikla v roku 2021 a jedným z najznámejších mien, ktoré pod jej záštitou zápasili, bol Marcel Hossa.

V minulosti sa organizovali aj 3v1 zápasy, v ktorých bol profesionálom Erik Tlkanec. 

Súvisiace témy
FIGHT NIGHT CHALLENGE RUŽA PRE NEVESTU
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @fightnightchallenge
