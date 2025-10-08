Timothée Chalamet v utorok naživo vysielal na Instagrame, kde odhalil kryptickú, vizuálne výraznú upútavku na svoj nový pingpongový epos „Marty Supreme“.
Livestream sa začal scénou, kde Chalamet sedí v obrovskom zariadení pripomínajúcom miešačku na žrebovacie loptičky, zatiaľ čo okolo neho tieto loptičky lietajú. Má na sebe čierno-modrú teplákovú súpravu s logom „Marty Supreme“ a halloweensku masku pingpongovej loptičky.
Navôkol postávajú maskované postavy, ktoré hrajú pingpong v pároch. Po chvíli si Chalamet strhne masku a vyjde z boxu, pričom ho maskovaní muži nasledujú.
Za sprievodu EDM tracku, ktorý sampluje monológ Jasona Mewesa z filmu Jay and Silent Bob Strike Back (2001), prechádza po otvorenom poli až do lodného kontajnera prerobeného na interview set. Pri relaxačnej hudbe si zaväzuje šnúrky a pije vodu z kresla; za ním je plagát A24.
Po takmer dvoch minútach ticha Chalamet, rozmazaný v zábere, konečne prehovorí:
„Marty Supreme je americký film, ktorý vychádza na Vianoce 2025.“ Tento post komentoval aj Marty Supreme instagramový účet: 12.25.25
Chalamet teaseroval livestream krátkym klipom z divokého mosh pitu s nápisom „Supreme season incoming“.
Film režíruje Josh Safdie a okrem Chalameta (ktorý je zároveň producentom) v ňom účinkujú Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara a Fran Drescher.
Produkciu zastrešuje A24, známa svojimi netradičnými marketingovými kampaňami.