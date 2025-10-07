LeBron James si z fanúšikov vystrelil. Jeho tajomné rozhodnutie neznamenalo koniec kariéry, ale uvedenie novej limitovanej edície koňaku v spolupráci so značkou Hennessy.
Basketbalová ikona LeBron James v pondelok (6. októbra) naznačila, že má pripravené veľké oznámenie, čo okamžite rozvírilo dohady o jeho možnom odchode do dôchodku. Dnes sa však ukázalo, že išlo o súčasť marketingovej kampane „The Second Decision“.
Spolupráca so značkou Hennessy, ktorá trvá od minulého roka, priniesla limitovanú kolekciu fliaš s dizajnom inšpirovaným Jamesovým typickým gestom, nasadením si imaginárnej koruny na ihrisku, píše portál USAtoday.
„Naša prvá kolekcia bola o spoločnom úsilí o dokonalosť a posúvaní hraníc a táto nová limitovaná edícia je ďalšou kapitolou v tomto príbehu. Návrh obsahuje moje gesto korunovania, ktoré je pre mňa špeciálne a symbolizuje oslavu a spojenie. Na to je táto fľaša určená,“ píše sa v tlačovej správe.