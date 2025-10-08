Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. októbra 2025 o 9:34
Čas čítania 0:48
Michaela Kedžuchová

Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky

Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky
Zdroj: instagram / @tchalamet
FILMY A SERIÁLY TIMOTHÉE CHALAMET NOVÉ FILMY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Timothée Chalamet v utorok naživo vysielal na Instagrame, kde odhalil kryptickú, vizuálne výraznú upútavku na svoj nový pingpongový epos „Marty Supreme“.

Livestream sa začal scénou, kde Chalamet sedí v obrovskom zariadení pripomínajúcom miešačku na žrebovacie loptičky, zatiaľ čo okolo neho tieto loptičky lietajú. Má na sebe čierno-modrú teplákovú súpravu s logom „Marty Supreme“ a halloweensku masku pingpongovej loptičky.

Navôkol postávajú maskované postavy, ktoré hrajú pingpong v pároch. Po chvíli si Chalamet strhne masku a vyjde z boxu, pričom ho maskovaní muži nasledujú.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

 

Za sprievodu EDM tracku, ktorý sampluje monológ Jasona Mewesa z filmu Jay and Silent Bob Strike Back (2001), prechádza po otvorenom poli až do lodného kontajnera prerobeného na interview set. Pri relaxačnej hudbe si zaväzuje šnúrky a pije vodu z kresla; za ním je plagát A24.

Odporúčané
Toto je 12 najlepších outfitov Timothéeho Chalameta. Inšpiruj sa štýlom najväčšej hviezdy filmového šoubiznisu Toto je 12 najlepších outfitov Timothéeho Chalameta. Inšpiruj sa štýlom najväčšej hviezdy filmového šoubiznisu 26. októbra 2023 o 14:00

Po takmer dvoch minútach ticha Chalamet, rozmazaný v zábere, konečne prehovorí:
„Marty Supreme je americký film, ktorý vychádza na Vianoce 2025.“ Tento post komentoval aj Marty Supreme instagramový účet: 12.25.25

Chalamet teaseroval livestream krátkym klipom z divokého mosh pitu s nápisom „Supreme season incoming“.

Film režíruje Josh Safdie a okrem Chalameta (ktorý je zároveň producentom) v ňom účinkujú Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara a Fran Drescher.

Produkciu zastrešuje A24, známa svojimi netradičnými marketingovými kampaňami.

Odporúčané
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým 8. októbra 2025 o 7:23
Odporúčané
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! 7. októbra 2025 o 19:00
Odporúčané
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry 7. októbra 2025 o 18:37
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
TIMOTHÉE CHALAMET NOVÉ FILMY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: instagram / @tchalamet
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 10 minútami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
Storky
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Lifestyle news
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia pred 52 minútami
Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky pred hodinou
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým pred 3 hodinami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! včera o 19:00
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry včera o 18:37
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli včera o 17:54
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak včera o 16:19
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia včera o 15:15
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, jej cena ťa príjemne prekvapí včera o 14:08
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia včera o 13:09
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Pokuty Jaroslav Naď
Viac
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
pred 28 minútami
Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta
pred 51 minútami
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižších oblastiach
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Hry
pred 3 hodinami
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
pred 3 hodinami
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli
včera o 17:54
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
Na Netflixe sa objavil mrazivý príbeh o sériovom vrahovi. Kto bol Ed Gein, ktorý sťahoval ľudí z kože?
3. 10. 2025 19:12
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky
Lásku sa pokúsia nájsť nahí: Česká verzia Naked Attraction prichádza na obrazovky
2. 10. 2025 13:45
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry
Dej Peaky Blinders sa prehĺbi vďaka dvom novým sériám. Ďalšia generácia Shelbyovcov vstupuje do hry
2. 10. 2025 18:47
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
19. 9. 2025 9:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Viac z Gastro Všetko
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
Ľudia
2. 10. 2025 10:00
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
včera o 11:00
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
21. 9. 2025 8:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
Kultúra
pred 9 minútami
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 9 minútami
Všetky klipy známych rapových songov od nás, ale aj od susedov Čechov dobre poznáme – no kto za nimi stojí?
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
pred 9 minútami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
včera o 19:00
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, jej cena ťa príjemne prekvapí
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, jej cena ťa príjemne prekvapí
včera o 14:08
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
včera o 12:21
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
včera o 11:35
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
včera o 17:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Taxikár sa ma zrazu spýtal, či nechcem 1 000 € za sex. Slovenky nám opísali, aké obťažovanie zažili počas ciest taxíkom
refresher+
Odporúčané
Taxikár sa ma zrazu spýtal, či nechcem 1 000 € za sex. Slovenky nám opísali, aké obťažovanie zažili počas ciest taxíkom
30. 11. 2022 16:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 2 dňami
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
Do Love Islandu prichádza bývalá frajerka Rachellkky. Ľudí pobavila jej viditeľne upravená fotka
30. 9. 2025 17:03
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia