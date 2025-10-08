Z letiska Poprad-Tatry sa od 25. decembra otvorí nová letecká linka do poľského Gdanska.
Od Vianoc tohto roka pribudne na Letisku Poprad-Tatry nové priame letecké spojenie s poľským mestom Gdansk. Nová linka, ktorú začne prevádzkovať spoločnosť Wizz Air, má potenciál výrazne podporiť prílev poľských turistov do regiónu Vysokých Tatier a Liptova počas zimnej sezóny.
Jednosmerná letenka začína na sume 14,99 eura, pričom sa bude lietať lietadlom typu A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Letecká linka je zatiaľ naplánovaná do konca marca 2026, oznámilo letisko.
Ako uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, otvorenie linky predstavuje veľkú príležitosť, no zároveň aj výzvu – je potrebné promptne pripraviť pobytové balíky pre lyžiarov vrátane letiskových transferov a efektívne osloviť novú klientelu.
Nové letecké spojenie bolo oficiálne predstavené počas tlačovej konferencie v Gdansku. „Lety medzi Gdanskom a Popradom budú premávať dvakrát týždenne – vždy vo štvrtok a v nedeľu. Prvý let smerom do Tatier je naplánovaný na 25. december 2025,“ doplnila Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
Pre poľských návštevníkov môže byť lákadlom okrem lyžiarskych stredísk aj ponuka vodných parkov v Poprade, Bešeňovej či Liptovskom Mikuláši, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ako aj možnosti zimnej turistiky k horským chatám.
„Na tejto leteckej linke sme pracovali niekoľko mesiacov a veríme, že bude úspešná. Teraz je mimoriadne dôležité, aby cestovné kancelárie, ubytovatelia aj dopravcovia zareagovali čo najrýchlejšie a pripravili atraktívne pobytové balíky zamerané najmä na lyžovanie v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese a v Jasnej,“ uviedol Ján Pitoňák, riaditeľ Letiska Poprad-Tatry.