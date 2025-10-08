Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 12:38
Čas čítania 0:57
Michaela Kedžuchová TASR

Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce

Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
Zdroj: Unsplash/Sebastian Huber
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE LETISKO LIETADLO POĽSKO VYSOKÉ TATRY
Z letiska Poprad-Tatry sa od 25. decembra otvorí nová letecká linka do poľského Gdanska.

Od Vianoc tohto roka pribudne na Letisku Poprad-Tatry nové priame letecké spojenie s poľským mestom Gdansk. Nová linka, ktorú začne prevádzkovať spoločnosť Wizz Air, má potenciál výrazne podporiť prílev poľských turistov do regiónu Vysokých Tatier a Liptova počas zimnej sezóny.

Jednosmerná letenka začína na sume 14,99 eura, pričom sa bude lietať lietadlom typu A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Letecká linka je zatiaľ naplánovaná do konca marca 2026, oznámilo letisko.

Ako uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, otvorenie linky predstavuje veľkú príležitosť, no zároveň aj výzvu – je potrebné promptne pripraviť pobytové balíky pre lyžiarov vrátane letiskových transferov a efektívne osloviť novú klientelu. 

Wizz Air lietadlo
Zdroj: Wizz Air (Facebook)

Nové letecké spojenie bolo oficiálne predstavené počas tlačovej konferencie v Gdansku. „Lety medzi Gdanskom a Popradom budú premávať dvakrát týždenne – vždy vo štvrtok a v nedeľu. Prvý let smerom do Tatier je naplánovaný na 25. december 2025,“ doplnila Darina Bartková, riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov. 

Pre poľských návštevníkov môže byť lákadlom okrem lyžiarskych stredísk aj ponuka vodných parkov v Poprade, Bešeňovej či Liptovskom Mikuláši, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ako aj možnosti zimnej turistiky k horským chatám.

Popradské pleso.
Popradské pleso. Zdroj: Unsplash/Marek Levák

„Na tejto leteckej linke sme pracovali niekoľko mesiacov a veríme, že bude úspešná. Teraz je mimoriadne dôležité, aby cestovné kancelárie, ubytovatelia aj dopravcovia zareagovali čo najrýchlejšie a pripravili atraktívne pobytové balíky zamerané najmä na lyžovanie v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom Plese a v Jasnej,“ uviedol Ján Pitoňák, riaditeľ Letiska Poprad-Tatry.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
TASR
TASR
Všetky články
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Roman Hanc
