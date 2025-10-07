Kategórie
dnes 7. októbra 2025 o 18:37
Čas čítania 0:48
Sofia Angušová

LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry

LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry
Zdroj: TASR/AP - Freepik
ŠPORT LEBRON JAMES
LeBron James si z fanúšikov vystrelil. Jeho tajomné rozhodnutie neznamenalo koniec kariéry, ale uvedenie novej limitovanej edície koňaku v spolupráci so značkou Hennessy.

Basketbalová ikona LeBron James v pondelok (6. októbra) naznačila, že má pripravené veľké oznámenie, čo okamžite rozvírilo dohady o jeho možnom odchode do dôchodku. Dnes sa však ukázalo, že išlo o súčasť marketingovej kampane „The Second Decision“.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 👑 (@kingjames)

Spolupráca so značkou Hennessy, ktorá trvá od minulého roka, priniesla limitovanú kolekciu fliaš s dizajnom inšpirovaným Jamesovým typickým gestom, nasadením si imaginárnej koruny na ihrisku, píše portál USAtoday.

„Naša prvá kolekcia bola o spoločnom úsilí o dokonalosť a posúvaní hraníc a táto nová limitovaná edícia je ďalšou kapitolou v tomto príbehu. Návrh obsahuje moje gesto korunovania, ktoré je pre mňa špeciálne a symbolizuje oslavu a spojenie. Na to je táto fľaša určená,“ píše sa v tlačovej správe.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Hennessy (@hennessy)

 
James sa pritom stále nechystá zavesiť tenisky na klinec. V decembri oslávi 41 rokov a pripravuje sa na svoju 23. sezónu v NBA. Počas mediálneho dňa Lakers priznal, že nevie, ako dlho ešte bude hrať, no túto sezónu chce odovzdať maximum. „Som vďačný, že môžem byť opäť súčasťou hry,“ povedal. James prezradil, že síce nevie, kedy skončí, no vie, že každú minútu si užije naplno.
LEBRON JAMES
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR/AP - Freepik
