Amazon prekvapil fanúšikov po tom, čo z plagátov všetkých bondoviek odstránil ikonickú zbraň agenta 007.
Fanúšikovia Jamesa Bonda si všimli, že na nových plagátoch chýbajú jeho typické zbrane, ktoré k nemu neodmysliteľne patria.
Amazon Prime Video nedávno zverejnil novú sériu plagátov k filmom o Jamesovi Bondovi, no fanúšikovia rýchlo spozorovali zvláštnu zmenu, ktorá mnohých fanúšikov prekvapila, nie však v pozitívnom zmysle. Bond na nich totiž v ruke nedrží svoju ikonickú zbraň, píše portál Deadline.
"Just being disarming, darling"https://t.co/41P6Tkg2PK pic.twitter.com/KQQYif7d0q— MI6 HQ (@jamesbondlive) October 3, 2025
Na webe Prime Video UK sa objavili upravené vizuály, kde bol agent 007 úplne „odzbrojený“ a mal len prekrížené ruky. K zmene vizuálu sa vyjadril aj britský herec Rufus Jones, ktorý si z upravených plagátov uťahoval a poznamenal, že Bond bez pištole vyzerá, akoby ukazoval vulgárne gesto.
V niektorých prípadoch, ako napríklad pri filmoch Dr. No či GoldenEye, bola Bondova pištoľ úplne odstránená. Inde, napríklad pri filme A View to a Kill, pôsobil plagát komicky – Roger Moore mal ruky neprirodzene natiahnuté, aby sa pištoľ do záberu vôbec nezmestila.
Almost, Amazon. Almost… pic.twitter.com/2uZFvfPlsH— DoubleOKevin (@KevBot_007) October 5, 2025
Streamovacia platforma sa k celej veci nevyjadrila, no po negatívnej spätnej väzbe na sociálnych sieťach od fanúšikov ikonickej akčnej série o agentovi 007 potichu odstránila kritizovanú grafiku Jamesa Bonda, na ktorej sa jeho zbraň zdala byť vyretušovaná, píše Variety.
Mnohí fanúšikovia sa obávajú, že ide o predzvesť „odzbrojeného“ Bonda aj v pripravovanom filme, ktorý má režírovať Denis Villeneuve. Iní sa však domnievajú, že išlo len o nevydarený krok niekoho z marketingového tímu.